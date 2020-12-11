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Как живая: памятник доктору Лизе поразил удивительным сходством

Бюст появится на площади Павелецкого вокзала, где Елизавета Глинка много лет кормила бездомных
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Глиняный эскиз бюста доктора Лизе осталось покрыть бронзой.

Глиняный эскиз бюста доктора Лизе осталось покрыть бронзой.

Спустя почти четыре года после авиакатастрофы над Черным морем доктор Лиза появилась на больших экранах в исполнении Чулпан Хаматовой. Но память женщины, которая всю жизнь спасала больных, обездоленных, раненных на войне, стариков и детей, увековечат не только в кино: в ближайшее время в Москве установят бронзовый бюст Елизаветы Глинки. Это проект обсуждался еще два года назад, и вот основа памятника наконец готова.

Салават Щербаков, Андрей Глинка и Оксана Бондарева в мастерской скульптора.

Салават Щербаков, Андрей Глинка и Оксана Бондарева в мастерской скульптора.

Известный скульптор Салават Щербаков создал глиняный слепок по фотографиям доктора Лизы. Теперь его отправят в Краснодар, где покроют бронзой, а оттуда уже готовый бюст - обратно в столицу. Но уже сейчас понятно, что Щербакову удалось передать тончайшие детали лица врача-правозащитницы: глиняная доктор Лиза очень похожа на настоящую. Чтобы досконально воспроизвести мимику внешность Елизаветы Глинки, скульптор распечатал сотни ее портретов.

- У нее очень выразительные глаза, в них искра. Где-то они сострадательные, а где-то - полные грусти и раздумий. Это же не сыграешь, это надо прочувствовать, - делился автор во время работы над памятником.

Глиняный эскиз уже показали родным доктора, в частности, ее брату Андрею Глинке.

- Он сказал: "Главное, что в этом образе удалось сохранить милосердие и передать горящие Лизины глаза. Этот памятник - как прививка от вируса безразличия", - рассказала kp.ru президент Национальной премии "Память народа: во имя мира" Оксана Бондарева, которая активно участвует в создании памятника. - Несмотря на то, что бюсты обычно выглядят очень строго, этот решено было сделать с улыбкой на лице, потому что в жизни доктор Лиза всегда улыбалась. Глядя на бюст, Андрей Глинка очень трогательно вспомнил, что в детстве за это сестру ласково звали мартышкой.

Памятник доктору Лизе откроется 20 февраля 2021 года - в этот день Елизавете Петровне исполнилось бы 58 лет. Бюст появится на площади у здания Павелецкого вокзала, где много лет принимали обездоленных доктор Лиза и ее коллеги из фонда «Справедливая помощь». Кстати, к памятнику, продолжая добрые традиции Елизаветы Глинки, каждую неделю будут привозить еду для нуждающихся и бездомных.

А в ближайшее время, 18 декабря, организаторы «Памяти народа: во имя мира» установят бюст покровителя Елизаветы Глинки, святого Луки - он украсит собой один из корпусов реабилитационно-образовательного Центра 76. Там же появится мемориальная доска доктора Лизы с ее цитатой: "Вера учит терпеть, когда видишь эти самые тяжелые смерти. И если мне непонятно, за что и почему с людьми такое происходит, то Богу уж точно понятно. В этом единственное утешение".

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