Музей "Дорога памяти" признан проектом года

Комплекс, открытый в этом году в подмосковном парке «Патриот», получил национальную премию «Победа» в номинации "Образовательный проект года" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что музейный комплекс "Дорога памяти", открытый в этом году в подмосковном парке "Патриот", получил национальную премию "Победа" в номинации "Образовательный проект года". Он вручил эту награду заместителю директора Центрального музея Вооруженных сил России Евгении Гладких.

Музей "Дорога памяти" был возведен вокруг главного храма Вооруженных сил военными строителями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Комплекс был открыт 22 июня 2020 года в присутствии президента РФ Владимира Путина, министра обороны страны Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В музее размещены исторические экспонаты времен войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ.

Центральное место в экспозиции занимает уникальная мультимедийная галерея "Дорога памяти" - база данных обо всех участниках Великой Отечественной войны. Она объединила более 30 миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры, военных корреспондентов и других участников войны.

Со времени открытия музейный комплекс посетили свыше 600 тысяч человек.