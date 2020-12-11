Татьяна Навка показала сильно похудевшего мужа Заворотнюк

Петр Чернышев заботится о больной Анастасии Заворотнюк и одновременно готовится к ледовым шоу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Навка в последнее время была занята в телепроекте «Ледниковый период». Олимпийская чемпионка снималась в ледовом шоу в качестве звездного судьи: вместе с Татьяной Тарасовой и Еленой Исинбаевой она оценивала выступления участников. Теперь же фигуристка переключилась на собственный проект. Татьяна готовится к началу новогоднего сезона, во время которого она представит зрителям свои ледовые шоу. Вместе с ней в спектаклях на льду играет Петр Чернышев – муж актрисы Анастасии Заворотнюк. Татьяна и Петр приступили к тренировкам. В Инстаграме Татьяна поделилась видеороликами, снятыми во время репетиций на катке.

- Дорогие друзья, декабрь на дворе, уже скоро сказки наши в «Мегаспорте» начнутся, и нужно работать. Вот вам сюрприз! Мы работаем, готовим для вас подарок новогодний, приходите, - рассказала фигуристка, показав катающегося вместе с ней Петра Чернышова.

Татьяна Навка показала, как они с Петром репетируют на катке. Фото: Инстаграм.

Следующее видео Навка сняла за кулисами, когда Петр примерял концертный костюм. Фигурист объяснял костюмеру, что наряд сидит на нем слишком свободно, и его необходимо ушить. Поклонники отметили, что 49-летний муж Анастасии Заворотнюк еще больше похудел. И что сшитый ранее костюм ему теперь действительно велик.

Еще месяц назад Татьяна Навка сомневалась, стоит ли ей во время новогодних каникул выпускать спектакли на льду. Ведь из-за коронавирусных ограничений в зал разрешено пускать только 25% зрителей. Татьяна советовалась с поклонниками в Инстаграме, выясняя, готовы ли москвичи прийти на шоу в условиях карантинных мер. Но потом решила все-таки не отменять спектакли и подарить зрителям праздник.

Поклонники отметили, что Чернышев еще больше похудел. Костюмы ему приходится ушивать. Фото: Инстаграм.

Петр Чернышев уже не первый год участвует в постановках Навки. Он играет в ледовых спектаклях «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек».

О том, что жена Чернышова Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, стало известно в сентябре 2019 года. Семья актрисы почти не комментирует ее состояние и не рассказывает, как проходит лечение. Врачи диагностировали у звезды «Моей прекрасной няни» злокачественную опухоль мозга – глиобластому. Весной актрису выписали из клиники после успешной операции и химиотерапии. Сейчас она проходит реабилитацию дома. Анастасию поддерживают муж, дочь Анна и сын Майкл. У супругов есть младшая дочь Мила, заботы о ней на время лечения актрисы взяла на себя мама Анастасии Валентина Борисовна. В октябре Миле исполнилось два года.