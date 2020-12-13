«Запускаем Новый год»: Губернатор Владислав Шапша официально открыл проект «Калуга - Новогодняя столица России 2021»

В Калуге официально стартовал Всероссийский проект «Калуга - Новогодняя столица России 2021». Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Калуга официально вступила в права Новогодней столицы России. Почти месяц - с 12 декабря по 9 января город ждет праздничный марафон из концертов, ярмарок, фестивалей, театрализованных представлений и других традиционных забав. В субботу на площади Старый торг губернатор Калужской области Владислав Шапша официально дал старт Всероссийскому проекту «Калуга – Новогодняя столица России 2021». В этом ему помогали главные новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка.

Губернатор Владислав Шапша официально дал старт началу новогодних праздников в Калуге. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

САЛЮТ И ЛАЗЕРНОЕ ШОУ

Поздравив жителей и гостей города с наступающими праздниками, глава региона отметил, что 2020 год для всех выдался непростым.

- Уходящий год – непростой, но мы очень хотели этого праздника и сделали для него очень многое. Важно, что у нас есть наши семьи, наши друзья, готовность прийти на помощь и вера в будущее. Сегодня мы запускаем Новый год по всей стране, - отметил глава региона и под праздничный салют объявил о начале новогодних торжеств.

Главный символ проекта - Космическая снежинка. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Калугу в этот день посетили почетные гости: председатель комитета Совета Федерации России по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, послы Финляндии и Японии в России, сенатор Российской Федерации от Калужской области Александр Савин, депутаты Государственной Думы. По словам Анатолия Артамонова, калужане приложили большие усилия в подготовке этого праздника и постарались сделать новогодний марафон по-настоящему незабываемым.

- Несмотря на пандемию, давайте будем оптимистами. Уверен, что все, что тревожило нас в 2020 году, пройдет, и 2021 год будет по-настоящему счастливым, - отметил он.

Кульминация открытия новогоднего месяца - фейерверк. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Торжественная часть началась с гимна Новогодней столицы в исполнении автора – Павла Селезнева, а также Юлии Ефремовой и ансамбля «Калужский сувенир». После церемонии открытия зрителей ждал праздничный концерт. С историей города туристов познакомило лазерное шоу, рассказавшее о ретроспективе и главных достопримечательностях Калуги, ее героях и главном символе проекта - Космической снежинке. Калуга – родина отечественной космонавтики, и космические достижения советской эпохи, перекликающиеся с технологиями XXI века, стали одним из главных лейтмотивов новогоднего фестиваля.

Калужцы наблюдали за праздничным салютом. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

РЕТРОПОЕЗД ПРИВЕЗ ГОСТЕЙ

А начался первый день праздничного фестиваля со встречи гостей. В Калугу на открытие новогодней столицы приехал туристический ретропоезд. Состав со старинным паровозом в качестве локомотива доехал из Москвы за 3,5 часа. В пути пассажиров развлекали гиды, рассказывая об истории поезда и самых интересных местах путешествия.

На открытие новогодней столицы приехал туристический ретропоезд. На станции Обнинск состав на платформе встречал оркестр Дедов Морозов. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Новогодний ретропоезд – это специальный туристический проект РЖД, каждый год на нем могут прокатиться все желающие. Среди пассажиров состава были почетные гости проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021», представители власти, бизнесмены, журналисты. В пути к ним присоединился губернатор Владислав Шапша. Глава региона сел в поезд на станции Обнинск, где состав на платформе встречал оркестр Дедов Морозов.

Ретропоезд - новогодний проект РЖД. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

ПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ И СЕГУРОЧЕК

В тот же день, перед началом праздничных торжеств по центру Калуги прошла необычная колонна: около 250 дедов Морозов и их внучек Снегурочек промаршировали от площади Победы по главным улицам города. Такого калужцы еще не видели! За костюмированным шествием наблюдали сотни зрителей, фотографируя его участников на мобильные телефоны и выкладывая видео в соцсетях.

Парад Дедов Морозов и Снегурочек стал одним из самых ярких событий первого дня новогоднего фестиваля. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Принять участие в карнавальном шествии мог любой желающий, главным условием было нарядиться в костюм деда Мороза или Снегурочки. Так, под музыку, с песнями и танцами, новогодние волшебники дошли до площади Старый торг, где в 14 часов горожан ждал еще один сюрприз – открытие праздничной ярмарки.

По городу прошагали около 250 новогодних волшебников. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

ПЛОЩАДКА «СТАРЫЙ ТОРГ»: ЯРМАРКА, ФУДКОРТ И ФОТОЗОНА

Создателями идеи и организаторами площадки «Рождество на Старом торге» стали Агентство развития бизнеса Калужской области и представители бизнес-сообщества региона. На площади Старый торг объединили сразу несколько зон: развлекательную, ярмарочную, фудкорт и фотозону.

На площади Старый торг развернулась ярмарка. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

На месяц новогодних гуляний эта часть улицы станет пешеходной. Каждый день здесь будет работать ярмарка с торговыми киосками, проводиться развлекательные мероприятия, а также демонстрироваться экспозиция креативных ёлок от калужских производителей. А по вечерам на задние калужского Дома Бизнеса будет проектироваться лазерное шоу.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша на открытии площадки «Рождество на Старом торге». Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Кроме того, Старый торг станет еще и местом проведения гастрономических фестивалей. Сейчас, например, здесь проходит Фестиваль сыра. Свою продукцию представят два десятка лучших фермеров Калужской, Московской, Владимирской, Тверской, Орловской, Воронежской, Тамбовской и Свердловской областей.

КАЛУЖСКОЕ ТЕСТО – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДЕСЕРТ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ

Кстати, о гастрономии: приехав в Калугу, стоит непременно попробовать знаменитое калужское тесто. Уникальное лакомство, которое производится только в этом регионе, названо гастрономическим атрибутом Всероссийского проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021».

Калужское тесто - десерт, чрезвычайно популярный в нашей стране в XVIII – XIX веках. Составитель знаменитого словаря Владимир Даль писал о нем: «Соложеное тесто едят и сырое, и калужское славится». На вкус это совершенно уникальное блюдо, не похожее ни на один другой десерт. В нем сочетается терпкий вкус ржаных сухарей, сладость меда и пряностей - имбиря и корицы.

Калужское тесто - официальное лакомство Новогодней столицы России. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Калужским кулинарам удалось возродить старинный рецепт приготовления теста. За основу был взят способ, описанный в двадцатых годах прошлого века в кулинарной книге Ивана Сомова. Сегодня Калужское тесто в сувенирной упаковке производит Калужский хлебокомбинат. Подарочные коробки с ракетой на крышке продаются во многих сувенирных магазинах города. Кроме того, попробовать местное лакомство можно в туристических кафе, а также на городских ярмарках.

НОВОГОДНИЙ МЕСЯЦ В КАЛУГЕ: САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ

Новогодние торжества в Калуге стартовали 12 декабря и продлятся до 9 января. Почти месяц город будет жить в праздничной атмосфере, развлекая туристов и местных жителей. Скучно точно не будет! За это время в областном центре пройдут почти 300 мероприятий на 66 площадках. Туристов ждут 10 новогодних маршрутов. Познакомиться с подробной афишей новогоднего фестиваля можно на официальном сайте проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021».

Каждый день гостей и жителей города ждут новогодние развлекательные мероприяти и другие интересные события. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Ежедневно праздничные мероприятия будут проходить на восьми главных площадках города: площади Старый Торг, концертной площадке Гостиного двора, в Центральном парке культуры и отдыха, на Театральной площади, в новом парке на улице Марата, на площадке у Государственного музея истории космонавтики и на набережной Яченского водохранилища. Центром праздника станет резиденция Калужского Деда Мороза, которая разместится в городском парке культуры и отдыха.

Гостей ждет немало сюрпризов: новогодние шоу, гастрономические фестивали, ярмарки, театральные спектакли, конкурсы и спортивные соревнования, в том числе большое арктическое шоу «Легенды Севера». На Театральной площади города пройдет «Театрализованный карнавал» - этот новогодний спецпроект представят актёры калужского драмтеатра. В городе развернутся два гастрономических фестиваля: один – с едой, другой – с горячими напитками.

В 2021 году исполнится 60 лет первому полёту человека в космос, поэтому новогодняя Калуга оформлена в стиле ретрофутуризма.

В 2021 году исполнится 60 лет первому полёту человека в космос, поэтому новогодняя Калуга оформлена в стиле ретрофутуризма. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Сориентироваться в праздничной программе и в основных локациях Новогодней столицы гостям города поможет туристско-информационный центр. Здесь разместилась интерактивная выставка, рассказывающая об истории и культуре Калужской области. В центре можно заказать экскурсию, бесплатно получить карту и буклеты, составить индивидуальный маршрут. Кроме того, все дни праздничного марафона гостям на улицах города будут помогать новогодние волонтеры.

В туристско-информационном центре работает виртуальная экспозиция, рассказывающая об истории и культуре Калужской области. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

В информационном центре можно получить бесплатные буклеты и карты. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

КСТАТИ

Губернатор Владислав Шапша: «Мерам безопасности мы уделяем особое внимание»

Статус новогодней столицы России - 2021 Калуга получила 7 января 2020 года, когда приняла у Рязани Хрустальную снежинку – главный символ праздника. Тогда никто даже не мог предположить, что вскоре Россия, как и весь мир, столкнется с пандемией коронавируса.

Региону пришлось принимать сложное решение: проводить праздник или отказаться от него. В итоге решено было все-таки провести. Но его программу пришлось серьезно скорректировать с учетом антикоронавирусных мер. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, мерам безопасности на новогоднем фестивале уделяется особое внимание. Почти все мероприятия будут проводиться на открытом воздухе, с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.