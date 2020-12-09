Почему «Ферзевый гамбит» бабахнул именно сейчас

Про что кино? Про шахматы. Сплошные ходы весь фильм

Пусть я жираф, но кто из нас не жираф, бросьте в того камень. Уже все на эту тему отписались, а мне все не давал покоя “Ход королевы" (он же - «Ферзевый гамбит», он же Гога, он же Юра). Почему, почему выстрелил именно он. Ведь миллион историй о золушках, профессионально сделанных историй. Тоже с напряжением в нужных местах, тоже с красивыми актрисами и потрясающей работой художников по костюмам, когда каждая юбка стоит как весь ВВП Зимбабве. Но бабахнул именно этот сериал. Хотя ничто не предвещало, это далеко не «Шерлок» по уровню. И героиня даже ни одну стратегическую пуговицу не расстегнула перед камерой.

Ведь про что кино? Про шахматы. Сплошные ходы весь фильм - если записывать их буквами, почти получится формула нафталина C10H8. Про шахматы широкие массы давно забыли, это удел очень маленькой и очень интеллектуальной прослойки. Был. А теперь люди ломанулись в шахматные секции и толпами подписываются на профильные ютуб-каналы. Причём женщины. А кто совсем уж не пригоден к шахматам, после этого фильма пишет в соцсетях «хочу срочно начать играть хоть во что-нибудь», и дальше по обстоятельствам - хитрые играют в бридж, храбрые играют в любовь.

С чего вдруг вот это все? Можно спросить у ясеня, но лучше все же залезть в книгу Уолтера Тевиса, по которой все это дело снято.

Книга, надо сказать... в общем, ничто не обещало, что из неё внезапно вырастет яркое явление современности. Написана аккуратно, как подстрочник. Но.

В ней четкими словами прописано то, что в фильме обозначено пунктиром, на уровне ощущений. Например, ответ на вопрос, как и почему героиня внезапно становится чемпионкой Америки. В фильме - ну стала и стала, фиг знает почему. Повезло, наверное, партнёр ошибся. В книге не так, и это ключевая вещь.

Она становится чемпионкой, потому что у неё внезапно переламывается сознание. Вот она играет с чемпионом США, боится, не может разгадать его замысел, бессильна перед ним и уже тоскливо маячит на горизонте проигрыш. И тут вдруг она понимает: ей НЕОБЯЗАТЕЛЬНО вести ЕГО игру. И она начинает СВОЮ. Начинает рискованно, на одной интуиции, а дальше ей уже сама собой открывается восхитительная возможность, героиня рискует и выигрывает, и что там планирует или не планирует партнёр - теперь вообще неважно, это только ее игра. В алхимии такие вещи называют чудесами. В религии - верой. В науке - психологией поля или подсознанием, откуда мы все и всегда достаём себе чудеса, потому что больше их доставать неоткуда.

Это оказалась самая нужная мысль для коронавирусного 2020 года, когда настоящее размыто, а будущее вообще невозможно представить: все твои победы и поражения - только в тебе. Соотношение побед и поражений - тоже только в тебе. Доставай их оттуда и не бойся внешней реальности и даже собственного сиротства и бэкграунда не бойся. Банальная мысль, но, видимо, именно в ноябре 2020 ее было просто необходимо повторить вслух на весь мир. Фильм про это, вот почему он так бабахнул именно сейчас, вот почему всем срочно захотелось играть и выигрывать.

И второе, что хотелось бы заметить, раз уж столько споров - хорошо или плохо там показан СССР, комплимент нам сделали западные постановщики или, наоборот, издеваются. Ни то, ни другое. СССР - шахматное Зазеркалье, вывернутый наизнанку мир, как уже сто раз заметили. Ситуации там бесконечно отзеркаливаются. Это не реальная страна и даже не придуманная. Это абстрактный, фантастический мир мечты и победы. Зазеркальность все время утрируется и подчеркивается.

«В СССР лучше всех умеют носить костюмы», замечает кто-то из героев, и сразу все понятно. Потому что мы-то видели в старых фильмах, какие там были костюмы и как они сидели на советских людях. И помним, как в эти же годы сидел костюм на, не знаю, Мастроянни или на любом из Джеймсов Бондов. СССР в книге и фильме - утопия, фантастика. А по таким вещам Уолтер Тевис признанный специалист: кроме «Хода королевы» написал немало фэнтези. А ещё «Бильярдиста» и «Цвет денег» («Оскары» за фильмы по обеим книгам»), и «Человека, упавшего на землю» - по сути, собственную фантастическую автобиографию. И он там не просто какой-то Неопознанный Летающий Мужик. В фильме по этой книге его играет всем известный пришелец из других миров Дэвид Боуи, ни больше ни меньше. Автор - фантаст, это важно учитывать, прежде чем спорить, а обидели ли советских людей или же польстили им.

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