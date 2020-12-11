Как живая: памятник доктору Лизе поразил удивительным сходством

Глиняный эскиз бюста доктора Лизе осталось покрыть бронзой.

Спустя почти четыре года после авиакатастрофы над Черным морем доктор Лиза появилась на больших экранах в исполнении Чулпан Хаматовой. Но память женщины, которая всю жизнь спасала больных, обездоленных, раненных на войне, стариков и детей, увековечат не только в кино: в ближайшее время в Москве установят бронзовый бюст Елизаветы Глинки. Это проект обсуждался еще два года назад, и вот основа памятника наконец готова.

Салават Щербаков, Андрей Глинка и Оксана Бондарева в мастерской скульптора.

Известный скульптор Салават Щербаков создал глиняный слепок по фотографиям доктора Лизы. Теперь его отправят в Краснодар, где покроют бронзой, а оттуда уже готовый бюст - обратно в столицу. Но уже сейчас понятно, что Щербакову удалось передать тончайшие детали лица врача-правозащитницы: глиняная доктор Лиза очень похожа на настоящую. Чтобы досконально воспроизвести мимику внешность Елизаветы Глинки, скульптор распечатал сотни ее портретов.

- У нее очень выразительные глаза, в них искра. Где-то они сострадательные, а где-то - полные грусти и раздумий. Это же не сыграешь, это надо прочувствовать, - делился автор во время работы над памятником.

Глиняный эскиз уже показали родным доктора, в частности, ее брату Андрею Глинке.

- Он сказал: "Главное, что в этом образе удалось сохранить милосердие и передать горящие Лизины глаза. Этот памятник - как прививка от вируса безразличия", - рассказала kp.ru президент Национальной премии "Память народа: во имя мира" Оксана Бондарева, которая активно участвует в создании памятника. - Несмотря на то, что бюсты обычно выглядят очень строго, этот решено было сделать с улыбкой на лице, потому что в жизни доктор Лиза всегда улыбалась. Глядя на бюст, Андрей Глинка очень трогательно вспомнил, что в детстве за это сестру ласково звали мартышкой.

Памятник доктору Лизе откроется 20 февраля 2021 года - в этот день Елизавете Петровне исполнилось бы 58 лет. Бюст появится на площади у здания Павелецкого вокзала, где много лет принимали обездоленных доктор Лиза и ее коллеги из фонда «Справедливая помощь». Кстати, к памятнику, продолжая добрые традиции Елизаветы Глинки, каждую неделю будут привозить еду для нуждающихся и бездомных.

А в ближайшее время, 18 декабря, организаторы «Памяти народа: во имя мира» установят бюст покровителя Елизаветы Глинки, святого Луки - он украсит собой один из корпусов реабилитационно-образовательного Центра 76. Там же появится мемориальная доска доктора Лизы с ее цитатой: "Вера учит терпеть, когда видишь эти самые тяжелые смерти. И если мне непонятно, за что и почему с людьми такое происходит, то Богу уж точно понятно. В этом единственное утешение".

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