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Казусы гонки вакцин: АстраЗенека «потеряла» часть доз, а разработчики «Спутника V» предложили объединить российскую и зарубежную прививки

Продолжаем разбираться в разработках против «болезни века» - отечественных и зарубежных, которые будут доступны жителям нашей страны
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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Представители АстраЗенеки объяснили, что у них на производстве возник брак, во флаконы одной из серий попало неполное количество субстанции

Представители АстраЗенеки объяснили, что у них на производстве возник брак, во флаконы одной из серий попало неполное количество субстанции

Фото: REUTERS

Часть 1

На этой неделе в нашей стране по поручению президента должна начаться вакцинация первой в мире зарегистрированной прививкой от коронавируса «Спутник V». Кроме того, на подходе еще две отечественных разработки - ЭпиВакКорона новосибирского научного центра «Вектор» и вакцина Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. А также в России идут испытания двух зарубежных прививок. Первая - так называемая «оксфордская вакцина». Второй препарат - разработка китайской биотехнологической компании CanSino Biological под названием «Ковиденция».

ОШИБКА И СЮРПРИЗ: ПОЛДОЗЫ ЛУЧШЕ ЦЕЛОЙ?

«Оксфордская» вакцина, широко известная у нас и за границей - разработка шведско-британской фармкомпании АстраЗенека и знаменитого английского университета, одного из старейших научных центров в мире. Летом этого года было анонсировано, что испытание прививки будет проходить в клинических центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Запланировано участие 150 добровольцев. Однако на данный момент в российском госреестре разрешений на проведение клинических исследований значится, что испытания приостановлены. При этом еще в июле одна из отечественных фармкомпаний заявила, что заключила соглашение с АстраЗенекой о производстве «оксфордской» вакцины на территории нашей страны.

В целом же будущую прививку, можно сказать, преследует настоящий злой рок. Как уже писала «КП», испытания вакцины дважды приходилось приостанавливать из-за тяжелых осложнений у их участников (в одном из случаев связь с прививкой была опровергнута, в другом причина так и осталась тайной). Недавно стало известно об очередном ЧП. Выяснилось, что в ходе клинических исследований часть добровольцев при первом уколе получила не целую, а половину дозы вакцины. Причем, впоследствии результаты такого «недобора» якобы оказались даже лучше, чем среди участников, привитых по полной программе.

- Представители АстраЗенеки объяснили, что у них на производстве возник брак, во флаконы одной из серий попало неполное количество субстанции. Об этом узнали только постфактум, уже после вакцинации, - рассказывает иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - Но поскольку угрозу безопасности пациентов пониженная доза не представляет, было принято решение частично переоформить клинические исследования, а не начинать все с нуля.

Что касается большей эффективности уменьшенного количества препарата, то однозначный вывод сделать все-таки сложно, отмечает эксперт.

«Вообще, когда кто-то заявляет об эффективности вакцины 90, 95 или 98%, важно понимать: это выборочные данные. То есть промежуточные результаты, полученные лишь на небольшой группе – случайной выборке – добровольцев. Фактически это точечные оценки эффективности. А необходимо иметь данные об интервальных оценках, которые должны быть представлены в научных публикациях с промежуточными и итоговыми результатами клинических исследований третьих фаз. При выходе вакцины «в широкое плавание» цифры могут серьезно меняться. Зачастую - в сторону меньшей эффективности», - поясняет Николай Крючков.

В настоящее время вакцина AstraZeneca показывает 62-процентную эффективность

В настоящее время вакцина AstraZeneca показывает 62-процентную эффективность

Фото: REUTERS

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ: ВАША ПЛЮС НАША

В официальном Твиттер-аккаунте российской вакцины «Спутник V» появилось удивительная, на первый взгляд, инициатива. Создатели российской прививки через соцсеть обратились к разработчикам «оксфордской» вакцины.

- В настоящее время вакцина AstraZeneca показывает 62-процентную эффективность. Если будет проводиться новое клиническое испытание, то мы предлагаем комбинировать укол AZ со «Спутником V» для повышения эффективности. Комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации, - говорится в сообщении.

С медицинской точки зрения предложение вполне логичное, прокомментировал «КП» эксперт по фармразработкам Николай Крючков. Дело в том, что у аденовирусных вакцин, к которым относятся и «оксфордская», и «Спутник V», есть особенность. После однократной вакцинации в организме может возникнуть иммунитет к самому аденовирусу, на котором в клетки человека доставляются генетические фрагменты коронавируса. Тогда при следующем уколе аденовирус будет просто блокирован иммунной реакцией и не сможет доставить свой «груз» по назначению (в клетки). Значит, прививка сработает слабее. Чтобы избежать этого, в том числе, разработчики «Спутника V» включили в свой препарат два разных аденовирусных компонента (Ad-26 и Ad-5). Если возникнет иммунная реакция на аденовирус одного типа при первом уколе, это не помешает (точнее, ожидается, что помешает мало) действию аденовируса другого типа при втором уколе.

А вот создатели «оксфордской» прививки используют для обеих инъекций аденовирус одного и того же типа (тут важно отметить, что в «оксфордском» препарате используется обезьяний аденовирус, к которому в человеческой популяции исходно практически отсутствует специфический иммунитет, что должно благоприятно сказываться на эффективности этого препарата). Потому, наши разработчики и предложили английским коллегам свой, отличающийся аденовирусный носитель - чтобы повысить шансы успешной работы вакцины. «Но, боюсь, вряд ли в этом случае фармкомпания захочет ставить себя в зависимость от другой компании, тем более зарубежной», - отмечает Николай Крючков. «АстраЗенека» не дала публичного ответа на сделанное ей предложение.

ПРИВЕТ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

Китайская вакцина «Ковиденция» фармкомпании CanSino Biological по принципу своего действия похожа на российский «Спутник V». В обезвреженный аденовирус (разновидность простудных вирусов) подсаживается кусочек генома коронавируса и доставляется в клетки человека. В ответ на появление чужеродного фрагмента организм запускает выработку иммунитета. Только отечественные ученые для лучшей работы вакцины, как уже было сказано, использовали два разных аденовируса-доставщика (Ad-26 и Ad-5). А китайские разработчики делают лишь один укол на основе аденовируса 5-го типа. При этом, как сказано в официально опубликованном отчете, вырабатывается «значительный» иммунный ответ. Оценки эффективности «Ковиденции» в процентах пока нет.

Китайская вакцина «Ковиденция» фармкомпании CanSino Biological по принципу своего действия похожа на российский «Спутник V»

Китайская вакцина «Ковиденция» фармкомпании CanSino Biological по принципу своего действия похожа на российский «Спутник V»

Фото: REUTERS

Сейчас идет набор добровольцев для клинического исследования прививки из Поднебесной в России. Запланировано испытание на 8 тысячах человек. После регистрации вакцины ожидается запуск ее производства из китайского сырья на заводе одной из российских фармкомпаний в Подмосковье.

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Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ВОПРОС В ТЕМУ

Появятся ли в России прививки от лидеров зарубежной гонки вакцин?

Как поясняют эксперты, разным людям могут лучше «подходить» те или иные виды вакцин. Скажем, для представителей старшего поколения и пациентов с серьезными хроническими заболеваниями предпочтительнее менее реактогенные прививки, то есть с меньшей вероятностью побочных эффектов. А для активных здоровых людей среднего возраста и молодежи актуальнее прививки, дающие более мощный и долговременный иммунный ответ. Словом, чем больше вакцин нам будет доступно, тем лучше. В соцсетях бурно идет обсуждение: какие из зарубежных разработок станут доступны россиянам и когда?

Первыми, скорее всего, будут зарегистрированы и поступят в более-менее широкий доступ иностранные вакцины, которые уже проходят испытания в нашей стране, поясняют специалисты. Это «оксфордская вакцина» от АстраЗенеки и китайская «Ковиденция». Что касается американско-немецкой прививки Pfizer/BioNTech, то в ноябре фармкомпания «Пфайзер» выступила с заявлением, что рассмотрит возможность подать заявку на регистрацию своей вакцины в России.

«На сегодня действуют особые правила: зарубежная антиковидная вакцина может быть зарегистрирована в РФ в течение 5 дней, если эта разработка уже прошла регистрацию за границей», - поясняет эксперт по фармразработкам Николай Крючков. Однако поступление значительного количества доз «пфайзеровской» прививки к нам в ближайшие год-полтора маловероятно. Компания уже заключила контракты на огромные объемы поставок в страны Евросоюза, Великобританию и США. Если эта вакцина и появится в России в первой половине 2021 года, то, скорее, в отдельных коммерческих медцентрах за весьма немалые деньги, рассказал «КП» источник, близкий к разработке и испытаниям препаратов.

Кстати, на днях в немецких СМИ представители компании BioNTech сообщили, что активно ведется работа по облегчению условий транспортировки и хранения их препарата. Если первоначально заявлялось о необходимости перевозки при минус 70 градусах Цельсия, то в скором времени будет доступен режим в минус 20 градусов. А также продлятся сроки хранения при минус 2-8 градусах (сейчас это всего 5 дней).

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