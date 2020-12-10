Анатолий Карпов: Папа Римский сам составлял шахматные задачи

Анатолий Карпов Фото: Михаил ФРОЛОВ

О будущем шахмат

- Анатолий Евгеньевич, кто-то говорит, что шахматам пять тысяч лет шахматам, а кто-то- семь тысяч лет … Но вот смотрите, ведь количество партий конечно.

- 10 в 68-й степени.

- Ого! Но если создать супермощный компьютер, который однажды возьмет и подсчитает все партии… И после этого пропадет весь смысл игры?

- Нет, такого не будет, запомнить все невозможно. И потом, если это случится, тогда мы уже, может быть, перейдем на шахматы, которые пропагандировал Фишер, так называемые рэндом-чесс, когда начальная позиция фигур определяется по жеребьевке. Я не помню, сколько там разновидностей позиций, их достаточно много - и вот если 10 в 68-й степени умножить на разновидность позиций…

- Перегорит любой компьютер?

- Да, перегорит любой компьютер.

«Бобби Фишер не был сумасшедшим»

- Кстати, о Бобби Фишере. Правда, что он сошел с ума?

- Нет, ну почему? Это его пытались представить сумасшедшим. Но никаким сумасшедшим он не был. У него маньячные идеи были. Он все время говорил о заговоре коммунистов, он все время говорил о еврейском заговоре. Но меня в свое время научили, о чем с Фишером не надо говорить, потому что он сразу заводится и разговор становится не управляем. Это вот не нужно говорить о большевиках, не нужно говорить о революции и не нужно говорить о евреях.

«Посол в США Добрынин был хорошим шахматистом»

- Анатолий Евгеньевич, шахматы - это нечто большее, чем просто игра? Вот насколько все-таки шахматы несут такой сакральный, важный, межгосударственный, политический, вообще контекст развития человечества?

- Ну, шахматы что-то в себе несут, естественно, историческое. Нет человека, который был бы образован и не уважал шахматы. Он может не играть, но все равно он немножко в курсе. Знаете, несколько дней назад я был на вечере, который презентовал Пермский край, который готовится к 300-летнему юбилею, который будет через три года. И я совсем не ожидал, но там был посол Японии. В Японии на первом месте стоят го, на втором сеги. Это как бы японские шахматы и шашки. В шахматы там играют слабенько. Но японский посол оказался в курсе. Он знает имена, он умеет немного играть в шахматы, что для японца большая редкость. А если говорить об отношениях, то, конечно, шахматы - это замечательный мостик для установления и развития отношений. Если вы сыграли партию в шахматы с человеком, то возникает какой-то особый формат общения. Люди начинают прислушиваться друг к другу. Понятно, мы не всегда находим согласие, но, по крайней мере, иначе себя чувствуем. Вот, скажем, я был в дружеских отношениях с «врагом Советского Союза и коммунизма» Збигневом Бжезинским. Вот говорят, что я там один из самых ярких представителей Советского Союза и той системы, но у меня были хорошие отношения с Бжезинским. Мы встречались, мы разговаривали.

- Вы играли в шахматы с Бжезинским?

- Нет, в шахматы не играли, но он же написал «Великая шахматная доска» - одно из великих произведений. Но через шахматы, понятно, что у нас совсем другие отношения были. Он ко мне прежде относился как к чемпиону миру, нежели как к представителю Советского Союза. В шахматы он играл, кстати, с Анатолием Федоровичем Добрыниным, который многие годы был послом Советского Союза в США. И я, собственно, познакомился с Бжезинским с подачи Добрынина. Анатолий Федорович был прекрасный шахматист, он вслепую играл, был где-то на уровне кандидата в мастера, сильного кандидата в мастера. Ну и как вот Бжезинский шутил - когда мы не можем найти политического решения какой-то проблемы, я предлагаю вашему послу сыграть в шахматы и - кто победил, тот и побеждает в политике.

- Ну и кто побеждал?

- Ну, Добрынин говорил, что это, конечно, шутка, но Бжезинский играл где-то в силу второго разряда. Кстати, вот если говорить о высшем представительском уровне, Папа Римский, Войтыла, в свое время даже задачи шахматные сочинял и публиковал их в краковской областной газете.

- Никто об этом не знал, он под псевдонимом, наверное, это делал?

- Нет. Тогда он был кардиналом Войтыла и под этим именем и публиковал.

«Снимается фильм про мой матч с Корчным»

- С успехом идет мюзикл «Шахматы». Вышел хороший фильм «Ход королевы». Какие-то новинки будут?

- Сценарий фильма о моем матче с Корчным в Багио в 1978 году завоевал приз Министерства культуры, и сейчас активно идут съемки. Пандемия немножко тормозит процесс, мы опаздываем где-то на полгода, но, насколько я знаю, в январе-феврале закончатся съемки, после чего будет монтаж. И, наверное, в следующем году этот фильм выйдет на экраны.

«Шахматы преподают в 350 школах»

- У нас уже давно увели шахматную корону. Почему?

- Когда стала разваливаться система в стране с приходом Горбачева, у нас закончились массовые детские турниры, в том числе и шахматные. Тогда закрылись практически все школы для талантливых ребят. В общем, мы потеряли в шахматах где-то лет 15. При Ельцине продолжалось то же самое. И мы начали восстанавливать систему и выстраивать новые отношения (поскольку главная система изменилась – идеологическая), проводить какие-то новые шахматные соревнования. Мы возродили «Белую ладью». Хотя не дошли еще до тех цифр, которые были, скажем, в 85-м году. Тогда в пересчете на Россию в этих соревнованиях принимало участие больше 300 тысяч ребят. Несколько лет назад мы вышли за 100 тысяч. Это много, но все равно это в 3 раза меньше, чем раньше.

Сейчас шахматы идут в школьные программы. Целью является не то, чтобы мы вырастили сотни мастеров или гроссмейстеров, а именно научили мальчиков и девочек правильно мыслить, научили логике, стратегии, развили их способности в области памяти, умение работать с источниками информации, анализировать, отвечать за принятые решения. Скажем, в Тюмени, где я избран депутатом, мы начали программу шахмат в школах 8 лет назад. Сейчас у нас преподают шахматы в 350 школах (я думаю, сейчас уже больше) и в 80 детских садах. Причем в прошлом году мы начали работать с 4-летними мальчиками и девочками. И это пользуется успехом, пользуется спросом. Знаете, дети как-то быстрее взрослеют, они становятся серьезными.

«Я выиграл 185 турниров»

- Анатолий Евгеньевич, когда-то СССР был просто законодателем мод в шахматах. Наши гроссмейстеры были лучшие. А сколько вы турниров выиграли?

- 185.

- Вы 16-кратный чемпион мира. Такого, наверное, ни у кого и не было?

- Да, не было.

- Вы единственный такой рекордсмен?

- Да.

- А сколько денег вы получили, когда стали чемпионом мира по шахматам?

- Когда стал чемпионом мира, я денег не получил, потому что не состоялся матч с Фишером, а он был рекордным – 5 миллионов.

- 5 миллионов долларов! Эти деньги, как я понял, каким-то образом были направлены на развитие бокса.

- Да, Маркос, президент Филиппин, который давал этот призовой фонд, был сумасшедший для шахмат.