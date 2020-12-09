В Забайкалье до 2024 года отремонтируют дорогу Нерчинск – Газимурский Завод

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В Забайкальском крае планируется отремонтировать дорогу по маршруту Нерчинск – Газимурский Завод. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и завершатся к 2024 году. Обращение на эту тему поступило от одного из местных жителей на «Прямой разговор с Александром Осиповым».

Отметим, что транспортное сообщение от города Нерчинска до села Газимурский Завод проходит по нескольким дорогам регионального значения: Нерчинск – Шоноктуй, Шелопугино – Балей, Могойтуй – Сретенск – Олочи. При этом на некоторых участках маршрута ремонт уже выполнен.

«В текущем году в рамках национального проекта завершены работы по реконструкции моста через реку Урундай, отремонтировано 28 километров автомобильной дороги Нерчинск – Шоноктуй в Нерчинском районе. Ремонт остальных участков автодорог по маршруту будет выполняться ежегодно в 2021-2024 годы по мере разработки проектно-сметной документации», - заявил глава регионального Минстроя Денис Удод.

Министр также добавил, что в 2020 году в рамках плана социального развития центров экономического роста в Забайкалье также выполняется ремонт автодороги Шелопугино – Балей в границах населенных пунктов Глинянка, Жидка, Колобово, Унда, Елкино, Бочкарево, Подойницыно, Буторино. Общая протяженность участка составляет 13,3 километра.

Добавим, что в настоящее время также разрабатывается проектно-сметная документация для ремонта участков дороги Шелопугино – Балей и для автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи. Реализация двух этих проектов запланирована на 2021 год.

Напомним, в Забайкальском крае на «Прямой разговор с Александром Осиповым» от местных жителей поступило порядка двух с половиной тысяч вопросов. В основном, все они касались деятельности в период пандемии коронавируса, развития региона или благоустройства отдельных территорий.

Специалисты подсчитали, что большая часть вопросов касалась социальных выплат (565 обращений), 440 вопросов – о благоустройстве придомовых территорий, уборке мусора в Чите и предоставлении жилья.

Еще около 300 обращений были по вопросам отсутствия мобильной связи и интернета в городских и сельских поселениях, 276 – об оказании медицинской помощи, 255 – о ремонте дорог и переселении из аварийного жилья.