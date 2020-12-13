Николай Рыбников мечтал, чтобы в «Девчатах» вместо Надежды Румянцевой снялась его жена Алла Ларионова

Актеру Николаю Рыбникову в этом году исполняется 90 лет. Фото: кадр из фильма.

Судьба Николая Рыбникова была в чем-то похожа на судьбу другого кумира 50-х, Леонида Харитонова. Оба пользовались бешеной популярностью (сохранились даже одинаковые воспоминания, как поклонники на руках носили автомобили, в которых они сидели). Оба снимались в фильмах, которые мы сегодня назвали бы суперхитами: Харитонов - в «Иване Бровкине», Рыбников - в «Весне на Заречной улице», «Высоте», «Девушке без адреса», «Девчатах». И у обоих в 60-е популярность быстро и резко пошла на спад. Годы резко и безжалостно изменили их - они как-то резко постарели и из обаятельных красавцев превратились в полноватых дядечек. Под конец жизни они были не востребованы в кино. И скоропостижно скончались, не дожив до старости - причем практически одновременно с советским кинематографом. Харитонов умер в 1987 году, в 57 лет, от инсульта. Рыбников - в 1990-м, в 59, от инфаркта.

Но в день 90-летия Николая Николаевича лучше вспоминать не о печальном финале его карьеры, а о годах его молодости и славы.

Рыбников в фильме "Весна на Заречной улице" Фото: кадр из фильма.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ РОЗЫГРЫШИ

Карьера Рыбникова могла закончиться, не начавшись, еще во время учебы во ВГИКе. Он обожал разыгрывать однокурсников: прятался в шкафу, когда они приходили в гости и оттуда голосом радиодиктора вдруг начинал рассказывать об их жизни, призывая к исповеди и покаянию. (Например, про одного студента он из шкафа голосом диктора рассказал, что тот, будучи комсомольцем, посещает церковь - студент изрядно напугался). А потом Рыбников решился на групповой розыгрыш: начал вещать из шкафа, что со следующего дня правительство понизило розничные цены на алкоголь в семь раз, а спички и соль теперь вообще будут распространять бесплатно. Все приняли это за чистую монету, а потом веселились - но кто-то настучал на шутника в органы…

Эта история случилась в 1951-м, еще при жизни Сталина, когда любые шутки про власть были смертельно опасны. Отталкиваясь от нее, Петр Тодоровский потом написал сценарий фильма «Какая чудная игра», героя которого зовут Николай Рыбкин. В фильме розыгрыш заканчивался трагически - арестом и расстрелом героев. В реальности Рыбникову не светило ничего хорошего. Но он отделался исключением из комсомола, что можно считать огромным везением. Его даже не стали исключать из института.

Кадр из киноленты "Какая чудная игра" Фото: кадр из фильма.

ЛОЖКА, ПРИЛИПШАЯ КО РТУ

Главной женщиной в жизни Николая Рыбникова была актриса Алла Ларионова. Об их романе поклонницы судачили как минимум пару десятилетий. Рыбников влюбился в Ларионову, параллельно с которой учился во ВГИКе, с первого взгляда, но она ответила ему взаимностью далеко не сразу.

Алла прославилась на несколько лет раньше, чем Николай, благодаря фильмам «Садко» и «Анна на шее» - и на Рыбникова большого внимания не обращала. Объектом ее интереса был актер Иван Переверзев, с которым она снималась в забытом ныне фильме «Полесская легенда». Он был старше на 17 лет, но роману это не помешало. Ларионова забеременела от него. И вскоре после этого они разорвали отношения. А потом Ларионова решительно приняла предложение Рыбникова и вышла за него замуж. Переверзев, как говорят, узнав об этом, ушел в запой и сорвал съемки. После этого у них с новым мужем Аллы Ларионовой состоялся разговор: Рыбников категорически заявил, что будет сам воспитывать ребенка и даст ему свою фамилию… С тех пор Переверзев и Ларионова не общались. А Рыбников свое обещание насчет ребенка выполнил - Алена стала его любимой дочерью.

Алла Ларионова в фильме "Анна на шее". Фото: кадр из фильма.

Любовь Рыбникова к жене была огромной. Он всячески берег ее, помогал ей, обожал дарить ей подарки. Биограф актера Лиана Полухина писала: «Николай каждый день старался сделать для Аллы праздником. Бывало, встанет рано, съездит на рынок и по магазинам, приготовит что-нибудь необыкновенное, покормит домашних, затем опять накроет стол, поставит цветы в вазе, сядет с книгой и ждет, когда проснется Алла, чтобы позавтракать с ней вместе. Причем он был в курсе ее диеты – что ей можно, а что нельзя».

Светлана Дружинина (в прошлом актриса, а ныне - режиссер, автор «Гардемаринов») вспоминала, что на съемках «Девчат» Рыбников появился в последнюю минуту: им заменили другого актера, Владимира Трещалова. И ему казалось, что в любой женской роли в этом фильме Алла Ларионова смотрелась бы гораздо лучше. Уж точно она сыграла бы главную роль лучше, чем Надежда Румянцева… Он убеждал в этом режиссера Юрия Чулюкина. И отношения на съемочной площадке между актером и актрисами были довольно напряженными: Рыбников критиковал партнерш за то, что они не являются его женой! Дружинина даже сомневалась, что Рыбников с Румянцевой смогут поцеловаться перед камерой. Но смогли - на чистом профессионализме.

Рыбников считал, что его жена Алла Ларионова смотрелась бы в фильме "Девчата" лучше, чем Надежда Румянцева. Фото: кадр из фильма.

Однако Надежда Румянцева обиду не держала. И потом рассказывала, что как раз профессионализмом Рыбников ее во время съемок просто-таки поражал. Сцену, в которой его герой пробует суп, снимали на Урале, на морозе в -45 градусов. Ложка с супом замерзла у актера прямо во рту, он вытащил ее, оторвав кусочек щеки с внутренней стороны, изо рта хлынула кровь - но, несмотря на это Рыбников мужественно продолжил сниматься… Впрочем, Дружинина спустя много лет называла эту историю очаровательной байкой, придуманной для развлечения зрителей, обожающих «интересные случаи на съемках». По ее словам, «Девчата» главным образом снимались рядом с «Мосфильмом» - в начале 60-х неподалеку от студии были овраг и лесок, которые на экране удалось выдать за тайгу. И никакого чудовищного мороза там не наблюдалось (да и в кадре видно, что ложка ни к чему у Рыбникова не прилипает - у него даже почти не идет пар изо рта).

Ложка с супом замерзла у актера прямо во рту. Фото: кадр из фильма.

Более правдоподобной выглядит другая история, произошедшая на съемках фильма «Высота». Там Рыбников спустился по тросу с высоты двадцатиэтажного дома. Но забыл надеть рукавицы, и буквально сжег о трос себе ладони. Тем не менее, ему пришлось сниматься дальше - режиссер требовал новых дублей.

Николай Рыбников в фильме "Высота" Фото: кадр из фильма.

«ОН НИКОГО НЕ МУЧИЛ»

Вспоминают, что Рыбников увлекался спортом - причем такими, казалось бы, противоположными его видами, как футбол и шахматы. Он болел за ЦСКА и дружил с форвардом Всеволодом Бобровым. И часами готов был сидеть за шахматной доской. Еще в своем родном городе Сталинграде он стал чемпионом по шахматам среди юношей. Впоследствии, когда он стал знаменитым актером, партнеры у него были как на подбор: в гости часто приходили, например, гроссмейстеры Михаил Таль, Ефим Геллер и Борис Спасский. А когда он однажды вместе с делегацией советских актеров приехал на Кубу, где проходил чемпионат мира по шахматам, не мог обращать внимание ни на что другое - оказался буквально потерян для общества.

Николай Рыбников и Алла Ларионова. Фото Николая Акимова. Фотохроника ТАСС

В таких мирных увлечениях он провел последнее десятилетие своей жизни, когда его редко звали сниматься в кино. (Из десяти фильмов, в которых он сыграл в 80-е, запомнились разве что «Выйти замуж за капитана» и гайдаевский «Частный детектив, или Операция «Кооперация»). Естественно, Рыбников страдал от того, что стал невостребован в профессии - и пытался отвлечься на что-то другое. Например, ему очень нравилось готовить - он стал настоящим кулинаром. Увлекся консервированием: по словам Аллы Ларионовой, его маринованные помидоры славились среди московских гурманов. Летом 1990 года он закатал партию банок, и сказал, что откроет их к празднику 7 ноября. Но открыть пришлось раньше - их ели на поминках по Николаю Николаевичу. Он умер 22 октября, мгновенно, во сне. Как сказала на похоронах его жена, «Я сама бы хотела умереть такой смертью. Он сам не мучился и никого не мучил…»