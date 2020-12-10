Опубликован официальный трейлер фильма «Родные»

Фильм "Родные" появится в прокате 11 февраля 2021 г. Фото: Youtube

Герои фильма - семья из Архангельской области. Главе семьи приходит в голову фантазия съездить на Грушинский фестиваль, где он когда-то, много лет назад, встретил свою жену, но при этом так и не выступил на сцене со своей песней. Теперь неосуществленная мечта во что бы то ни стало должна исполниться. Всем членам семьи приходится подчиняться его капризу - и все едут на машине в Самарскую область, по дороге останавливаясь в Москве и Саратове.

Главные роли в картине производства студии Hype Film исполнили Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Лиза Монеточка, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова и Никита Павленко. Напомним, что креативным продюсером комедии стал Жора Крыжовников.

«Родные» выходят в прокат 11 февраля 2021 года.