«Дело «Черных аптекарей»: История про производство смертельно опасных БАДов и уклонение от налогов на миллиарды рублей закончилась пшиком?!

В России и европейских государствах содержащие тадалафил препараты нельзя продавать без рецепта. Но у нас их совершенно гнали через десятки тысяч аптек по всей стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наверное, только в России такое возможно… Одно из самых громких уголовных дел последнего десятилетия, которое расследовали несколько лет, выявили производство смертельно опасных БАДов, расходившихся по всей стране, и гигантский уход от налогов, в суде завершается ничем. Двое из трех фигурантов получают штрафы, а третий и вовсе остается без наказания - будто кто-то специально тянул резину, ждал, чтобы истек срок давности… Торжество правосудия? Или очередная история про тотальную российскую коррупцию?

ШНУР В ЮБКЕ И ТАДАЛАФИЛ

Несколько лет назад въедливой рекламой этих «мужских продуктов» был забит телевизор, эфиры радиостанций и страницы газет-журналов. Усатый мужичок с пузиком весело глотал пилюли и хвастался своими постельными победами. «Дружище, с кем не бывает!», - говорил он товарищу и бросался, как лев, в спальню к очередной барышне. Речь шла о средстве для повышения потенции «Сеалекс». Позже появился еще один препарат, «Аликапс». Тут уже подключилась тяжелая артиллерия - «лицом» рекламной кампании стал музыкант Сергей Шнуров. Под него настругали целую серию роликов а-ля «Основной инстинкт»: Шнура допрашивают строгие следовательницы, а тот, облаченный в шотландскую юбку-килт, делал знаменитый финт ногами. Мол, я после чудо-препарата ого-го!

И «Сеалекс», и «Аликапс» в рекламе титровали: «Не является лекарственным средством». В аннотации указывали, что и то, и другое - растительные пищевые добавки, БАДы. Несколько лет десятки, сотни тысяч мужчин по всей России (а также Беларуси, Армении и Казахстане) покупали коробочки, которые должны были спасать от полового бессилия. Плюс минус все, конечно, слыхали про «стимуляторы» первого поколения, которые давали эффект, но параллельно били по разным внутренним органам. Побочки были такие, что ой-ой-ой. А тут - новый продукт. Как объясняли в аптеках, торжественно зачитывая инструкции из упаковки, «Сеалекс» и «Аликапс» сделаны исключительно «на травках». Если читать бумажки от производителя, так оно и было. Но потом в вышеназванных БАДах внезапно обнаружили очень мощный лекарственный препарат тадалафил.

В августе 2012 года об этом сообщает в своем официальном релизе Роспотребнадзор по Хабаровскому краю:

«Биологически активная добавка «Сеалекс форте»… обнаружена фармакологическая субстанция «Тадалафил». Наличие фармацевтической субстанции «Тадалафил» в составе указанной биологически активной добавки к пище при государственной регистрации не заявлялось…»

То есть еще раз: ни в одном документе не указывалось, что внутри капсул есть какие-либо лекарства (только «растительные пищевые добавки»). А по факту они были. Да еще какие. Тадалафил - мощное вещество, которое расширяет сосуды, негативно влияя на работу внутренних органов. В первую очередь сердца. В России и европейских государствах содержащие тадалафил препараты нельзя продавать без рецепта. Но у нас их совершенно легально гнали через десятки тысяч аптек по всей стране под видом пищевой продукции!

«СНАЧАЛА ВСЕ БЫЛО ХОРОШО, А ПОТОМ НАЧАЛСЯ АД…»

В течение следующих несколько лет федеральный Роспотребнадзор получил от различных организаций протоколы исследований - в упаковках «Сеалекса» и «Аликапса», купленных в разных регионах страны, лаборатории обнаруживали тот самый тадалафил. (В числе заявителей - Союз профессиональных фармацевтических организаций, Объединение производителей биологически активных добавок к пище, Аптечная гильдия). Какое-то время Роспотребнадзор от этих документов отбивался. Сначала в официальных ответах говорилось, что на самом деле в образцах никаких лекарственных веществ не находят. Затем - что искать лекарства в БАДах не в компетенции РПН. Потом - что пока нет лицензированных методик, которые выявляли бы тадалафил.

Но пока чиновники играли заявлениями в футбол, перебрасывая их из кабинета в кабинет, «Сеалекс» и «Аликапс» продавались российских в аптеках рекордными объемами.

На фоне того, что реклама из каждого утюга призывала мужиков покупать «Сеалекс» и «Аликапс», рядовые потребители жаловались на форумах, что после короткого эффекта их накрывало всякими другими нехорошими последствиями. Вот несколько цитат с крупнейшего российского форума otzovik.ru:

«Результат пропал на 3 день. Ужасные боли в пояснице и ногах...»

«Наутро сильные головные боли, аж челюсть выворачивает. Глаза горят и ничего не видят, ноги ватные, болят».

«Первые пару дней все было хорошо, а потом начался ад: сердце колотилось как после марафона, тело ломило»

«Действует, но ломота, особенно в ногах, вам обеспечена как минимум на пару дней. Не похоже, что так действуют травки, по любому!».

И таких сообщений сотни, тысячи - из Москвы, Смоленска, Перми, Петербурга, Новосибирска, Удомли и вообще со всей страны.

Некоторым потребителям «Сеалекса» и «Аликапса» после приходилось обращаться к врачам с жалобами на сердце. Но медики ничего не могли понять. При этом, как вы понимаете, после смерти мужчины от сердечного приступа ни один патологоанатом не проводит исследование на содержание в организме препаратов для повышения потенции…

1 МЛН УПАКОВОК В МЕСЯЦ

Производитель БАДов, в которых находили тадалафил, конечно, известен. ООО «ВИС» - часть фармацевтического холдинга «РИА Панда», зарегистрированного в Санкт-Петербурге.

Основатель и гендиректор компании - Игорь Воробей. В прессе сообщалось, что он когда-то был военным историком, а в середине 1990-х открыл собственное дело и добился больших успехов. У холдинга сегодня два завода в Ленинградской области и собственное рекламно-информационное агентство.

Выпуск БАДов приносит компании огромные деньги. Миллиарды рублей в год. Например, есть исследования маркетингового агентства DSM Group (оно занимается мониторингом секторов фармацевтики). По его данным, в одном только марте 2016 года и в одной только России продали около 1 млн упаковок «Сеалекса»!

Можно себе представить, насколько влиятельной может быть компания с такими оборотами. Сейчас уже известно, что первое уголовное дело на «РИА Панда» сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу завели еще в далеком 2010 году. Были обыски, изъяли образцы продукции. Но компания сумела добиться, чтобы расследование свернули.

Кстати, еще несколько лет назад в российском Уголовном кодексе вообще не было никаких наказаний за фальсификацию БАДов и даже за подделку лекарств кого-либо трудно было наказать - по действовавшим тогда законам для этого нужно было еще доказывать ущерб здоровью. (То есть, если жалоб нет, подделывай, сколько хочешь). Но несколько лет назад Россия ратифицировала международную конвенцию Медикрим. И в Уголовном кодексе РФ появилась статья 238.1, в которых наконец-то была прописана ответственность за производство фальшивых лекарств и БАДов. Статья вступила в силу в январе 2015 года. После этого заявления общественников, от которых раньше успешно отбивался Роспотребнадзор, поступили в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

- В июле 2015 года СК возбуждает уголовное дело по той самой статье 238.1 - по фальсификации в крупном размере БАДов, где обнаружен тадалафил.

- К концу года на складах всех федеральных дистрибьюторов арестовывают более 300 тысяч упаковок «Сеалекс» и «Аликапс».

- Соседняя Беларусь запрещает ввозить на свою территории препараты из «черного списка» и торговать ими.

- Такие же запреты вводят Армения и Казахстан.

- А вот российский Роспотребнадзор на такие меры почему-то не идет и указанные БАДы продолжают свободно продавать в аптеках. При этом ведомство наконец-то официально регистрирует методику лабораторного выявления в биологически активных добавках тадалафила.

- В апреле 2016 года на заводах «РИА Панда» начинаются обыски. Ими руководит Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве.

- Только после этого Роспотребнадзор начинает изымать «Сеалекс» и «Аликапс» из аптек. Рекламировать их теперь тоже запрещено - усатенький мужичок и Шнур в юбке исчезают с экранов ТВ.

- Однако даже после этого продажи БАДов, поднимающих потенцию, не останавливается. Наши коллеги из Life тогда проводили исследование - несмотря на запреты, ими продолжали торговать. Параллельно «РИА Панда» выпустила на рынок клоны - «Сеалекс Форте Плюс» и «Аликапс Форте Плюс». Названия у «препаратов» другие, следовательно - под запрет не попадают…

- Интересный случай произошел в Барнауле. Депутат Алтайского краевого Заксобрания Николай Якушев сделал контрольную закупку «Сеалекса» в аптеке и передал его в лабораторию. В образце нашли тадалафил. Якушев подал на «РИА Панда» в суд. Вскоре на него вышел некий человек, который предложил рассмотреть возможность забрать иск назад в обмен на деньги. Якушев согласился на встречу, но оповестил о предстоящей взятке полицию. Мужчина, вручивший Якушеву 2 млн рублей, был задержан и отправлен под суд. «Российская Газета» писала: в следствии установили, что подсудимый «действовал в интересах компаний ООО «РИА «Панда» и ООО «ВИС». Получается, «система» сопротивлялась всеми возможными способами?

- В июле 2016 года стало известно, что дело «РИА Панда» передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. То есть, им занялись на самом высоком уровне. Но не в Техническом проезде в Москве, где находится кабинеты высшего руководства СК, а в филиале, расположенном в Санкт-Петербурге, на «родине» заводов «РИА Панда».

РАССЛЕДОВАНИЕ МАМОНТОВА

Вся страна заговорила о деле компании «РИА Панда» в 2017-м, когда на канале «Россия 1» вышло мощное расследование журналиста Аркадия Мамонтова - «Черный аптекарь». Мамонтов с коллегами сумел раскопать, что тадалафил попадает на завод в Сестрорецке из «соседнего подвала» в жилом доме.

Также журналисты «России 1» сообщили, что компания выводит миллиарды рублей в оффшоры.

Игорь Воробей от общения с журналистами отказался. А президент РИА «Панда» Дмитрий Дергачев пообщался только по телефону. По его словам, лекарственный препарат в их БАДах почему-то находят только в России, намекая на козни конкурентов. Мол, ни одна зарубежная лаборатория вещество не обнаружит. Журналисты «России 1» отправились в Прагу и сдали купленные в российских аптеках «Сеалекс и «Аликапс» в авторитетную европейскую лабораторию.

Но тадалафил там тоже обнаружили.

Звоним автору расследования Аркадию Мамонтову.

- Мы это нашли. Мы это показали. Каждый факт проверен, - говорит журналист.

- Вы в концовке той программы говорили, что готовы передать результаты независимой экспертизы этих БАДов, сделанной в Праге, и прочие материалы следственным органам. Они действительно заинтересовались этой историей после эфира, который видела вся страна?

- Следственный комитет, конечно, проявил интерес. Там работают неравнодушные люди.

Кстати, именно после показа этого расследования по ТВ дело передали в центральный аппарат СК уже в Москве.

2 МЛРД МИМО НАЛОГОВОЙ

Дальше - больше.

На «РИА Панда» возбуждают уголовное дело по статье «уклонение от налогов». Первоначально в документах фигурируют 144 миллиона рублей, которые компания скрыла. Однако затем сумма растет. Позже стало известно, что все исковые требования Федеральной налоговой службы к структурам Игоря Воробья превышает 2 млрд рублей. Это включая неуплаченные налоги, пени и прочие неустойки.

По версии следствия, Воробей прятал от государства реальные доходы своей компании. Деньги выводились через фирмы-пустышки, а налоговые вычеты, которые получали подразделения «РИА Панда», завышались.

Вскоре ФНС и еще около 30 кредиторов «РИА Панда» подают иски в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, требуя признать компанию банкротом.

В мае 2018 года сотрудники Следственного комитета задержали Игоря Воробья в Санкт-Петербурге. Он был отправлен под домашний арест, однако спустя несколько дней, как писала «Фонтанка», бизнесмен пытался улететь из страны - его задержали уже на погранконтроле и отправили в СИЗО.

Сначала Игорю Воробью были предъявлены обвинения только по уклонению от налогов в 2013-2015 годах, но затем в деле появились еще две статьи - «производство продукции, не соответствующей требованиям безопасности» и «фальсификация БАДов».

«А ПРИЕХАЛ Я НАЗАД, А ПРИЕХАЛ В ЛЕНИНГРАД…»

Пока шло расследование, казалось, что громкое дело по-настоящему докрутят, доведут до логического конца. Не зря ведь материалы передали из «домашнего» для РИА «Панда» и ее основателя Санкт-Петербурга в центр, в Москву. Возможно, в СК посчитали, что расследование в Северной столице могли замять с помощью местных влиятельных людей, полезных знакомств и старых друзей.

Но уже на финише ситуация начала меняться.

Первоначально в деле было семь фигурантов. Но когда дело дошло до суда, их осталось всего трое: Игорь Воробей, бывший директор ООО «ВИС» Аркадий Уткин и сменивший его на этом посту в 2013-м Сергей Назаров.

В 2019-м дело снова чудесным образом вернулось из Москвы в Санкт-Петербург. Шумиха вокруг этого дела к тому времени стихла… Вскоре материалы передали в Сестрорецкий суд - по месту «прописки» предприятия, где производят «Сеалекс».

- Судья Александр Емельянов, который вел процесс, известен тем, что всегда следит за четким и неуклонным соблюдением всех правил и нюансов, - рассказал мне один из сотрудников суда.

Пожалуй, поначалу следившие за ходом громкого дела репортеры местных и федеральных СМИ в этом убедились. На заседаниях Емельянов уверенно вел процесс, отклонял букеты всевозможных ходатайств, с которыми обращались многочисленные адвокаты обвиняемых - в том числе о новых экспертизах БАДов.

- Игорь Воробей на заседаниях заметно нервничал. Было видно, что он очень серьезно относится к перспективе получить реальный срок, - рассказывают знакомые журналисты. - В то же время мы замечали, что гособвинители путаются в материалах дела, будто плохо с ним знакомы.

Еще одна деталь: гособвинителем на процессе был городской прокурор из Петербурга, в том время как дела, прошедшие через центральный аппарат, обычно сопровождают сотрудники Генпрокуратуры.

Увы, но в России бывалые люди знают приблизительно 1000 и 1 способ, как довести до абсурда любое образцовое расследование (мы не про конкретно эти расследование и суд, а вообще). Например, поставить на серьезное дело загруженного другими делами прокурора и дать ему катастрофически мало времени на подготовку.

К слову, в деле Воробья и Ко - 160 с лишним томов.

МАТЕРИАЛЫ ИСЧЕЗАЛИ, А СКРЫТЫЕ НАЛОГИ ТАЯЛИ…

Уже на суде, кстати, вдруг выяснилось, что из папок пропали показания самых первых следователей, которые начинали уголовное дело вокруг «РИА Панда». И вот поди пойми - либо листочки сами по себе затерялись в кипе бумаг, или кто-то «помог». Тут уж, знаете ли, памятуя об осужденном еще три года назад за коммерческий подкуп «в интересах «РИА Панда» М. Сафронове», вольно-невольно за каждым углом мерещится коррупция...

Еще во время судебного процесса медленно «таяли» объемы невыплаченных «Пандой» налогов. К явному неудовольствию представителей налоговой службы, которые не пропускали заседаний. Поначалу, напомним, речь шла в общей сложности о 2 миллиардах рублей. Затем появилась новая оценка - 1,2 млрд. Но в итоге насчитали лишь чуть больше 700 миллионов.

А в январе 2020-го судья вообще принял решение отпустить Игоря Воробья под домашний арест. Да-да, человека, на котором уголовное дело по трем статьям и попытка бегства.

Известно, что прокуратура протестовала, напоминая, что бизнесмен Воробей уже был под домашним арестом и в СИЗО попал, как раз когда пытался сбежать за границу. Однако судья протесты прокуратуры проигнорировал. И отпустил Игоря Воробья по месту прописки - в загородный особняк.

Вскоре началась пандемия и судебные заседания стали закрытыми. Журналисты уже не имели возможности следить за ходом процесса. Дальше все происходило за закрытыми дверями.

ПРИГОВОР - ШОК!

И вот Сестрорецкий суд вынес свой вердикт. (Барабанная дробь). Игорь Воробьев приговорен к… штрафу в 100 тысяч рублей. Сергей Назаров должен заплатить 200 тысяч рублей. А к Аркадию Уткину суд вообще никаких претензий больше не имеет, поскольку срок давности по его преступлению истек.

Для тех, кто следил за этим делом, это было шоком.

Просто давайте сравним, что грозило Игорю Воробью, и что он в итоге получил.

Статья 199, часть 2: «Уклонение от налогов в особо крупном размере» - максимальное наказание подразумевает до 6 лет лишения свободы.

Статья 238, часть 2: «Производство продукции, не соответствующей требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору» - до 6 лет лишения свободы.

Статья 238.1, часть 2: «Обращение фальсифицированных лекарственных средств и биологически активных добавок, совершенное группой лиц по предварительному сговору» - до 8 лет лишения свободы.

Да, в суде в итоговом приговоре должны учитывать множество различных факторов. В том числе смягчающие обстоятельства - если человек, скажем, раньше не привлекался (у Воробья до этого судимостей не было) или у него куча несовершеннолетних детей на иждивении. Но в данном случае на другой чаше весов тот факт, что преступления, в которых его обвиняли, произошли не единожды, опасные БАДы штамповали и развозили по всей России в течение нескольких лет, суммы по украденным у государства налогам - колоссальные даже после всех «скидок». В конце концов, бизнесмен во время следствия сбежать за границу пытался!

И за все это - штраф?!

ПОЧЕМУ ТАК В РОССИИ...

Знаете, когда речь заходит о коррупции в России, часто говорят о контрасте наказаний. Мол, у нас могут запросто впаять реальный срок какому-нибудь бедолаге, который украл из магазина упаковку куриных окорочков, и всего лишь пожурить ворующих вагонами. Это, конечно, неправда. Поклеп на нашу славную правоохранительную систему! За курицу не посадят. Потому что уголовная ответственность наступает с суммы от 5 тысяч рублей и выше. А вот за мобилку очень даже запросто можно реально уехать в тюрьму на год-два.

Ну а для контраста - гениальное дело «Оборонсервиса». Евгения Васильева, которая по версии следствия нанесла государству ущерб в 647 млн рублей, по факту провела в колонии всего несколько недель и вернулась в огромную московскую квартиру по УДО. А теперь выставляет свои «картины» на выставках, будто она не мегаворовка, а заслуженная художница России.

Вот уж воистину - в России чем больше спер, тем меньше ответственности.

Так как же вышло, что обвиняемому по трем серьезным статьям Уголовного кодекса присудили «копеечный» для него штраф в 100 тысяч рублей?

Это уже после суда стало известно - оказывается, из обвинения исчезла самая строгая статья 238.1. Это та, что непосредственно про подделку БАДов, добавления в перетертые травки того самого тадалафила.

Давайте разбираться.

ФОКУС-ПОКУС

Мы написали запрос в Объединенную пресс-службу судебной системы Санкт-Петербурга. И вот что нам ответили.

О смягчающих обстоятельствах: «Суд учел наличие тяжелых хронических заболеваний, привлечение впервые к уголовной ответственности, частичное возмещение причинённого вреда, частичное признание вины. Суд принял также во внимание, что Воробей на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, имеет место работы и заработок».

Кстати, в пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что действия Игоря Воробья и его помощников «были переквалифицированы судом в приговоре, а не в судебных заседаниях». Получается, даже прокуратура узнала об этих изменениях только по факту, когда судья зачитал приговор.

Почему переквалифицировали? В пресс-службе объясняют: ответственность за фальсификацию БАДов внесена в статью 238.1 только в 2015 году, а значит, судить за совершенное ранее нельзя.

Но при этом вот что странно. 20 октября текущего года Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга опубликовала в своем телеграм-канале, на который подписаны около 9 тысяч человек, пресс-релиз по приговору Игорю Воробью и его подчиненным. Там перечисляются доказанные преступления.

Эпизоды с участием Уткина произошли еще в 2010 году. Далее цитата из пресс-релиза: «Аналогичная схема была использована Воробьем и Назаровым. В период с 11.06.2014 по 30.03.2015 фигуранты изготовили 461 396 упаковок «Сеалекс-Форте» и 306 192 упаковки «Аликапс» с добавлением тадалафила, который не был заявлен при государственной регистрации, и осуществили их поставку по договорам на сумму 524 495 248 рублей 80 копеек».

Но позвольте… Изменения о БАДах в статье Уголовного кодекса 238.1 официально вступили в силу 23 января 2015 года. При этом в суде доказано, что «Сеалекс» и «Аликапс» с тадалафилом выпускали на заводе Игоря Воробья как минимум до 30 марта 2015-го. То есть, в течение еще двух с лишним месяцев, когда статья уже действовала в России.

Почему же суд принял решение исключить ее из обвинения?

Просто фокус-покус какой-то. Была в уголовном деле статья, ррраз - и нет ее. И это ведь при том, что и в следствии ведь не дураки сидят, они такую глупость не пропустили бы. И тем более прокуратура, которая обязана проверять законность и правомерность обвинения, тоже не могла так лопухнуться. Или могла?

СК: «МЫ НЕ ВПРАВЕ ДАВАТЬ ОЦЕНКУ РЕШЕНИЮ СУДА»

Насколько мы понимаем, такой приговор стал откровением и для следствия, и для прокуратуры. Прокуратура Санкт-Петербурга уже подала апелляцию на решение суда - ее будут слушать 15 декабря. При этом на наш запрос в ведомстве по какой-то причине так и не решились ответить. А мы, например, спрашивали: как прокуратура оценивает приговор, готова ли она и дальше оспаривать решение, даже если сейчас городской суд утвердит решение Сестрорецкого суда? Нам не ответили в установленные законом сроки. Но мы продолжаем ждать!

В Следственном комитете РФ, где дело Игоря Воробья расследовали около трех лет, подтвердили, что в свое время основателя «РИА «Панда» отправили в СИЗО «в связи с нарушением ранее избранной меры пресечения», но на остальные вопросы нашего запроса ответили довольно лаконично:

«Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим уголовное преследование и не вправе давать оценку вынесенным судебным решениям».

Среди тех, кто удивлен решением суда и известный тележурналист Аркадий Мамонтов, который три года назад своим расследованием наделал много шуму.

- Я, конечно, не правоохранитель. Мое дело - рассказывать о всяких явлениях, опасных для народа, для общества. Мне кажется, сейчас это будет большая ошибка, если некие товарищи примут такое вот решение, что пшиком закончится вся эта история, - говорит Мамонтов.

А как же неотвратимость наказания? А как же профилактика преступлений? Ведь по сути получается, что такой приговор по фальсификации БАДов в частности и медикаментов вообще - сигнал всем остальным производителям: «Ребята, дело наше правое! Можно пихать в лекарства и нелекарства любую фигню. В России за это не наказывают!»

ЗВОНОК АДВОКАТУ

«Игорь Федорович сражается»

Приговор Сестрорецкого суда будут оспаривать в городском суде Санкт-Петербурга. Игорь Воробей находится на свободе. Некоторые переживают, как бы он за эти дни не уехал из России. В своем расследовании Аркадия Мамонтов как раз нашел у бизнесмена в чешских Карловых Варах шикарную недвижимость и парк люксовых авто с питерскими номерами.

Чтобы узнать мнение другой стороны, звоним защитнику Игоря Воробья, известному петербуржскому адвокату Никите Филатову.

- 15 декабря в городском суде будет апелляция по нашей жалобе и по представлению прокуратуры, - уточнил адвокат. - Из этого можно сделать вывод, что приговор не устроил ни защиту, ни обвинение.

- Игорь Воробей не признает свою вину?

- Игорь Федорович признал свою вину только в налогах. Он признал свою вину по факту нарушения налогового законодательства, но не признавал по сумме. За все остальное он сражается. Наверное, это будет исчерпывающий комментарий.

- То есть вы добиваетесь, чтобы 238-я статья вообще исчезла из приговора?

- Мы добиваемся справедливого приговора - полного прекращения по статьям 238 и 238.1. в связи с отсутствием состава преступления.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Роспотребнадзор нашел «Сеалекс» с тадалафилом, изготовленный в 2018 году

Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Роспотребнадзор снова обнаружил в розничной торговле поддельные БАДы. В том числе речь идет о препарате «Сеалекс Форте Плюс». Специалисты сделали контрольную закупку средств для повышения потенции в интернет-магазине некоего ИП Дудочкина. В списке закупок были две пачки «Сеалекс Форте Плюс» и в обоих обнаружен тадалафил. Как указано в открытых материалах Арбитражного суда Москвы, обе пачки были изготовлены на заводе ООО «ВИС» по адресу г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 36/19, лит А. Обе - в 2018 году.