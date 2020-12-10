Путь стал комфортнее и дешевле. Московские центральные диаметры отметили первую годовщину

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экономия — до 44 минут в день

Чуть больше года прошло со дня запуска двух первых линий Московских центральных диаметров (МЦД) – они начали работу 21 ноября 2019-го. Когда-то непривычное название вписалось в обиход: москвичи и гости столицы уже прочно ассоциируют новый транспорт с наземным метро или попросту наземкой.

Железнодорожные трассы, проходящие через центр столицы, связали между собой областные города по разные стороны от Москвы: МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» протянулся от Одинцово до Лобни, МЦД-2 «Курско-Рижский» — от Нахабино до Подольска.

Пассажирам полюбились комфортабельные вагоны новых поездов «Иволга» — удобные кресла, мягкий ход, хорошая шумоизоляция, климат-контроль, информационное табло в каждом вагоне, USB-разъемы у каждого места, плавные линии, яркие цвета. В общем, ездить - одно удовольствие.

Удачной оказалась и логистика. С 20 станций МЦД можно бесплатно пересесть на метро и станции Московского центрального кольца (МЦК). Для этого нужно оплатить проезд транспортной картой «Тройка» по тарифу «Кошелек» и уложиться в 90 минут с момента первого прохода — этого времени с лихвой хватает.

Подсчитано, что областные автомобилисты, пересев на эти линии, стали тратить на дорогу, до 44 мин в сутки меньше, чем прежде, сообщает сайт mos.ru. А новые тарифы позволили сэкономить тем, кто ездит ежедневно, до 75% от прежних затрат.

- МЦД привнесли новое качество в систему московских пассажирских перевозок, - сказал «КП» руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта (МИИТ) Алексей Колин. - Они задали новый стандарт обслуживания. В частности, значительно сократилось время ожидания поездов. В часы пик интервалы практически как у метро. Да, на некоторых участках в непиковые часы бывают периоды с интервалами 10 минут и более, но это вопрос времени, ведется реконструкция путей для дальнейшего развития сети.

Полет «Иволги»

Впереди — большие планы. На центральные диаметры сегодня поступают дополнительные 180 вагонов поезда «Иволга» - те самые составы, что сегодня стали одной из визитных карточек МЦД. В этих поездах российского производства (их выпускает Тверской вагоностроительный завод «Транмашхолдинга»), как уже упоминалось выше, есть Wi-Fi, USB-порты, удобные сидения, множество поручней, а также в головных вагонах предусмотрены места для крепления велосипедов и инвалидных колясок, есть туалетные комнаты, оборудованные электросушилками для рук, сенсорными кранами подачи воды, мыла, а также пеленальными столиками. Одна из примечательных особенностей поезда - широкие входные двери (1400 мм) и отсутствие тамбуров между вагонами, что позволяет пассажирам быстро входить в салон и свободно перемещаться по составу. Благодаря технологии пневмоподвешивания у поезда плавный ход, он движется быстро и бесшумно.

Особенно актуальными оказались системы обеззараживания воздуха, которые установлены в «Иволгах», как и во всем пассажирском транспорте «Трансмашхолдинга»: бактерицидные ультрафиолетовые лампы встроены в систему вентиляции, они уничтожают бактерии и вирусы и, таким образом, обеззараживают воздух. В каждом вагоне «Иволги» по две такие установки, еще одна – в кабине машиниста.

- «Иволга» - это городской поезд, разработанный специально для МЦД, - сказал «КП» директор Российской открытой академии транспорта Олег Покусаев. - При той же длине он вмещает больше пассажиров, чем пригородные электропоезда. Это достигается за счет увеличения доли стоячих мест по отношению к сидячим. При этом пассажиры не испытывают неудобства — средняя поездка на МЦД длится примерно полчаса, это недолго. Более широкие дверные проемы позволяют быстрее производить посадку и высадку. Отмечу как удобство и большое тамбурное пространство. Поезд быстро разгоняется. Еще отмечу возможность оперативно комплектовать нужное число вагонов в поезде в зависимости от загрузки — не все современные поезда обладают такой возможностью. А также быструю смену направления — когда хвостовой вагон становится головным. Неспециалисту может показаться, что для этого достаточно машинисту пройти вдоль состава, но на самом деле это более сложный процесс — требуется перезагрузка бортовых систем.

По мнению эксперта, эта российская разработка (а «Иволга» не только сконструирована в России, но и более чем на 90% состоит из отечественных комплектующих) по ряду параметров обходит зарубежные аналоги.

Подмосковье становится ближе

Сеть диаметров активно развивается. Например, на первых двух диаметрах к 2024 году построят шесть новых станций: Петровско-Разумовская, Марьина Роща, Дмитровская, Котляково, Печатники и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево. Количество пересадок на метро и на МЦК при этом увеличат до 27.

На конец 2022 – начало 2023 гг. запланирован запуск МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» – от Зеленограда до Раменского. На новой магистрали будет 42 станции. Уже в конце ноября этого года был открыт новый пересадочный узел в Ховрино будущего третьего диаметра, а в ближайшее время планируется завершить реконструкцию станции Подольск. Ввод МЦД-3, как ожидается, разгрузит Ленинградское шоссе — многие жители ближайших к нему районов Подмосковья предпочтут поездку на комфортном поезде личному автомобилю. Вместе с тем обсуждается возможность интеграции МЦД-3 с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург.

Ведутся масштабные работы и по проекту МЦД-4 «Киевско-Горьковский» от Железнодорожного до Апрелевки. Сегодня реконструируется сама станция Апрелевка, строится соединительная ветка между Киевским и Белорусским направлениями — она пройдет в районе Москва-Сити. Один из самых сложных участков этого проекта и всей программы развития Центрального транспортного узла - реконструкция участка Курский вокзал–Каланчевская протяженностью 4 км.

Проектируется и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий», который, как предполагается, свяжет подмосковные города Пушкино и Домодедово.

Детский взгляд

К годовщине создания наземного метро придумали необычную акцию — организовали конкурс детских рисунков. И не по старинке, а по-современному, в популярной соцсети Instagram. Учитывались не только мнения членов жюри, но и лайки, которые ставили пользователи интернета.

Работы как победителей, так и всех остальных участников конкурса до 25 декабря можно увидеть на медиаэкранах на станциях Долгопрудная, Волоколамская, Славянский бульвар, Нахабино, Новохохловская. Кроме того, рисунки можно посмотреть на странице конкурса в Instagram @mcd1god.

Как сообщили «КП» в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям «Трансмашхолдинга» (вместе с Департаментом транспорта правительства Москвы и ГУП «Московский метрополитен» был организован конкурс) в веселом соревновании участвовали ребята от 6 до 14 лет. Причем не только из московского региона, но и из других областей страны. Прислали более 120 работ. Некоторые авторы проявили прямо-таки авангардную фантазию – одна из работ, например, была выполнена зубной щеткой, другая - в виде разрисованной кормушки для птиц. Как отметили члены жюри, выбрать победителей было очень сложно – все участники конкурса очень талантливы!

СПРАВКА «КП»

Что такое Московские центральные диаметры

- Сейчас действуют две линии МЦД. Протяженность МЦД-1 - 52 км, МЦД-2 — 80 км.

- Всего с момента открытия МЦД воспользовались более 130 млн пассажиров.

- Суточный пассажиропоток увеличился на 15%. Рекорд был установлен 6 марта 2020 г. — 568 тыс. поездок в сутки.

- Самые популярные станции - Царицыно, Одинцово, Тушинская, Белорусский вокзал и Савеловская.

Чем хороша «Иволга»

Широкие дверные проемы – 1400 мм – позволяют заходить в состав или выходить из него сразу нескольким людям, что увеличивает пассажирооборот.

В каждом кресле есть USB-разъемы для зарядки электронных устройств, а в головных вагонах - крепления для велосипедов (всего 8 на поезд).

Установлены точки доступа Wi-Fi.

В туалетных модулях расположены сенсорные краны-смесители, дозаторы мыла, электросушилки для рук и пеленальные столики.

Для маломобильных пассажиров входы в головные вагоны оборудованы специальными аппарелями, в салонах предусмотрены места для закрепления инвалидной коляски. Туалеты также спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих пассажиров информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.

Во всех вагонах работает климат-контроль и система обеззараживания воздуха на основе ультрафиолетовых ламп.

ВАЖНО!

С 12 мая введено обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.