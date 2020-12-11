ВКонтакте подводит музыкальные итоги года: саундтрек самоизоляции, лучший артист и подкаст года

Команда ВКонтакте отметила лидеров рейтингов и тематических номинаций. Все они анонсированы на специальном сайте (vk.com/2020) — до конца декабря там будут публиковаться и итоги других направлений работы ВКонтакте.
Самым заметным артистом года стал MORGENSHTERN. Альбом «ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ», который он записал за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считаные дни и теперь получает звание «Альбом года». Кроме того, трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте, так что MORGENSHTERN побеждает и в номинации «Хит года в Клипах». Неоднозначные творчество и репутация приводят к однозначному успеху: MORGENSHTERN завоевал внимание аудитории ВКонтакте и становится «Артистом года».
Награда «Трек года» достаётся песне «Луна не знает пути» от «Тайпан» и Agunda. Это дебютная работа 16-летней Агунды Цириховой — в январе она опубликовала песню ВКонтакте, а затем записала клип с группой «Тайпан». Трек влетел в чарты, а заодно принёс творческому союзу ещё и победу в номинации «Фит года».
В номинации «Прорыв года» выигрывает битмейкер SLAVA MARLOW. Он начинал с совместного творчества с MORGENSHTERN, однако затем стал работать сольно и пообещал записывать по треку каждый день в течение года. Музыкант выпускает далеко не все творения, но премьер было уже немало — и они обеспечили артисту самый быстрый взлёт по количеству прослушиваний в этом году.
Во время вынужденной самоизоляции пользователи чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz. Вероятно, люди особенно скучали по близким, поэтому им отзывались романтичные строки «Я выбрал тебя, а остальным sorry» и «Ты не представляешь, как мне тебя не хватало». Так или иначе, композиция становится «Саундтреком самоизоляции».
Во вкладке «Обзор» пользователи могут подобрать плейлист с треками по жанру или настроению, от конкретного артиста или сообщества-куратора, а также по разным тематикам. «Плейлистом года» стала подборка «Русские хиты» с бодрящими поп-композициями отечественной сцены.
Пользователи ВКонтакте продолжают знакомиться с форматом подкастов: в этом году количество слушателей увеличилось в 3,5 раза. «Подкастом года» стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.
Всего за год аудитория ВКонтакте провела за прослушиванием музыки 548 177 лет. Рейтинги треков, альбомов и подкастов, которые были выпущены в 2020-м, а также самых популярных артистов года представлены ниже.
Интересные факты:
В топ-30 треков попали четыре песни, записанные MORGENSHTERN или вместе с ним.
По два трека в рейтинге — у Клавы Коки, Andy Panda и Andro.
В Москве, Нижнем Новгороде и Казани чаще всего слушали трек Cadillac, а в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске — «Луна не знает пути».
Топ-30 треков
Тайпан & Agunda — Луна не знает пути
MORGENSHTERN & Витя АК — РАТАТАТАТА
MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac
Ramil’ — Сияй
The Limba & Andro — X.O
Miyagi & Andy Panda — Kosandra
Artik & Asti — Девочка танцуй
HENSY — Поболело и прошло
Raim — Двигаться
Dabro — Юность
NILETTO — Любимка
Мэвл — Патамушка
GAYAZOV$ BROTHER$ — Увезите меня на Дип-хаус
JONY & Andro — Мадам
Konfuz — Кайф ты поймала
Ганвест — Кайфули
MORGENSHTERN — Yung Hefner
Gidayyat & Gazan — КОРОНАМИНУС
Гуф & Murovei feat. V $ X V PRiNCE — Ураган (feat. V $ X V PRiNCE)
Miyagi & Andy Panda — Minor
Клава Кока & NILETTO — Краш
MACAN — Кино
Intelligency — Август
Cream Soda & ХЛЕБ — Плачу на техно
MORGENSHTERN — ОНА - ОНО
FILV — Balenciaga
Клава Кока — Покинула чат
Олег Кензов — По кайфу
Джаро & Ханза & kavabanga Depo kolibri — Таблетка
Rakhim — Fendi
Плейлист самых популярных треков года можно разместить на любом сайте, он доступен по ссылке: vk.com/music/playlist/-147845620_2262_fc3fa20aee11852ef8
Топ-30 альбомов
ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ — MORGENSHTERN
YAMAKASI — Miyagi & Andy Panda
7 (Part 2) — Artik & Asti
2004 — Скриптонит
Vinyl #1 — Zivert
Buster Keaton — Miyagi
Всем привет! — Мэвл
58 — Егор Крид
Список твоих мыслей — JONY
Правило — PHARAOH
Karmageddon — kizaru
ЛЮБОЛЬ, Pt. 1 — ФОГЕЛЬ
Kredo — GAYAZOV$ BROTHER$
Я дома. — The Limba
Неприлично о личном — Клава Кока
Дом, который построил Алик — Гуф & Murovei
Пацаны с улиц выбиваются в люди — Нурминский
OLD BLOOD — Boulevard Depo
Жить в кайф — Макс Корж
КИНО БЕЗ СИГАРЕТ — 104
Я люблю тебя — Rauf & Faik
Моя кассета - твой первый диск — Тима Белорусских
Калейдоскоп — Gafur
Младшая сестра — дора
Круг Ветров — Mnogoznaal
Всё, что есть у меня - это голод — Ramil’
NO LABEL — lil krystalll
After Hours — The Weeknd
Малый повзрослел, Ч. 2 — Макс Корж
Hajime, Pt. 3 — Miyagi & Эндшпиль
Топ-10 артистов
MORGENSHTERN
Artik & Asti
GAYAZOV$ BROTHER$
Miyagi & Andy Panda
Скриптонит
HammAli & Navai
JONY
Макс Корж
Егор Крид
Элджей
Топ-5 подкастов
Не учитываются подкасты, созданные на основе других форматов: видео, переводов, статей, рассказов и так далее.