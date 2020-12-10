Геохимическая аномалия: в Москве подвели итоги Большой норильской экспедиции

Фото: Евгений Тумашов

10 декабря в Москве состоялась презентация итогов Большой норильской экспедиции Сибирского отделения РАН, проведенной в августе 2020 года. Представители Российской академии наук рассказали о выводах, которые сделали ученые по итогам масштабного исследования арктической зоны Сибири, а также презентовали научно-исследовательский центр «Экология», который возьмет на себя регулярный мониторинг за состоянием природы региона.

Руководитель полевого этапа БНЭ Николай Юркевич рассказал, что всего над проектом работали более 100 человек. «Работа велась по пяти направлениям – поверхностные воды, почва и растительный покров, донные отложения, био-зооразнообразие и многолетнемерзлые грунты. Для реализации этих задач было мобилизовано четырнадцать институтов СО РАН», – рассказал Юркевич.

Норильский промышленный районе является крупной геохимической аномалией, отмечается в отчёте РАН. В экосистемах территории накопилось множество химических отложений, в том числе – никеля и меди, однако копиться эти элементы начали задолго до начала хозяйственного освоения региона. Соответственно, при исследовании современных показателей этот фон должен вычитаться.

Фото: Глеб Жижикин

Гидробиологами была констатирована высокая способность микробиологической системы к самоочищению вод от органического загрязнения. В реках Норильская, озере Пясино и реке Пясина негативное воздействие разлива на экосистему отсутствует.

Общее содержание нефтепродуктов в поверхностных водах Таймыра крайне неоднородно, отмечается в отчете. По мере удаления от источника поступления нефтепродуктов в воду показатели говорят о быстром испарении алканов, характерных для топлива. В озере Пясино концентрации нефтепродуктов находятся в пределах фоновых значений.

Ученые Большой норильской экспедиции проанализировали почвенные и растительные пробы от места аварии до Карского моря – было выбрано более 60 ключевых участков. Опасно высокого содержания нефтепродуктов в почвах не было выявлено даже вблизи от места аварии, сообщается в отчете. Загрязнение слоев почвы не попало глубже, чем на 30-40 см, это может быть обусловлено мерзлым состоянием почв, что не дает нефтепродуктам попадать в толщу.

Фото: Глеб Жижикин

Одним из самых сложных для исследователей был процесс отбора проб донных отложений – из-за специфической методики и необходимого оборудования. По итогам исследования, в пробах рек Далдыкан и Амбарная, а также в двух районах озера Пясино (в единичном количестве) были обнаружены личинки хирономид (комаров) и пелофилы (организмы, живущие в илистых отложениях) – эти организмы являются индикаторами лишь слабо загрязненной воды.

Разнообразие растительных сообществ в результате разлива в целом не изменилось, отметили ученые. Фактическое биоразнообразие исследуемого региона условно низкое, и сравнение с данными 2017 года не показало значительного снижения количества особей мелких млекопитающих. Поражений внутренних органов и погибших млекопитающих и птиц в результате техногенных воздействий и последствий разлива учеными не обнаружено.

Что касается многолетнемерзлых грунтов, то ученые установили, что несмотря на небольшую территорию ТЭЦ-3, где располагался поврежденный резервуар №5, разница температур в глубине под разными резервуарами колеблется в пределах пяти градусов. В районе именно пятого резервуара грунты растеплены и формируется гидрогенный надмерзлотный талик. «Функционирование любых инженерных сооружений связано с серьезными проблемами – в том числе сохранением многолетнемерзлых пород», – отметил директор Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН Михаил Железняк.

Миссия Большой норильской экспедиции гораздо шире, чем выяснение причин произошедшего разлива нефтепродуктов, отметили организаторы исследования. итогом работы ученых станут практические рекомендации, которые смогут использовать компании, чье производство располагается на Арктических территориях. «Для нас очень важно изучить все рекомендации, которые по разным разделам Большой норильской экспедиции были сделаны», – подчеркнул старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров. – «Эти рекомендации лягут в основу тех действий, которые мы будем предпринимать. В частности, есть конкретный план рекультивации загрязненной земли, есть задача переработки собранного загрязненного грунта, есть задача переработки собранного дизельного топлива. Все это займет довольно долгое время, потому что задача стоит большая».

Валерий Крюков, член-корреспондент РАН, выразил свое согласие с необходимостью принятия новых мер: «Проведена комплексная экспедиция, определена степень загрязненности бассейна, определены различные характеристики. И значительная часть выявленных воздействий имеют долговременный характер. Поэтому мне представляется, что важно посмотреть, как встроить эту проблематику в функционирование хозяйственных единиц в российской Арктике на уязвимых территориях. Эта ситуация не уникальная. Есть Кольский полуостров, есть Чукотка, есть другие объекты, где проблемы во многом аналогичные. От учета затрат и измерений надо идти к мероприятиям по предотвращению подобных событий».

Фото: Евгений Тумашов

Решение этой проблемы, представленное в РАН – создание научно-исследовательского центра «Экология» специально для постоянного мониторинга экологического состояния арктических территорий Сибири. Директором НИЦ станет заведующий лабораторией эколого-экономического моделирования техногенных систем Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН Николай Юркевич. первым заказчиком станет компания «Норникель».

Председатель СО РАН, академик Валентин Пармон отметил: «Сибирское отделение РАН работало с «Норникелем» еще в советские годы. Мы знаем те проблемы, которые были, в том числе, по основному технологическому циклу.».

Большая норильская экспедиция состоялась в августе 2020 года, ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН исследовали Норильский промышленный район, собрав сотни килограмм проб воды, почвы и растений и проведя исследования вечной мерзлоты. С сентября эти пробы и данные измерений обрабатывались в лабораториях по утвержденной Академией наук методике.