Партии вырабатывают стратегии к компании- 2021

Директор по политанализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялся круглый стол на тему «Единая Россия» накануне выборов 2021. Текущие позиции, вызовы и проблемы, возможные стратегии и результаты».

Нюансы подготовки правящей партии к грядущей выборной компании обсудили главы фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, руководители практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов и Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, председатель правления Центра политтехнологий Борис Макаренко и директор по политанализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Вели дискуссию глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин и управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

Уровень поддержки "Единой России" в нашем обществе оценил Михаил Мамонов:

- Опросы мы проводили в начале декабря. Уровень электоральной поддержки был 32%. Это сравнимо с суммарной поддержкой три других парламентских структур. Как люди относятся к достижениям ЕР? Самый важный момент - данная структура наиболее значительна в партийном пространстве страны. Чем она не нравится — персональным составом. Ну, точнее, стереотипами - о том, что в ней «много олигархов и чиновников». Каковы базовые достижения? Это стабильность в стране и реализация важных социальных программ. Есть ли промахи? Да - пенсионная реформа и недостаточная борьба с бедностью. Представление об электорате ЕР. На первом месте это патриоты. На втором месте - бюджетники. На третьем месте - пенсионеры. То есть, за ЕР голосуют сторонники стабильности — на сегодня это 68% опрошенных.

Что конкретно люди ждут от партии? Преодоление дистанции между населением и партийными структурами. На втором месте — решение проблема здравоохранения. Третье — повышение уровня жизни.

На что может рассчитывать «Единая Россия» на грядущих выборах осенью 2021-го — об этом говорил Михаил Виноградов:

- Результат, который наиболее вероятен - получение конституционного большинство в парламенте. То есть более 50% голосов. Есть ли сдерживающие моменты? Они существуют. Но прогноз на 2021 год таков: ЕР по партийному списку может получить не менее 110, возможно, 115 — мандатов. В одномандатных округах — столько же или чуть больше. Тут важно и содержательное позиционирование. Ведь ЕР - это партия президента. А также его прямых сторонников. То есть, это партия большинства. И она способна реально выполнять свои обещания. И, значит, влиять на жизнь граждан. Таким образом это - партия стабильности. При том люди отмечают, что партия начала обновляться, в ней появилась молодежь. В период эпидемии активно работают ее структуры. Единороссы сами идут в волонтеры. Они оказывают помощь людям там, где помощь эта наиболее востребована. И тут вопрос не только медицинский — но и вопрос преодоления негативных экономических последствий. Здесь ЕР сильно опередила другие партии — остальные на фоне коверной повестки очевидно провалились. И ЕР получает возможности "добрать" дополнительную поддержку. Но на фоне стабильности, которую олицетворяет «Единая Россия», 2021-й год может пройти по такому сценарию: все партии против ЕР. Причем атаковать партию власти многие станут, даже не имея резона актуального. При том атака вряд ли достигнет результата— часть электората, отошедшего от ЕР, к другим партиям вряд ли придет.

Сколько людей, по прогнозам, пойдут голосовать за ЕР - традиционная цифра 43%. Вариант достижения конституционного большинства возможен. Результат в 300 и более голосов реалистичен.

250 — это нижняя вероятная точка.

Для Алексея Чеснокова важными показались не цифры прогнозов, а то, что за ними стоит.

- Определяющими будут те знаковые темы, которые определят сами избиратели. Мы сравнили показатели, которые партии демонстрировали на протяжении минувшей осени. Да, по числу упоминаний среди всех партий лидирует в ноябре ЕР - как и в прошлые месяцы. Да, по упоминаемости она получает больше, чем всем остальные партии все вместе взятые. Но что за этим? ЕР не знают именно благодаря талантам партийцев. Она меньше всех потеряла в показателях упоминаемости —как раз из-за своей реальной активности. А вот КПРФ потеряла половину. ЛДПР - еще больше. Падение в медийной картине существенны. Мы анализируем облака тегов, связанных с партиями. Конечно, многое было связано с бюджетами. Но ЕР оказалась единственной, в упоминании которой присутствует волонтерство. Эта партия отреагировала на важный запрос общества. Она присутствует в повестке поддержки здравоохранения. А какие у КПРФ главные слова: проект, советский, бюджет?

Разумеется, прогнозы актуализируются, когда станет ясно, каково состояние общества на выходе из пандемии. На коком уровне окажутся негатив и позитив, а также оправданность ожиданий общества от того, как именно будет реагировать на вызовы власть. Но мы этого сейчас не можем знать.

Вторая важная тема, это драматургия компании: кто против кого. Говорили, что все будут против ЕР. Но вероятно, что будут свои линии раскола и противостояния и у противников ЕР. Тут есть разные риски: эмоции, усталость ряда персоналий и людей которые связаны с партией. Внешний фактор - состояние рынка труда и экономики. И — язык: многие говорят на языке, который избирателю не особенно нравится.

Какие темы особенно важны для избирателей и как актуальная повестка трансформирует стратегию партий— об этом рассуждал Виктор Потуремский:

- Вся текущая повестка определяется тем, что связано с пандемией. И очевидно патерналистское отношение к власти. Люди начали понимать неотвратимость потерь. Но при этом они хотят и требуют защищенности на уровне государства. На этом фоне экономические страхи уже довлеют над опасность заболеть. И люди фиксируют усталость от темы коронавируса. Уже формируется запрос, не до конца удовлетворенный: что делают партии и власть, кроме собственно коронавирусной повестки? И взаимосвязь трех тем: здравоохранения, образования и экономики - будет все более существенно влиять на то, какую именно оценку выставят власти и властной парти.

Интересно, что волонтерство становится довлеющей темой. Происходит отождествление ЕР с этим движением. ЕР - это партия Путина и безусловный ресурс партии. ЕР воспринимается чуть ли не как единственная партия ,имеющая реальные результаты работы и являющаяся полноценной партией в этот сложный период. И мотивация голосования такова: здесь работает авторитет президента.