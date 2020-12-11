ВКонтакте подводит музыкальные итоги года: саундтрек самоизоляции, лучший артист и подкаст года

Команда ВКонтакте отметила лидеров рейтингов и тематических номинаций. Все они анонсированы на специальном сайте (vk.com/2020) — до конца декабря там будут публиковаться и итоги других направлений работы ВКонтакте.

Самым заметным артистом года стал MORGENSHTERN. Альбом «ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ», который он записал за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считаные дни и теперь получает звание «Альбом года». Кроме того, трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте, так что MORGENSHTERN побеждает и в номинации «Хит года в Клипах». Неоднозначные творчество и репутация приводят к однозначному успеху: MORGENSHTERN завоевал внимание аудитории ВКонтакте и становится «Артистом года».

Награда «Трек года» достаётся песне «Луна не знает пути» от «Тайпан» и Agunda. Это дебютная работа 16-летней Агунды Цириховой — в январе она опубликовала песню ВКонтакте, а затем записала клип с группой «Тайпан». Трек влетел в чарты, а заодно принёс творческому союзу ещё и победу в номинации «Фит года».

В номинации «Прорыв года» выигрывает битмейкер SLAVA MARLOW. Он начинал с совместного творчества с MORGENSHTERN, однако затем стал работать сольно и пообещал записывать по треку каждый день в течение года. Музыкант выпускает далеко не все творения, но премьер было уже немало — и они обеспечили артисту самый быстрый взлёт по количеству прослушиваний в этом году.

Во время вынужденной самоизоляции пользователи чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz. Вероятно, люди особенно скучали по близким, поэтому им отзывались романтичные строки «Я выбрал тебя, а остальным sorry» и «Ты не представляешь, как мне тебя не хватало». Так или иначе, композиция становится «Саундтреком самоизоляции».

Во вкладке «Обзор» пользователи могут подобрать плейлист с треками по жанру или настроению, от конкретного артиста или сообщества-куратора, а также по разным тематикам. «Плейлистом года» стала подборка «Русские хиты» с бодрящими поп-композициями отечественной сцены.

Пользователи ВКонтакте продолжают знакомиться с форматом подкастов: в этом году количество слушателей увеличилось в 3,5 раза. «Подкастом года» стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.

Всего за год аудитория ВКонтакте провела за прослушиванием музыки 548 177 лет. Рейтинги треков, альбомов и подкастов, которые были выпущены в 2020-м, а также самых популярных артистов года представлены ниже.

Интересные факты:

В топ-30 треков попали четыре песни, записанные MORGENSHTERN или вместе с ним.

По два трека в рейтинге — у Клавы Коки, Andy Panda и Andro.

В Москве, Нижнем Новгороде и Казани чаще всего слушали трек Cadillac, а в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске — «Луна не знает пути».

Топ-30 треков

Тайпан & Agunda — Луна не знает пути

MORGENSHTERN & Витя АК — РАТАТАТАТА

MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac

Ramil’ — Сияй

The Limba & Andro — X.O

Miyagi & Andy Panda — Kosandra

Artik & Asti — Девочка танцуй

HENSY — Поболело и прошло

Raim — Двигаться

Dabro — Юность

NILETTO — Любимка

Мэвл — Патамушка

GAYAZOV$ BROTHER$ — Увезите меня на Дип-хаус

JONY & Andro — Мадам

Konfuz — Кайф ты поймала

Ганвест — Кайфули

MORGENSHTERN — Yung Hefner

Gidayyat & Gazan — КОРОНАМИНУС

Гуф & Murovei feat. V $ X V PRiNCE — Ураган (feat. V $ X V PRiNCE)

Miyagi & Andy Panda — Minor

Клава Кока & NILETTO — Краш

MACAN — Кино

Intelligency — Август

Cream Soda & ХЛЕБ — Плачу на техно

MORGENSHTERN — ОНА - ОНО

FILV — Balenciaga

Клава Кока — Покинула чат

Олег Кензов — По кайфу

Джаро & Ханза & kavabanga Depo kolibri — Таблетка

Rakhim — Fendi

Плейлист самых популярных треков года можно разместить на любом сайте, он доступен по ссылке: vk.com/music/playlist/-147845620_2262_fc3fa20aee11852ef8

Топ-30 альбомов

ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ — MORGENSHTERN

YAMAKASI — Miyagi & Andy Panda

7 (Part 2) — Artik & Asti

2004 — Скриптонит

Vinyl #1 — Zivert

Buster Keaton — Miyagi

Всем привет! — Мэвл

58 — Егор Крид

Список твоих мыслей — JONY

Правило — PHARAOH

Karmageddon — kizaru

ЛЮБОЛЬ, Pt. 1 — ФОГЕЛЬ

Kredo — GAYAZOV$ BROTHER$

Я дома. — The Limba

Неприлично о личном — Клава Кока

Дом, который построил Алик — Гуф & Murovei

Пацаны с улиц выбиваются в люди — Нурминский

OLD BLOOD — Boulevard Depo

Жить в кайф — Макс Корж

КИНО БЕЗ СИГАРЕТ — 104

Я люблю тебя — Rauf & Faik

Моя кассета - твой первый диск — Тима Белорусских

Калейдоскоп — Gafur

Младшая сестра — дора

Круг Ветров — Mnogoznaal

Всё, что есть у меня - это голод — Ramil’

NO LABEL — lil krystalll

After Hours — The Weeknd

Малый повзрослел, Ч. 2 — Макс Корж

Hajime, Pt. 3 — Miyagi & Эндшпиль

Топ-10 артистов

MORGENSHTERN

Artik & Asti

GAYAZOV$ BROTHER$

Miyagi & Andy Panda

Скриптонит

HammAli & Navai

JONY

Макс Корж

Егор Крид

Элджей

Топ-5 подкастов

Не учитываются подкасты, созданные на основе других форматов: видео, переводов, статей, рассказов и так далее.

ВПШ

Жизнь человека

StopGame

Это поправимо

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