Сайт “Комсомольской правды” KP.RU и Музей Победы запускают серию онлайн-экскурсий

Каждую пятницу, в 19:00, на сайте KP.RU не пропустите прямой эфир с гидами Музея Победы. Фото: victorymuseum.ru
Не стоит расстраиваться, что музеи столицы временно закрыты для посещения. Ведь они рады принять вас в гости онлайн!
В нашей совместной с Музеем Победы серии экскурсий поговорим о русской разведке, героях войны, а также об оружии, танках и об искусстве военного времени.
Каждую пятницу, в 19:00, на сайте KP.RU, а также во всех наших социальных сетях не пропустите прямой эфир с гидами Музея Победы.
Кстати, на протяжении всего эфира экскурсоводы будут задавать вопросы. Оставляйте свои ответы в комментариях — самые внимательные и активные участники получат специальный приз от «Комсомольской правды»
Сохраните себе расписание экскурсий и не пропускайте прямые эфиры на KP.RU!
Пятница, 11 декабря, 19:00
Тема: «Военная разведка. Гриф «Секретно»
Описание эфира:
Расскажем историю развития военной разведки, начиная с 1918 года и до конца 1980-х годов.
Пятница, 18 декабря, 19:00
Тема: «Герои войны»
Расписание эфира:
• Выставка «Герои великой отечественной войны»
• Выставка «Медали победы»
• Выставка «Города герои»
• Выставка «Маленькие герои войны»
Пятница, 25 декабря, 19:00
Тема: «Подвиг Народа»
Расписание эфира:
• Выставка «Подвиг Народа. Сопротивление»
• Выставка «Подвиг Народа. Оккупация»
• Выставка «Подвиг Народа. Медицина»
• Выставка «Подвиг Народа. Эвакуация»
• Выставка «Подвиг Народа. Брест»
Пятница, 15 января, 19:00
Тема: «Техника и оружие ВОВ»
Расписание эфира:
• Выставка «Моторы войны. Техника союзников»
• Выставка «Моторы войны. Немецкая техника»
• Выставка «Японская техника времен ВОВ»
• Выставка «АН-12»
• Выставка «Моторы войны. Неизвестные, редкие, советские»
• Выставка «Оружие Победы. Танки»
Пятница, 22 января, 19:00
Тема: «Война глазами художника»
Расписание эфира:
• Выставка «Художники Победы»
• Выставка «Война глазами художника», диорама «Штурм Берлина»
• Выставка «Война глазами художника», диорама «Форсирование Днепра»
• Выставка «Война глазами художника», диорама «Курская битва»
• Выставка «Война глазами художника», диорама «Битва под Сталинградом»
• Выставка «Война глазами художника», диорама «Блокада Ленинграда»
• Выставка «Война глазами художника», диорама «Контрнаступление под Москвой»
Пятница, 29 января, 19:00
Тема: «Легенды и истории ВОВ»
Расписание эфира:
• Выставка «СССР до войны»
• Выставка «СССР до войны. Часть 2»
• Выставка «И друг степей калмык»
• Выставка «Дерево Флёрова»
• Выставка «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев»
• Выставка «Фронтовая Собака»
• Выставка «Куклы фронта в Музее Победы»