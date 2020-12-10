Минюст США ведет проверку в отношении сына избранного президента

Хантера Байдена подозревают в неуплате налогов и отмывании денег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст США вот уже несколько месяцев ведет тайное расследование в отношении Хантера Байдена, сына избранного президента страны. Однако, информация об этом оказалась в распоряжении ведущих американских телеканалов только сейчас.

Хантер – головная боль не только своего папочки: на протяжении десятилетий он попадает то в один, то в другой скандал. Наркозависимость, обмен интимными фото с несовершеннолетними и многое другое власти то прощали сыну высокопоставленного политика, то делали вид, что не могли ничего доказать.

Когда же в бой вступили сенаторы и конгрессмены, раскопавшие, что компании Байдена-младшего получали огромные суммы непонятно за что от китайских и украинских компаний, расследование все же было начато. И, как теперь выяснилось, велось оно скрытно, дабы не повлиять на результаты выборов, в которых принимал участие Джо Байден.

Хантеру Байдену пока что вменяют две статьи – «нарушения налогового законодательства США» и «отмывание средств при ведении бизнеса за границей». Следователям уже удалось определить ряд транзакций как подозрительный.

В 2014 году Хантер Байден стал членом совета директоров украинского холдинга Burisma. В то время Джо Байден занимал пост вице-президента США и покровительствовал бизнесу сына. Существует аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден-старший предлагал тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко миллиард долларов госпомощи. Условием для получения транша должна была стать отставка генпрокурора страны, расследовавшего незаконную деятельность Burisma на Украине. Это расследование так и не было доведено до конца.