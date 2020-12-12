Юлия Меньшова показала сильно располневшую звезду сериала "Моя прекрасная няня"

Юлия Меньшова сняла в гримерной театра "Ленком" свою коллегу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Меньшова разместила в блоге видео, которое вызвало бурную дискуссию. Актриса показала сильно располневшую звезду сериалов "Моя прекрасная няня" и "Сваты" Олесю Железняк. Внешний вид многодетной мамы перепугал поклонников.

Юлия Меньшова сняла в гримерной театра "Ленком" свою коллегу Олесю Железняк. Актриса предстала в белой ночной сорочке. Но поразило поклонников даже не это. Шокированные фанаты удивлены, насколько изменилась 46-летняя Олеся. Артистку многие хорошо помнят как высокую и стройную девушку. Именно такой она была в сериале "Моя прекрасная няня", играя полюбившуюся всем подругу "няни Вики".

"Плюс 30 килограммов, не меньше", "Господи, как располнела", "Сначала подумала, что это грим. Но нет", "Юля, ответьте. С Олесей все хорошо? Она не болеет?", - интересуются фолловеры.

Отметим, не так давно Олеся жаловалась на недостаток финансов. В период пандемии она на какое-то время осталась без работы, как и большинство артистов. Сейчас актриса продолжает играть в театре.

"Мне нравится то, что я делаю. В душе я себя вижу драматической актрисой и, конечно, хотела бы играть Чехова, Гоголя, Достоевского. Но мне достаются комедии. Режиссеры видят во мне комедийную, характерную артистку. Видимо, мои лицо и фигура не настраивают на «классический» лад. Мне хочется быть просто хорошей актрисой и честным человеком, не деформироваться под ударами судьбы", - делилась в недавнем интервью знаменитость.

Олеся Железняк училась на хореографическом отделении колледжа культуры и искусств. Профессионально занималась современными танцами. Окончила актерские курсы ВГИКа и актерско-режиссерский курс ГИТИСа. У Олеси прекрасный муж актер Спартак Сумченко и четверо детей. Савелий родился в 2004 году, Агафья - в 2006-м, Прохор - 2010. Самый младший Фома появился на свет в 2013 году. "Я никогда не стояла перед выбором: дети или работа. Мне удавалось совмещать. Был период, когда муж зарабатывал мало, а у меня даже на метро денег не было. Я проскакивала "зайцем" через турникеты. И в это время у нас рождается наш первый ребенок. И пошли роли...", - признавалась звезда.