Гиперактивный мочевой пузырь – не приговор

Источник: depositphotos

Я – туалетозависимая. Я испробовала все советы из интернета, и ничего не помогает. Неприятный запах, бессонница, раздражительность не дают мне расслабиться. Надо идти ко врачу и описать этот ужас? А вдруг необходима операция?

Симптомы гиперактивного мочевого пузыря

В мире 17% взрослого населения страдают от гиперактивности мочевого пузыря. Чаще с недугом сталкиваются женщины. Однозначно сказать, отчего возникает гиперактивность, специалисты не могут. Детский энурез в анамнезе, длительное воспаление мочеполовой системы, наследственная предрасположенность и другие факторы влияют на развитие неприятного заболевания.

Характерный симптом гиперактивности мочевого пузыря – увеличение дневных и ночных мочеиспусканий. Здоровый человек посещает заветную комнату не больше 7 раз в сутки. Появляется ургентность: человеку внезапно хочется в туалет и нет сил терпеть. В этом случае необходимо срочно обратиться к врачу: женщинам – к гинекологу или урологу, мужчинам – к урологу. Ошибочно полагать, что данные симптомы – неизбежный спутник старения и с этим просто надо смириться: помимо неизбежного ухудшения качества жизни, нелеченое заболевание может приводить к серьезным осложнениям, справиться с которыми потом будет гораздо сложнее.

Многие путают цистит и гиперактивный мочевой пузырь. Цистит – это воспаление. Учащенное и болезненное мочеиспускание – это главное его отличие. Методы лечения эти двух похожих на первый взгляд заболеваний абсолютно разные, поскольку отличается причина: в случае цистита это бактериальная природа происхождения заболевания, поэтому чаще всего используются антибиотики. В случае гиперактивного мочевого пузыря – это препараты, влияющие на его иннервацию.

Как успокоить гиперактивный мочевой пузырь?

5 шагов на пути к нормальной жизни

1. Пищевые привычки

Работе мочевого пузыря помогает правильное сбалансирование питание. Желательно исключить соленое, кислое и острое, а также алкоголь, газированные и кофеинсодержащие напитки. Необходимы свежие овощи и фрукты. Предотвратить запор и избежать излишнего давления на мочевой пузырь призвана клетчатка: отруби, овес, фасоль, чечевица и миндаль. Обязательно в рационе должен быть белок. Включите в меню рыбу, курицу и яйца. А вместо чая приготовьте клюквенный и облепиховый морс. И не забывайте пить 1,5–2 литра воды в день.

2. Комплексное обследование

При первых симптомах необходимо сделать УЗИ и сдать анализы, чтобы исключить воспалительные и опухолевые процессы. Обязательно нужно вести дневник мочеиспусканий, это поможет врачу поставить точный диагноз и назначить правильное лечение. А пациенту – контролировать свое состояние и в случае ухудшения незамедлительно обратиться к урологу.

3. Фитнес для мочевого пузыря

В комплексное лечение входят не только медикаментозная терапия, диета, но и физические упражнения. Гимнастика для укрепления мышц тазового дна. Например, плавное сокращение и расслабление мышц во время мочеиспускания. Женщинам рекомендованы тренировки с удержанием влагалищного конуса. Специальное приспособление (грузик) пациентка должна удержать мышцами тазового дна, иначе он просто выпадет. Главное – научить пациента контролировать себя и управлять своим мочевым пузырем.

4. Электростимуляция

Сокращение мышц с помощью электрических импульсов положительно влияет на работу мочевого пузыря. Физиотерапия хорошо сочетается с лечебной физкультурой. Эффект наблюдается у 70% пациентов.

5. Лекарственная терапия. Мнение эксперта

На вопросы «Комсомолки» ответил Григорий Георгиевич Кривобородов, профессор урологии Российского национального университета им. Н. И. Пирогова.

– Медикаментозное лечение является эффективным методом терапии гиперактивного мочевого пузыря. Как правильно подобрать лекарственные препараты и важно ли при этом соблюдать диету и менять привычный образ жизни?

– Гиперактивный мочевой пузырь хорошо поддается лечению. Утраченный контроль за накопительной способностью мочевого пузыря восстанавливается с помощью антимускариновых препаратов. Тропсиум хлорид, солифенацин, дарифенацин, оксибутинин, фезотеродин – снимают спазм, обезболивают и блокируют многочисленные рецепторы внутри мочевого пузыря. Эти препараты проверенные и хорошие, но имеют побочные эффекты: сухость во рту, сухость кожных покровов, нарушение памяти, мыслительных процессов, снижается скорость принятия решений, а это очень опасно для пожилых и неврологических больных. Сравнительно недавно появилась альтернатива М-холинолитикам – агонист бета-3-адренорецепторов. Бета-3 рецепторы находятся только в мочевом пузыре. Препарат (мирабегрон) возбуждает рецепторы, которые находятся в мочевом пузыре, заставляя его работать в нормальном режиме, как следствие - восстанавливается накопительная способность мочевого пузыря. У него практически нет побочных эффектов. Он безопасен и удобен для приема – одна таблетка в день. В отличие от антихолинергических препаратов, мирабегрон действует медленнее, но лучше переносится пациентами, открывает хорошие перспективы на длительное лечение. Заболевание гиперактивного мочевого пузыря – хроническое, поэтому принимать лекарство нужно всегда, а всего одна таблетка в день – это для многих спасение.

– Лечение ГПМ проходит в стационаре или на дому? Как долго длится терапия? Пролечившись однажды, можно ли забыть о ГПМ или заболевание может возвращаться вновь и вновь?

– Терапия гиперактивного мочевого пузыря пожизненная. Нет волшебного метода лечения, нет волшебной таблетки, которая бы излечила раз и навсегда. К сожалению, даже многие смертельно опасные заболевания, такие как пневмония, язвенная болезнь желудка, не проходят после курса лечения. Гиперактивный мочевой пузырь, появившись однажды, будет жить с человеком всю жизнь. Клинически доказано: если не соблюдать рекомендации врача, то через определенное время болезнь возвращается. Причем она прогрессирует, к примеру, болезнь протекала без ургентного недержания мочи, а впоследствии оно появляется. Кроме того, медикаментозное лечение неплохо совмещать с тренировкой мышц тазового дна и поведенческой терапией. Она направлена на то, чтобы правильно сокращать мышцы тазового дна. Рефлекторно мы не держим мочу, а через ЦНС подавляем непроизвольное неконтролируемое сокращение. Пытайтесь управлять своим мочевым пузырем, тренируйте его.

Хирургическое вмешательство в борьбе с гиперактивностью мочевого пузыря применяется только в исключительных случаях. И только если консервативное лечение не помогло.

Каждый клинический случай индивидуален. Лечение может быть назначено только врачом. Главное – вовремя обратиться.