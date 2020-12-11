В России распространение ложной информации о медикаментах в период пандемии приравняли к угрозе нацбезопасности

В Общественной палате России состоялся круглый стол на тему «COVID-19 как проверка на прочность системы лекарственного обеспечения страны», в котором приняли участие представители регуляторов (Минздрав, Росздравнадзор), основные производители, представители аптечных сетей и медицинского сообщества. В рамках этого события представители государства и бизнеса обсудили, как пандемия коронавируса отразилась на общественных настроениях, на доверии к медицине, какие проблемы помогла выявить. Особое внимание эксперты уделили недобросовестной конкуренции на рынке лекарств и защите россиян от медицинских фейков в Сети.

В 2020 году эпидемиологическая ситуация в стране на фоне новой коронавирусной инфекции пробудила у россиян особый интерес к фармацевтической отрасли, а одной из самых обсуждаемых тем в СМИ и социальных сетях стала разработка вакцины и эффективность тех или иных лекарственных средств в борьбе с COVID-19.

Одновременно с этим в общественных пабликах и некоторых изданиях начала распространяться заведомо ложная информация о различных медикаментах. Участники круглого стола единогласно признали – это именно недобросовестная борьба за рынок, которая наносит серьезный урон репутации отечественных производителей и лекарств, которые они выпускают.

По мнению участников встречи, подобные вбросы дискредитируют всю индустрию, что в условиях пандемии просто недопустимо. Начитавшись ложной информации в интернете, пациенты перестают доверять проверенным препаратам, отказываются обращаться к врачам, принимать выписанные лекарства и так далее. Медицинское сообщество полностью поддерживает такую позицию:

«Мне лично в практике нередко приходилось наблюдать катастрофические последствия дезинформации пациентов и врачей в средствах массовой информации и цифровом пространстве. Ярким примером являются группа противовирусных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ, которые особенно часто подвергаются безответственным атакам в период сезонного подъема заболеваемости. Как педиатра, меня особенно возмущает излюбленная эксплуатация темы детского здоровья, когда целенаправленно создаются мифы о неблагоприятном действии тех или иных препаратов на организм детей. К чему это приводит? Прежде всего, это разрушает авторитет врача в сознании пациента и порождает волну отказов от лечения в случаях, где точно нужна помощь специалиста», - прокомментировала ситуацию доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ Ирина Николаевна Захарова.

В рамках дискуссии круглого стола специалисты пришли к выводу, что распространение недостоверной информации о тех или иных методах лечения, особенно в условиях борьбы с COVID-19, недопустимо. СМИ, как и официальные группы в социальных сетях должны проверять правдивость и точность, опубликованных данных. Вся опасная или недостоверная информация должна незамедлительно удаляться.

К несчастью, в настоящее время такого тщательного контроля нет, и зачастую фейковые записи остаются в открытом доступе, даже если их содержание откровенно сфабриковано или вступает в конфликт с действующим законодательством РФ.

«Те, кто создает, поддерживает и верит в мифы о лекарствах вольно или невольно участвуют в формировании национальной катастрофы. Катастрофы отказа от лечения или выбора в пользу лечения непроверенными препаратами. Катастрофы подрыва доверия к врачам и отрицания безопасных и эффективных лекарств с серьезной доказательной базой, то есть хорошо исследованных как в эксперименте, так и показавших результат у реальных пациентов. Дезинформация пациентов и врачей, которую сейчас так просто организовать при помощи современных цифровых технологий — это не только этическая проблема, но и сознательное лишение доступа пациентов к препаратам с доказанной активностью и потеря драгоценного времени для борьбы с болезнью», - заявил генеральный секретарь РНМОТ, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета, заместитель начальника управления науки ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, генеральный директор Центра респираторной медицины, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения РФ по ЦФО, д.м.н., профессор Андрей Георгиевич Малявин.

Помимо этого в рамках круглого стола была озвучена проблема, что в рунете распространяются сообщения с внушениями, что иностранные медикаменты лучше отечественных. Ярким примером в последние дни стал фейк о том, что Турция передумала закупать российскую вакцину «Спутник V». В новости-источнике говорилось, что страна отказывается от препарата из-за того, он якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако позже выяснилось, что разлетевшаяся по всему миру новость – ложь. Глава Минздрава республики Фахреттин Коджи опроверг эту информацию, и отметил, что Турция все-таки рассчитывает на российскую вакцину.

«Мы все столкнулись с агрессивной информационной политикой по поводу того, что российские препараты хуже зарубежных. На подобные вбросы должна быть правильная, адекватная реакция. Мы должны предусмотреть план действий для грамотного противостояния ложной информации. Нам нужно объединиться и двигаться вперед», — заявил в рамках дискуссии генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Даже Кремль был вынужден прокомментировать ситуацию и признать использование подобных грязных методов против отечественных разработок. Что же тогда говорить об обычных препаратах, если под «раздачу» попадают даже государственные проекты первостепенной важности? Эксперты не исключают, что в скором времени агрессии могут быть подвержены и другие лекарства.

«Я вижу, как второй месяц подряд на просторах интернета разгоняют волну против противовирусных лекарств отечественного производства. Под раздачу попал даже «Ингавирин», который на рынке уже более 12 лет и к которому вообще нет никаких претензий ни от одного регулятора, да и клинических испытаний по нему более чем достаточно. Для «научности» посты с критикой напичканы ссылками на какие-то фейковые исследования, которые публикуются от имени несуществующих общественных организации, а зачастую - вообще без каких-либо подтверждений того, что в этих постах говорится», - отметил политолог, глава Центра политического анализа Павел Данилин.

В связи с этим по итогам круглого стола было принято решение, что теперь распространение недостоверной информации о медикаментах будет рассматриваться как угроза национальной безопасности и здоровью граждан. Соответствующее предложение было внесено в протокол встречи и в скором времени будет передано к рассмотрению регуляторным органам.