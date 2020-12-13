Александр Большунов - победитель гонки на 15 километров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 13 декабря, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе прошла битва за победу у мужчин на 15 километрах свободным стилем с раздельного старта. После того, как сборная Норвегии отказалась, сославшись на коронавирус, принимать участие в стартах, первые четыре места заняли русские спортсмены.

Победа досталась нашему лидеру Александру Большунову. Он прошел дистанцию за 32 минуты 46,4 секунды. На 32,2 секунды отстал Андрей Мельниченко, занявший второе место. Третья позиция - у Артема Мальцева (39,5 секунды отставания). Иван Якимушкин занял четвертую позицию - 46,1 секунды отставания.

Стоит отметить, что в топ-10 по итогам старта попали еще два наших спортсмена - это Денис Спицов (9 место) и Алексей Червоткин (10). Таким образом, в десятке на этапе Кубка мира - шесть русских лыжников.

После этого этапа Александр Большунов занимает первое место в общем зачете Кубка мира, набрав 437 очков. Второе место - у норвежца Йоханнеса Клэбо, 296 баллов. Третья позиция - у Эмиля Иверсена из Норвегии. Наш Мельниченко благодаря хорошей гонке в Давосе поднялся на 4 позицию.

Отметим, что минимум до конца 2020 года на этапах Кубка мира по лыжным гонкам не будут выступать временно помимо Норвегии еще Швеция и Финляндия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итог гонки на 15 километров на Кубке мира в Давосе. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 32.46,4

2. Андрей Мельниченко (Россия) – 32,2

3. Артем Мальцев (Россия) – 39,5

4. Иван Якимушкин (Россия) – 46,1

5. Франческо де Фабиани (Италия) – 49,8

***

9. Денис Спицов (Россия) – 1.01,0

10. Алексей Червоткин (Россия) – 1.01,6