«Толечка, мне только один ты нужен»: Собчак призналась Чубайсу в любви и попросила уйти от жены

Ксения Собчак посвятила Чубайсу рэп. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак с юмором отреагировала на новое назначение экс-главы Роснано Анатолия Чубайса: телеведущая посвятила политику чувственный рэп. В Инстаграме она опубликовала музыкальный видеоклип, в котором вспомнила основные вехи биографии «отца приватизации» - от ваучеров до РАО ЕЭС России. А заодно… призналась Чубайсу в любви.

- Есть только один человек, которого в России хейтят больше, чем меня - это Анатолий Чубайс! Поэтому нам, Анатолии Борисович, нужно держаться вместе, - написала Ксения Анатольевна в своем посте.

Собчак перепела хит рэпера Гуфа «Ice baby» - «Айс бэби», назвав свое музыкальное творение «Чубайс бэби». Телеведущая прочитала рэп, призвав политика оставить жену – режиссера и ведущую телепрограммы «Школа злословия» Авдотью Смирнову. И заверила, что тоже умеет снимать фильмы, троллить балерину Анастасию Волочкову и делать селфи на фоне ковра (если кто не помнит, это намек на знаменитую совместную фотографию Чубайса и Смирновой, которую политик опубликовал в соцсетях сразу после свадьбы).

Телеведущая призналась политику в любви. Фото: кадр видео.

«Толечка, мне только один ты нужен, что тут скрывать.

Зачем Авдотья, я ведь тоже могу фильмы снимать.

Могу размазать Волочкову в студии, как она,

Причем без Татьяны Никитичны, справлюсь одна.

Забудь ее, как РАО ЕЭС, это было вчера

С тобой мы будем делать селфи на фоне ковра.

Пусть кажется, что мы не пара, только это не так,

У нас, чуть что, виноваты во всем Чубайс и Собчак.

Чубайс… Чубайс, бэби,

Я буду тебя любить, как павшую звезду любит лебедь,

Ну а пока что я здесь, и я в рэпе.

Я люблю тебя, слышишь, Чубайс, бэби».

Ксения сообщила, что даже готова сменить свою фамилию на «Собчубайс». Самому Чубайсу, судя по всему, клип понравился. Политик опубликовал его на своей странице в Фейсбуке и ответил на матримониальное предложение Собчак словами Пьера Безухова из «Войны и мира»:

- Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен… - написал экс-глава Роснано.

Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова поженились в 2012 году. Новость об их браке стала громом среди ясного неба: уж слишком разными людьми казались молодожены, к тому же Авдотья на 14 лет младше мужа. Но Анатолий Борисович подтвердил в соцсетях:

- Мы с Дуней Смирновой действительно поженились. Свадьбу не устраивали, а просто тихо отметили вдвоем. Большое спасибо всем, кто нас поздравил. Надеемся жить в любви и согласии.

Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова поженились в 2012 году. Это первое фото с супругой, которым политик поделился в соцсетях.

До этой свадьбы Чубайс был женат дважды. Первый раз он женился еще студентом, в этом браке у политика появились двое детей. Со второй женой, экономисткой Марией Вишневской он прожил 21 год. В последние годы супруга экс-главы Роснано сильно болела, Чубайс ушел от нее к Смирновой, оставив жене особняк в Подмосковье.

Напомним, о новом назначении Анатолия Чубайса стало известно 4 декабря. Бывший глава Роснано станет спецпредставителем президента России по связям с международными организациями.