«Я не останусь одна»: Полина Гагарина рассказала о разводе

Полина Гагарина рассталась с Дмитрием Исхаковым после семи лет брака. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полина Гагарина стала гостьей очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант». Певица пришла в студию к Ивану Урганту в умопомрачительном облегающем платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру и длинные ноги. Зрители программы немедленно отметили, как хорошо выглядит Полина: глаза горят, лицо сияет.

Гагарина подтвердила, что действительно чувствует себя на подъеме. По ее словам, 2020 год выдался для нее необыкновенно удачным – она словно возродилась к новой жизни.

«Очищение и возрождение», - этими словами Гагарина охарактеризовала свои чувства.

Иван Ургант немедленно предположил, что ее ощущения связаны с разводом. В этом году Гагарина подала заявление на расторжение брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги разошлись еще в конце 2019 года, но точку в своей семейной жизни поставили только сейчас.

- Да, мы действительно разводимся. Таков факт, - подтвердила звезда.

Полина Гагарина на шоу "Вечерний Ургант". Фото: кадр видео.

Полина рассказала, что ее расставание с Дмитрием Исхаковым прошло мирно. Супруги расстались цивилизованно и постарались сохранить отношения ради детей.

- Нет никакой ссоры, дележа имущества, детей. Все мирно, спокойно. Я не люблю ни на чем таком хайпиться… Очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем. Мы сейчас сконцентрированы на их воспитании. Это самое главное, - заключила Гагарина.

В ответ Иван Ургант отметил, что Полина заслуживает счастья и имеет право делать то, что считает нужным.

- Хочешь отсудить фотоаппараты – давай, - пошутил Ургант, намекая на имущество фотографа Дмитрия Исхакова.

Певица сообщила, что не собирается оставаться на всю жизнь в одиночестве. Но при этом у нее возникают трудности в поисках нового возлюбленного. Гагарина признаёт, что живет в бешеном рабочем графике, поэтому мужчинам сложно с ней познакомиться.

- Меня невозможно найти. Это правда. Я нахожусь или дома, или в машине, или на площадке, - говорит она. – Я не знаю, как со мной можно познакомиться. Но я же, наверное, не останусь навсегда одна. Может быть, через десять лет я найду, наконец, свое.

Полина призналась, что ее плотный график сказывается и на общении с детьми. У Гагариной есть сын от брака с актером Петром Кисловым – сейчас Андрею 13 лет. А три года назад певица снова стала мамой – она родила Дмитрию Исхакову дочку Мию. Дмитрий быстро нашел общий язык с сыном Полины от первого брака и считает его своим сыном. После разрыва родителей Мия и Андрей по-прежнему проводят много времени с Дмитрием. По словам певицы, она часто испытывает чувство вины перед дочкой и сыном из-за того, что не может уделять им столько времени, сколько ей бы хотелось.

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись после семи лет брака. О расставании 42-летнего фотографа и 33-летней певицы стало известно этой весной, а разъехались супруги, по слухам, и того раньше – в конце прошлого года.