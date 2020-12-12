Антон Немцов: Я абсолютно согласен с президентом Путиным. Дело об убийстве моего отца должно быть расследовано до конца

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве, на Большом Москворецком мосту. Фото: Андрей КАРА

На сайте Кремля появилась стенограмма заседания президентского Совета по правам человека (СПЧ), которое прошло ещё в четверг, 10 декабря.

Там дословно приводятся слова Владимира Путина о том, что расследование убийства политика Бориса Немцова «должно быть доработано».

«Я много раз говорил и своим коллегам, и вам (речь о членах СПЧ. - А.Г.) еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины... - все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики».

(Ранее о том, что заказчик - или заказчики - убийства Бориса Немцова найдены, не сообщалось).

Как только фрагмент стенограммы заседания СПЧ появился на лентах информагентств, я тут же позвонил члену политсовета партии «Гражданская инициатива» Антону Немцову и спросил: знает ли он об этом заявлении президента и как бы его прокомментировал? Сын известного политика ответил мне, что ему уже известно это заявление.

А вскоре на своей странице в Фейсбуке Немцов-младший опубликовал следующее: «Я абсолютно согласен с президентом Путиным. Дело об убийстве моего отца - Бориса Немцова, должно быть расследовано до конца. То есть должны быть найдены не только исполнители, но и все заказчики. Сейчас не все заказчики найдены».

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве, на Большом Москворецком мосту. В июле 2017-го «за убийство по найму», как сообщали СМИ, были осуждены пять человек.

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