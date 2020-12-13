«Я радуюсь, когда у меня сильно болят ноги!»

Друзья говорят, Кристина всегда была упорным волевым человеком. Еще в школе старалась быть во всем самой лучшей

Кристине 23 года и самая страшная трагедия ее жизни произошла ровно три года назад.

- Я сама до конца не понимаю случившегося, - разводит она руками, - но сначала появилась легкая боль между лопаток, которая все усиливалась.

Ерунда какая-то, правда? Сначала не обращала внимания, пробовала помассировать. Потом испугалась. Ломило уже невыносимо. Вызвала «Скорую помощь». Через пару часов, не дождавшись врачей, с помощью друзей спустилась к такси, поехала в больницу. Но выйти самой уже не получилось – не слушались ноги.

Сегодня все как три года назад. Да, врачи удалили неизвестно как образовавшуюся гематому. Но нижняя половина тела все так же парализована.

Друзья говорят, Кристина всегда была упорным волевым человеком. Еще в школе старалась быть во всем самой лучшей. В институт готовилась сутками, решив поступать только на бюджет. И после этой трагедии сказала так: я буду ходить! Она не смирилась, и приспосабливаться не собирается.

С тех пор Кристина прошла большой путь. Постоянные упражнения, занятия на курсах реабилитации. Говорит, что после выздоровления легко сможет работать в цирке. В это легко поверить, если видеть, как она буквально взлетает в коляску. Руки стали неимоверно сильными. Почти как ее дух.

И ее усилия были вознаграждены. Недавно на курсах она впервые за эти годы почувствовала долгожданную боль в ногах, ощутила прикосновение к онемевшей коже.

- Я чуть не расплакалась! - восклицает она.

Но чтобы продвинуться дальше, необходимы новые занятия по реабилитации. Курс в специализированном центре стоит 313 тысяч. Таких средств ни у самой девушки, ни у семьи просто нет.

Помогите Ксюше встать на ноги!

Звоните: +7(499) 250-02-44

Как помочь:

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг ИНН 7702579448 КПП 770201001 Р/с № 40703810022000000423 Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва Кор. счет № 30101810145250000411 БИК 044525411

для Явкиной Кристины