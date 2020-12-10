Путин потребовал остановить рост цен на продукты: какие подорожали и почему

Официальная инфляция в стране - чуть выше 4%, а цены на некоторые товары выросли в полтора раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 9 декабря, на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин обратил внимание на подорожание многих продуктов. Президента возмутил резкий рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные и хлебобулочные изделия.

- Рост на базовые продукты питания - это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? - сказал Путин. - А объяснение есть, есть конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.

По данным Росстата, с начала года рост цен на эти продукты составил:

• Сахар – 72,7%

• Подсолнечное масло — 25,9%

• Пшеничная мука — 12,7%

• Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 10,8%

• Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — 7,4%

• Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — 7%

При этом официальная инфляция в России чуть выше 4%. Действительно ли наши производители подгоняют цены под мировые, чтобы выгоднее продавать продукты на российском рынке?

- Подорожание продуктов связано с разными факторами, один из них – падение курса рубля, - говорит Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. - Что касается растительного масла и сахара, то это биржевые товары. Цена на них формируется в долларах на мировых биржах, и в этом году она поднялась. Чтобы производителям этих товаров было выгодно не только экспортировать, но и продавать их в России, они вынуждены поднимать цены внутри страны.

Почему сильнее всего подорожал сахар? Одна из причин – неурожай сахарной свеклы в этом году. Кроме того, эксперты говорят о том, что на рынке слишком долго держалась низкая цена. Из-за этого в прошлом году многие сахарные заводы терпели убытки, и долго так продолжаться не могло – цену пришлось поднять.

По тем же причинам подорожала мука, хлеб и макароны.

- В нынешнем году урожай зерна был меньше, чем в прошлом. Соответственно, цены тоже выросли, - говорит Андрей Карпов. - Рост цен на многие продукты мог быть более резким, но торговые сети до последнего стараются сдерживать подорожание. И это не альтруизм, это основа выживания на рынке. Торговым сетям невыгодно поднимать цены, иначе покупатель к ним не пойдет. Они делают это лишь тогда, когда производители ставят их перед фактом, что больше не могут поставлять товар по прежней стоимости.

Президент призвал оперативно реагировать на рост цен, но учитывать при этом интересы предпринимателей. И не допустить ситуации, как в Советском Союзе.

- Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке, - сказал президент на совещании.

Одна из мер, которые сейчас обсуждаются в правительстве - введение 30-процентной пошлины на экспорт подсолнечника. Сейчас Россия входит в число мировых лидеров по его поставкам на мировой рынок. Чиновники полагают, что введение такой пошлины заставит производителей устанавливать цены не только с учетом общемировых, но и с оглядкой на реалии российского рынка.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Мука – на 12,9 % выросла, макароны – на 10,5 %. Это почему?»: Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты

Президент ознакомился со статистикой, которая совсем не радовала (подробности)

«Смотрите, чтобы у нас не получилось как в Советском Союзе»: Путин указал министру на недопустимость нехватки у людей денег на еду

В 2020 году в России собрали самый большой урожай зерна в истории (подробности)