"Врачи-стукачи"

Врачей-педиатров предложили обязать контролировать неблагополучные семьи с детьми Фото: Олег ЗОЛОТО

Казалось бы: при чём здесь ГУЛАГ?

Действительно, СССР распался 30 лет назад, а ГУЛАГ расформировали и того раньше в 1960. Однако ГУЛАГа нет, а мышление - осталось. Так глубоко въелось, что передаётся через поколения.

Врачей-педиатров предложили обязать контролировать неблагополучные семьи с детьми. Автор инициативы, директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко, озвучил её на конференции «Медицина и качество» 8 декабря 2020 года.

Судите сами: что требуют от врачей-педиатров в данном случае? Чтобы они стали «надзирателями за неблагополучными семьями»! Всё это подается под соусом «заботы о здоровье детей». Вот только врач – не полицейский и не сотрудник соцзащиты, фискальные функции он нести не должен. Однако… если врачи откажутся осуществлять эти контролирующие функции - их за это накажут. Вплоть до уголовной ответственности! ВРАЧА МОГУТ РЕАЛЬНО ПОСАДИТЬ!

Думаете, я преувеличиваю? Нисколько!

Вот доказательство: наручники на детского врача Тамару Пермякову, заведующую детской поликлиникой при Кировской клинической больнице №7, надели прямо в её учреждении. Вывели в наручниках публично, на глазах у десятков сотрудников и пациентов, и отправили в СИЗО. Причина - обвинение в халатности.

20 февраля 2019 года в Кирове умерла девочка, которую уморила голодом собственная мать. В управлении СК по Кировской области сообщили, что до декабря 2016 года девочка наблюдалась именно в этой поликлинике. По мнению служителей закона, заведующая детской поликлиникой обязана была контролировать ситуацию с ребенком в данной неблагополучной семье. На сайте Следкома появилась видеозапись, на которой на запястьях врача защелкиваются наручники. Как вы понимаете, это "кино" посмотрели миллионы!

И пошла бы бедная доктор по этапу, если бы не поддержка её сотрудников. Сто врачей-педиатров, сослуживцев Тамары Пермяковой, сразу подали заявления об увольнении.

Все заявления одномоментно легли на стол Марии Савиновой, главврача Детского клинического консультативно-диагностического центра, в который входит поликлиника.

Тема прошла по многим федеральным и региональным СМИ – достаточно набрать в поисковике «Пермякову задержали прямо в поликлинике» - и прочтете десятки страниц подробностей.

После сотни заявлений на увольнение от педиатров лишь одного учреждения «доблестные следователи» дали "задний ход": врача выпустили, обвинения сняли, дело возбуждать не стали.

Однако это вовсе не отменило требования к педиатру, как к «надзирателю» и «информатору» соответствующих органов.

Цитата: «Педиатру и медсестре детской поликлиники №55 в Кронштадте в феврале 2017 года объявили замечания за нарушения закона о раннем выявлении социально неблагополучных семей с детьми. Прокуратура проверила, как соблюдаются требования закона о профилактике безнадзорности по раннему выявлению социально-неблагополучных семей с детьми, нуждающихся в помощи, в детской поликлинике № 55 в Кронштадте (Городская поликлиника № 74). И нашла нарушения.

Кроме того, проверка показала, что в поликлинике не было практики информирования дошкольных образовательных учреждений о социальном неблагополучии в семьях с детьми, прошедшими медосмотры для поступления в детский сад»

Как видим, сотрудники прокуратуры в своих заключениях ссылаются на НЕКИЕ НОРМЫ ЗАКОНА, КОТОРЫЕ УЖЕ ОБЯЗЫВАЮТ МЕДРАБОТНИКОВ ВЫПОЛНЯТЬ ФУНКЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ВЫЯВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ДЕТЕЙ.

Могу вас, дорогие читатели, уверить, что подавляющее большинство врачей вообще не в курсе этих норм!

Об этом говорит реакция медицинского сообщества на инициативу чиновников, которую мы тут обсуждаем. Мягко говоря, медики возмущены.

Но тут возникает вопрос: а почему врачи возмущаются, если эта норма давно уже существует, и на её основе правоохранительные органы и действуют.

А врачи возмущаются, потому что большинство из них не знает про этот закон. Почему не знает? Да потому, что, как это обычно бывает, норму в закон "воткнули", медиков не спросив.

Понятное дело, что законодателям - депутатам и Минюсту, и правоприменителям - прокурорам, следователям - нужно на кого-то повесить ответственность, чтобы было с кого спрашивать. Протаскиваются подобные "законотворческие инициативы" втихую, без широкого обсуждения с заинтересованными сторонами.

И это - тоже наследие тоталитарного мышления эпохи СССР, которое я и называю "ГУЛАГ головного мозга".

Я вовсе не хочу обидеть или унизить поклонников СССР, но это - факт, что весь Советский Союз был один огромный ГУЛАГ, просто режим в этом ГУЛАГе был разной степени строгости в разные исторические периоды. При джугашвили-сталине массово расстреливали и обрекали на смерть на Колыме. При Хрущеве, Брежневе и Андропове расстреливали в 1000 раз меньше, но был "железный занавес", т.е. отсутствовала свобода передвижения, а борьба с политическим инакомыслием велась с помощью... врачей. Да, это не шутка - про карательную психиатрию в СССР написаны многие тома, и это давно известный и признанный факт - врачей психиатров советские коммунисты задействовали для ликвидации "несогласных с линией коммунистической партии" - если не физического, то гражданского, объявляя их душевнобольными.

Ровно также сегодня врачей пытаются сделать одновременно и орудием и козлами отпущения - в борьбе с детской безнадзорностью.

Беда нашего общества и нашего государства в том, что социально-экономическая формация - новая, якобы "демократическое государство с рыночной экономикой", а мышление представителей власти, да и большинства населения - старые, ГУЛАГовские.

В государстве, построенном на демократических принципах, ПРИНЯТЬ ЗАКОН, ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ВРАЧА "СТУЧАТЬ" НА ПАЦИЕНТОВ НЕВОЗМОЖНО. И врачи и общество в нормальной стране восприняли бы это, как бред, а "законотворцев" отправили бы в отставку с позором.

Справедливости ради замечу: врачи демократических странах, в случае, если они видят ситуации, подобные той, которая случилась с ребенком в Кирове (мама заперла девочку в шкафу и ушла из дома, ребенок умер от истощения) – то, конечно же, они добровольно сообщают в полицию. И это сделает не только врач, но любой гражданин цивилизованной страны. Это и есть тот гражданский, или общественный контроль, которого нам не хватает. У нас он тоже есть, но в зачаточном состоянии.

ВРАЧ НЕ ОБЯЗАН ЗАНИМАТЬСЯ НАДЗОРНЫМИ, ФИСКАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ. ОБЯЗАННОСТЬ ВРАЧА - ДИАГНОСТИРОВАТЬ И ЛЕЧИТЬ!

Конечно, в рамках правильного определения, что "здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия", врач может интересоваться условиями жизни своих пациентов, и, если есть необходимость - пытаться как-то на это влиять. Но главное слово здесь - "МОЖЕТ", А НЕ "ДОЛЖЕН".

Т.е. действия врача-педиатра, если он посчитает семью, в которой растут его маленькие пациенты, неблагополучной - сугубо добровольные. Принять какие-то меры - это чисто нравственная, а не юридическая обязанность. Требовать от врача, чтобы он боролся с этим социальным недугом, а тем более, карать его за то, что не борется - это полнейшее безумие.

Если государство в лице силовых структур будет пытаться "нагибать" врачей с возложением подобных "обязанностей", мы все получим катастрофу системы здравоохранения.

В истории с кировским педиатром Тамарой Пермяковой вроде бы все закончилось благополучно: коллеги поддержали, следователи дали задний ход, врача выпустили. Но это только на первый взгляд. Из сотен тысяч врачей, которые узнали об этой вопиющей истории, и посмотрели кадры, где на их коллегу публично надевают наручники, по закону больших чисел, как минимум несколько сотен - в разных уголках страны - решили уйти из профессии. И сегодня, в разгар пандемии, вы лично, либо ваши родственники, друзья и знакомые - на своей шкуре прочувствовали, либо прочувствуете последствия этого шоу, устроенного "мудрыми кировскими следаками". Просто один маленький факт навскидку: в Курганской области первичное звено укомплектовано врачами НАПОЛОВИНУ.

А в Липецкой области есть район, где на приёме вообще остался один(!) врач на 12 000 населения

Вы еще хотите сделать врачей козлами отпущения? Ну-ну.

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