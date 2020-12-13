Швеция проиграла коронавирусу: в реанимационных отделениях больниц страны нет мест

Швеция на протяжении всей пандемии отказывалась от введения строгих мер Фото: REUTERS

Отказавшаяся от строгих мер по борьбе с эпидемией коронавируса Швеция проиграла: в больницах королевства нет свободных реанимационных коек. В столице страны Стокгольме отделения интенсивной терапии заполнены на рекордные 99%. Примерно такая же ситуация и в других крупных городах – Гетеборге и Мальме.

Медики предполагают, что, скорее всего, за помощью придется обращаться в соседние страны. Финские власти уже выразили готовность помочь шведам.

Швеция на протяжении всей пандемии отказывалась от введения строгих мер – изоляции, ношения масок и пр. – и предпочитала лишь рекомендовать своим гражданам соблюдать правила гигиены и социального дистанцирования. В стране не закрывались школы и детские сады, магазины и предприятия.

Главный идеолог такой политики – главный вирусолог Швеции Андерс Тегнелл – говорил, что о при приходе второй волны коронавируса беспокоиться не нужно, что население будет готово к зиме, поскольку у него сформируется естественный уровень коллективного иммунитета. Однако его прогнозы не оправдались и на этот раз. Более того, именно в Швеции была зарегистрирована самая сильная вспышка COVID-19 в Европе.

Всего в Швеции заболели коронавирусом более 300 тыс. человек, 7000 из которых скончались. В соседней Финляндии, оперативно и жестко отреагировавшей на COVID-19, эти показатели в десятки раз ниже и составляют 30 тыс. заболевших и 400 смертей.

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