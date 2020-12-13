Эротическое последствие коронавируса: за время пандемии в Израиле утроилось число эскорт-агентств

Как правило, в каждом из эскорт-агентств работает от 10 до 15 девушек, а их услуги стоят порядка 350 шекелей Фото: Shutterstock

Пандемия, национальный карантин и прекращение полетов за границу в Израиле вызвали бурный рост эскорт-агентств. На начало года их насчитывалось около 50, теперь же – не менее 150.

Примерно треть частных подобных заведений расположены в Хайфе и ее пригороде, остальные разбросаны по всей стране.

Как правило, в каждом из эскорт-агентств работает от 10 до 15 девушек, а их услуги стоят порядка 350 шекелей (около 7,8 тысячи рублей). Самим «работницам» достается лишь треть этой суммы, остальные уходят сутенерам и содержателям притонов.

Полиция не может справиться с индустрией взрослых развлечений и с начала года смогла накрыть лишь около двух десятков нелегальных заведений, которые располагаются в частных домах, квартирах и даже на складах.

По заявлению одного из израильских правоохранителей, на каждое закрытое заведение приходится десять новых. Против владельцев эскорт-агентств возбуждают уголовные дела, однако количество желающих заработать во время пандемии не уменьшается.

Проституция в Израиле запрещена законом.