"Настоящее чудо": переживший гибель сына рэпер Miyagi снова стал отцом в свой день рождения

13 декабря кумир нового поколения меломанов - рэпер Miyagi, он же Азамат Кудзаев, отмечает двойной праздник Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

13 декабря кумир нового поколения меломанов - рэпер Miyagi, он же Азамат Кудзаев, отмечает двойной праздник: в день своего 30-летия музыкант вновь стал отцом. О рождении дочери сообщили поклонники в соцсетях.

- Это настоящее чудо, которого они с женой так долго ждали. Желаем маме и малышке скорейшей выписки и крепкого здоровья! - поздравили счастливых родителей на фан-страницах Мияги.

Между тем, для супругов тема детей долгое время была очень болезненной: три года назад пара пережила страшную трагедию, потеряв годовалого сына. 7 сентября 2017 года мальчик выпал из окна московской квартиры рэпера на девятом этаже. По словам жены Илоны, она приоткрыла окно на кухне в режиме проветривания и ненадолго вышла в комнату. Видимо, малыш забрался на подоконник и случайно повернул ручку... Ребенок получил тяжелейшие травмы - шансов выжить у него просто не было.

После этого рэпер отказался от всех концертов, интервью и публичных выступлений. Затишье длилось девять месяцев, и все это время поклонники переживали не только за карьеру, но и за личную жизнь Кудзаева. Говорили, что он так и не смог простить жену и собирается подать на развод. К счастью, слухи так и остались слухами, а переживший горе рэпер стал по-другому относиться к смерти:

- Не стоит бояться того, чего не избежать. Мне кажется, смерть - это кульминация жизни. Мы живём, чтобы умереть. Дышите полной грудью, друзья! Нет будущего, есть лишь настоящее - действуйте! - объявил Мияги на одном из своих первых концертов после возвращения на сцену.

СПРАВКА "КП"

Рэпер из Владикавказа Азамат Кудзаев стал известен в 2015 году под псевдонимом Miyagi. Выступал как сольно, так и в дуэтах, самый известный - с исполнителем Эндшпиль (Сослан Бурнацев). Их стиль в музыке - смесь рэпа и регги - еще называют "кальянным рэпом".

Мияги раскрутился благодаря "ВКонтакте": его песня "Половина моя" вошла в топ-30 самых прослушиваемых композиций соцсети за 2017 год. Несмотря на то, что Мияги и Эндшпиля не увидишь на федеральных каналах, два их альбома - "Hajime, Pt. 1" и "Hajime, Pt. 2", а также сингл "I Got Love" стали мультиплатиновыми. Обе пластинки были проданы в количестве более 80 тысяч копий, а продажи сингла превысили отметку в 600 тысяч копий.

Жена Miyagi Илона Тускаева не имеет отношения к шоу-бизнесу и не делится личными подробностями в соцсетях. У нее медицинское образование, раньше Илона работала врачом-гинекологом.