Что делать, если родителей увозят в больницу с коронавирусом, а маленьких детей не с кем оставить

Если взрослых увезут с коронавирусом в больницу, с кем останутся дети, у которых нет рядом других родственников и знакомых? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время пандемии родителей с малышами без бабушек-дедушек и нянек беспокоит, пожалуй, самый важный вопрос. "Если нас, взрослых, увезут с коронавирусом в больницу, с кем останутся наши дети, у которых нет рядом других родственников и знакомых?" - переживают мамы и папы.

Некоторые просто не хотят рисковать здоровьем пожилых людей в своей семье. Ведь дети могут стать переносчиками инфекции.

В Оперштабе столицы объяснили, как быть в подобной непростой ситуации и кто поможет.

- Конечно, самый лучший и наименее стрессовый вариант для ребенка — это временно оставить его родственникам или близким друзьям семьи, - сказали в Оперштабе. - При необходимости социальные службы готовы сделать все возможное, чтобы помочь передать ребенка родным или близким семьи.

Действовать нужно так:

1. При экстренной госпитализации родителя или опекуна, у которых есть несовершеннолетние дети

- сообщить лечащему врачу поликлиники или больницы, куда вас госпитализируют, что у вас есть несовершеннолетний ребенок и где он находится;

- доктор свяжется со службой опеки и попечительства, специалистами отдела соцзащиты;

- социальные работники вместе с полицией приезжают к ребенку. На месте они принимают решение, куда его поместить;

- но сначала ребёнка отправят в детскую больницу и проведут обследование в первую очередь на коронавирус. Затем, если все в порядке, его могут временно отвезти в семейный центр со стационарным отделением;

- вариантов длительного "пристроя" может быть несколько. Первый - в детскую больницу или в палату к родителям (если это возможно, и/или если самому ребенку нужна медицинская помощь). Второй - в учреждение временного пребывания, например, в семейный центр, центр содействия семейному воспитанию, реабилитационный центр. Третий - к родственникам на временное попечение;

- обо всех перемещениях ребенка родителю или опекуну будут сообщать врачи или сотрудники семейного центра. Родитель или опекун будут на связи с ребенком по телефону;

- как только родителя или опекуна выпишут из больницы, он сможет забрать ребенка домой.

2. При плановой госпитализации или длительном отъезде, если не с кем оставить ребенка по объективным причинам

В Оперштабе ответили так:

- Если вы знаете, что вам предстоит плановая госпитализация или длительный отъезд и вы не можете взять с собой ребенка или оставить его родственникам и близким, то обратитесь в семейный центр вашего района. Их можно узнать по светящейся вывеске с бело-оранжевыми ромашками с названием "Мой семейный центр" (адреса и телефоны - на сайте https://мойсемейныйцентр.москва).

Такие учреждения есть в каждом округе. Всего их 30.

Ещё вариант - родитель или опекун может позвонить в районную службу опеки и попечительства или полицию и попросить о помощи.

Дальше действовать нужно так:

- родитель показывает соцработникам паспорт и свидетельство о рождении ребенка или его паспорт. А законный представитель ребёнка еще должен принести документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка;

- у родителя/опекуна также попросят документ, подтверждающий, что семья нуждается в помощи. Например, справку от врача, командировочный лист, направление на плановую госпитализацию;

- затем родитель пишет заявление о предоставлении социальных услуг;

- специалисты проверяют ситуацию в семье, выясняют причины, обстоятельства и время, на которое необходимо поместить ребенка в семейный центр;

- после этого ребенок переезжает на временное проживание в один из столичных семейных центров;

- как только родитель или опекун будет выписан из больницы или вернется из поездки, он сможет забрать ребенка домой.

Важно!

Пока ребенок находится в стационарном отделении семейного центра, он зачисляется на полное государственное обеспечение. Здесь у него есть все необходимое - питание, одежда, обувь по возрасту и сезону. Школьники продолжают учебу и могут оставаться на связи со своими родными и близкими. В семейных центрах также проводят концерты, выставки, мастер-классы, спортивные занятия. Кроме того, ребенок может получить медицинскую и психологическую помощь.

КУДА ЗВОНИТЬ

С жалобами и вопросами, связанными с пандемией, москвичи могут обращаться на горячую линию Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве - (495) 870-45-09 (ежедневно, с 8.00 до 21.00).

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