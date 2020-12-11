В США призывают всегда быть начеку при знакомстве с китаянками

Китаянка Кристин Фанг (называвшая себя в соцсетях Фанг Фанг) подозревается в шпионаже Фото: Instagram.com

Китаянка Кристин Фанг (называвшая себя в соцсетях Фанг Фанг) даже после того, как ее личность была установлена, и сама она выдворена из США, продолжала выполнять свои обязанности в социальных сетях

Стройная брюнетка на протяжении пяти лет шпионила в США в пользу китайских властей. Очаровывая американских чиновников в социальных сетях, китаянка узнавала у них сведения и передавала их в Поднебесную.

В 2011 году Кристин Фанг приехала в США в Калифорнийский университет по программе обмена студентов. Под разными предлогами, которые касались ее учебной деятельности, она стала знакомиться с высокопоставленными чиновниками.

Обладая привлекательным лицом, красивым телом и умением слушать собеседника, она без проблем втиралась в доверие. Часто дружеские отношения переходили со временем в другую категорию. По неподтвержденной информации, девушка имела сексуальные отношения с мэрами, как минимум, двух американских городов.

Но главной целью шпионки стал член Палаты представителей США Эрик Свалвелл. Именно он был одним из главных обвинителей Дональда Трампа в сговоре с Россией и его оппонентом в предвыборной гонке. Свалвелл всегда позиционировал себя в качества эксперта… по выявлению иностранного вмешательства в дела США.

Отношения между Фанг и Свалвеллом начались в 2012 году. Шпионка помогала собирать деньги на его предвыборную кампанию. Во многом благодаря именно Фанг кандидатуру политика поддержали американцы азиатского происхождения.

Но когда сотрудники ФБР рассказали конгрессмену о личности Фанг Фанг и о ее миссии в Соединенных Штатах, он разорвал с ней все отношения.

Однако китаянка даже после того, как ее разоблачили и выдворили из страны, в течение нескольких лет общалась с родственниками бывшего возлюбленного.

Американские спецагенты сейчас изучают список друзей Кристин Фанг в социальных сетях. Конечно, не факт, что со всеми она поддерживала связь. Возможно, что многие после обнародования ее личности, просто забыли удалить ее из этого списка, либо же просто не заходят на свои странички.

- У Китая сейчас очень агрессивная стратегия относительно мирового господства, - считает заместитель председателя сенатского комитета по разведке, сенатор Марк Уорнер. - Спецслужбы Китая пытаются влиять на американское правительство на всех уровнях, используя самые изощренные способы. Мы просто должны быть начеку, как в случае со студентами из КНР, так и с простыми туристами из Поднебесной.