Сумевшая побороть тяжелый недуг дочь Татьяны Догилевой объявила о важном событии

В больнице Катя пробыла месяц. Она смогла справиться со своей проблемой и начать жить заново Фото: Личный архив

Дочь Татьяны Догилевой похвасталась своим успехами перед поклонниками. Екатерина приняла участие в создании игры Cyberpunk 2077.

Екатерина Догилева получила должность одного из руководителей проекта. Дочь Татьяны Догилевой неимоверно счастлива, что у нее все получилось. О важном событии она рассказала в блоге.

"Испытываю прилив гордости и радости. Работа над этим проектом стала однозначным пиком моей карьеры в озвучивании, а еще это был просто незабываемый опыт", - поделилась наследница звезды фильма "Блондинка за углом".

Дочь народной артистки закончила актерские курсы в Кембридже, а затем отучилась в Американской академии драматических искусств в Нью-Йорке, среди выпускников которой были Грейс Келли, Дэнни Де Вито, Энн Хэтэуэй. Девушка планировала пойти по стопам своей звездной матери. Догилева мечтала, что у ее дочери получится построить карьеру в Голливуде, но воплотить задуманное в жизнь не удалось. Несколько лет назад Катя вернулась в Россию.

В 2016 году громом среди ясного неба стало признание Догилевой о том, что ее дочь тяжело больна. Катя боролась с анорексией и булимией.

"Я росла довольно плотной девочкой, но меня это вообще не тревожило, пока не начался подростковый возраст и я не услышала нелестные комментарии в свой адрес со стороны сверстников. В 13 лет я вступила в интернет-сообщество, где вдохновлялась разными прекрасными фотографиями манекенщиц. Я сбросила вес до 40 килограммов. Один раз я ничего не ела в течение 10 дней. Только пила воду и чай. В 15 лет врачи поставили диагноз - вторая степень дистрофии", - признавалась Катя.

Ей хватило силы воли самой забить тревогу. Однажды она попросила отца, чтобы он положил ее на месяц в Институт питания. Там ее элементарно заново учили правильно есть, с помощью специалистов, в первую очередь психологов. Но после анорексии началась булимия. Организм был истощен.

"Я начинала есть и не могла остановиться. И это очень страшно психологически, потому что все эти потерянные килограммы, от которых ты избавлялась, возвращаются. И ты начинаешь ненавидеть себя, свое тело. Я просто не могла на себя смотреть, и это было невыносимо. В больницу я легла, чтобы все это закончилось. Ела больничную пищу, спала, приходила в себя и потихоньку выбиралась из того ада, в который попала по собственной воле", - рассказывала Догилева-младшая.

В больнице Катя пробыла месяц. Она смогла справиться со своей проблемой и начать жить заново.