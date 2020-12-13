Выпадают волосы после коронавируса: что делать тем, кто перенес болезнь

Когда организм активно борется с воспалением во время инфекции, запасы цинка истощаются, и это может быть одной из причин заметного выпадения волос Фото: Shutterstock

Среди многочисленных последствий коронавируса – выпадение волос, которое особенно часто замечают девушки. Известная голливудская актриса Алисса Милано (сериалы «Касл», «Любовницы») еще в августе поделилась видео, в котором показала, что ее прекрасная шевелюра осыпается буквально на глазах. И призвала людей ответственно подходить к своему и чужому здоровью и носить маски. Но что поможет вновь вернуть силу волосам после перенесенной болезни и возможно ли это? «Комсомолка» поговорила с врачом, специалистом по антивозрастной медицине, автором книги «Дорожная карта к долголетию» Юлией Юсиповой. Она рассказала, что делать, если выпадают волосы после коронавируса.

- Выпадение волос во время и после ковида может быть связано не только с самой инфекцией, но и с фактором стресса. Для того, чтобы восстанавливать нормальный рост волос, надо подходить к решению этого вопроса последовательно, постепенно исключая все возможные причины. Среди них могут быть железодефицитная анемия, гормональный дисбаланс, аутоиммунные, кожные заболевания и так далее. Вам понадобятся лабораторные анализы и врач-специалист, который сможет «вести» вас в этом процессе, - говорит Юлия Юсипова. – Важно учитывать и то, какое у вас было состояние здоровья до ковида, весь предыдущий анамнез.

1. КРАСОТА И СИЛА — В ЦИНКЕ

Красота и сила волос, в том числе, зависят от содержания в организме такого компонента, как цинк.

Когда организм активно борется с воспалением во время инфекции, запасы цинка истощаются, и это может быть одной из причин заметного выпадения волос во время и сразу после перенесенной болезни, поясняет Юлия Юсипова. До определенной степени пополнить баланс цинка можно при помощи диеты, ориентированной на продукты, богатые этим элементом. Однако при сильном истощении запасов (которое можно диагностировать с помощью биохимического анализа крови) стоит проконсультироваться со специалистом и принимать цинк в добавках.

НА ЗАМЕТКУ

Цинк содержат:

- Тыквенные семечки: 7,4 мг на 100 граммов

- Говядина: 6,9 мг на 100 граммов

- Твердые сорта сыра (чеддер, рокфор, швейцарский): 3,5-5 мг на 100 граммов

- Фасоль: 3,21 мг на 100 граммов

- Яйца: 3,1 мг на 100 граммов

- Крупы (овсянка, гречка): 2,6-2,77 мг на 100 граммов

2. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА «АНТИСТРЕСС»

То, что дыхание может повлиять на состояние нервной системы, а значит, на работу всего организма и рост волос в том числе, - научный факт. Дело в том, что дыхание воздействует на блуждающий нерв, который окутывает наше тело и обеспечивает связь мозга и большинства внутренних органов. Он участвует в регуляции чувства голода, иммунитета, реакции тревоги и много другого.

Одна из самых эффективных дыхательных практик – дыхание по квадрату или коробочное дыхание, при котором вы мысленно представляете себе квадрат и идете по его четырем равным сторонам.

ДЕЛАЙ ТАК

Техника дыхания

1. Вдох на четыре счета.

2. Задержка дыхания на четыре счета.

3. Выдох на четыре счета.

4. Задержка дыхания на четыре счета.

Как это работает?

Медленное расширение легких дает сигнал сердцу замедлиться, а блуждающий нерв – сигнал на выделение вещества - ацетилхолина, который может обеспечивать расслабление нервной системы и гладких мышц.

3. МАСКА ДЛЯ ВОЛОС

Еще один действенный восполнения необходимых для здорового роста волос микроэлементов – маска для волос. Она подойдет при условии, что на коже головы нет воспалений.

Состав:

- Горец многоцветковый (порошок) – 2 ст. ложки (продается в интернет магазинах).

- Пуэрария дольчатая (кудзу) – 2 ст. ложки (продается в интернет магазинах).

- Солодка (порошок) – 2 ст. ложки (продается в аптеках).

- Касторовое масло – 2 ст. ложки (продается в аптеках).

- Кофе крепкий – 100 мл.

- Эфирное масло розмарина – 20 капель.

- Медь и цинк по 5 мл. (жидкая форма из БАД).

Как применять: наносите маску на только что вымытую голову под шапочку. Сверху – плотное полотенце. Оставить на 30 – 60 минут. Смыть мягким шампунем. Повторять 2 – 3 раза в неделю.