Число россиян, желающих покинуть свою малую родину, выросло в 1,5 раза за четыре года

Число россиян, желающих покинуть родные места увеличилось в полтора раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще недавно социологи сетовали, что россияне чересчур оседлый по своей натуре народ, и это мешает развитию страны. Не едут, например, осваивать Сибирь и Дальний Восток, а сидят у себя в Опочке или Моршанске и тихо вымирают.

Недавнее исследование высшей школы экономики показало, что ситуация меняется. За минувшие четыре года число россиян, готовых к переезду, увеличилось с 28% до 42% - в полтора раза!

- Ничего хорошего в этом нет, - решительно сказал «КП» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. - Это результат ухудшения ситуации в тех регионах, где люди живут и откуда уезжают. Главная причина возросшего желания перебраться в другое место — это поиск сносного заработка, бегство из условий, в которых жить невозможно, туда, где есть какие-то надежды на лучшую жизнь. Это очень хорошо иллюстрируется известным изречением: «Там хорошо, где нас нет». Но никто не считает, как соотносятся ожидания и реальность. Вот хорошо было бы провести среди уехавших опрос на тему: «Оправдались ли ваши ожидания?» Ведь если посчитать затраты на переезд, на аренду жилья на новом месте, на моральные и материальные издержки от жизни вдали от родного дома, то еще не факт, что многие выиграли от переезда.

По словам эксперта, возросшая готовность к миграции не ведет к развитию территорий - государственная программа повышения трудовой мобильности не дала ожидаемого результата.

- Обратите внимание, куда люди уезжают, - продолжил Крупнов. - У нас этих центров притяжения - раз-два и обчелся: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ханты-Мансийск, Сахалин. Люди, как бабочки на огонь, летят.

Ответы респондентов, участвовавших в исследовании, подтверждают оценку эксперта. Среди причин, подталкивающих к переезду, они называют невозможность получить в местах своего проживания хорошее образование и работу, отсутствие инфраструктуры для проведения свободного времени, плохую экологию. За четыре года число россиян, довольных жизнью на малой родине, сократилось в два раза - с 43% в 2016 г.,до 21% в 2020-м.