Жена Бориса Щербакова: «Как будто посадили под домашний арест, только браслет на ногу не надели»

Актер Борис Щербаков с супругой Татьяной Бронзовой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

11 декабря Борису Щербакову исполнился 71 год.

Недавно в СМИ появились тревожные сообщения, мол, артист Борис Щербаков находится в бедственном положении. Он много играл в антрепризных спектаклях. Но из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, часть спектаклей отменили, сократили число зрителей в зале. Соответственно упали сборы и доходы актеров. Щербаков сказал, что раньше в свой день рождения он выходил на сцену, а в этом году этого не случилось. Работы нет. Приходится сидеть на «подножном корму». Слава богу, они с женой еще весной посадили картошку и сейчас ее выкапывают. Тем и перебиваются. Это невеселое признание всколыхнуло Интернет. Одни посочувствовали Щербакову, другие над ним посмеялись: ну дает актер, кто же зимой копает картошку?

- Про картошку это была шутка, - говорит жена актера Татьяна Бронзова. – Боря прекрасно знает, что зимой картошку не копают. Хотя доля горькой правды в словах мужа есть. Оплата труда очень упала за последние полгода. Рубль присел относительно доллара. И заработки стали меньше, приходится играть на ползала или на 25%. У Бори остался один спектакль, который он играет раз в месяц. При этом повседневные траты не уменьшились, и лекарства не подешевели. Спасибо каналу «Звезда», на котором выходит его программа. У мужа хорошая пенсия, как у народного артиста. Так что пока есть «подушка безопасности».

- То есть у вас на праздничном столе сегодня не только картошка?

- Нет, конечно! Будет очень вкусная рыба. Боре прислали его поклонники. Я приготовила сациви, холодец. От нашего друга из Екатеринбурга пришли конфеты ручной работы, очень качественный самогон. Можно накрыть праздничный стол.

Борин день рождения отметим дома, приедут друзья, самые близкие. Принять много гостей тяжело да и опасно сейчас. И в ресторан не сходишь большой компанией. Кругом же ограничения. Есть ощущение, что нас, кому за 65 лет, посадили под домашний арест, только браслет на ногу не надели. Острый дефицит общения. В театр сходить нельзя людям нашего возраста. Ужасный дискомфорт из-за того, что не можешь никуда поехать. В прошлом году мы в это время летали в Милан. С ностальгией теперь вспоминаем.

Но на жизнь не жалуемся. Боря – такой человек, что он всегда найдет работу. Мы с ним вместе уже 47 лет, и за это время я никогда не волновалась о завтрашнем дне, о том, что не будет денег. Я работала, но зарплата у меня маленькая. Боря всегда был добытчиком в семье, даже в 90-ые годы, когда в театре платили очень мало, во МХАТе иногда задерживали зарплату по несколько месяцев. Тогда кто как подрабатывал. Боря после спектаклей шоферил на своей машине. Подъезжал к вокзалам и оттуда развозил пассажиров.

- В 90-ые он уже был известным актером. Его же могли узнать…

- Конечно, его узнавали, хотя он надевал кепку, очки и старался выезжать, как можно позже, чтобы в темноте его не разглядели. Но выдавал голос, его узнавали, спрашивали: вы случайно не артист Борис Щербаков? Он выкручивался, мол, очень на него похож.

У него феноменальное чувство ответственности за семью. Меня он содержит, постоянно балует. Он очень щедрый и хороший человек. Настоящий мужчина, мне с ним просто повезло. Он даже дома сейчас не может сидеть без дела. У него золотые руки - плотничает, вырезает из дерева потрясающей красоты иконы.