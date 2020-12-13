Нокауты шоу «Голос»: Баста считает Шнурова больным, Нагиев усомнился в пышности декольте Гагариной

Уже который эфир Сергей Шнуров продолжает цеплять Басту — и наоборот. Фото: Максим Ли

Девятый сезон «Голоса» неминуемо близится к финалу. Позади слепые прослушивания, поединки и нокауты. Определились участники полуфиналов, которые пройдут в прямом эфире. И в прошедшем в пятницу выпуске снова было, на что обратить внимание. От ярких номеров до перепалок наставников.

Команда Полины Гагариной

Наставница поставила в одну тройку Яну Габбасову, Гора Испиряна и Сафаэля Мишиева. Все они спели гендерно противоположные композиции. Сафаэль вдруг исполнил хит Эми Уайнхаус Rehab, Яна в оригинальной манере исполнила «Романс» группы «Сплин», Гору достался Bad Romance Леди Гаги.

И Полина решила, что в шоу остается Яна.

Команда Басты

Баста, вспомнив детство, которое провел в Ростове-на-Дону за аккордеоном, поручил Сергею Замкову аккомпанировать себе на этом инструменте во время исполнения чиграковского шлягера «Вот пуля просвистела». Московская Уитни Хьюстон с доминиканскими корнями Фантине Притула напомнила зрителям о группе «Танцы минус», взяв их песню «Половинка». Сержант срочной службы Василий Пасечник исполнил композицию Livin' on a Prayer коллектива Bon Jovi. И наставник посчитал, что убедительнее всех тезка. А вот Валерий Сюткин решил спасти Фантине, и взял девушку к себе в команду.

Команда Валерия Сюткина

Ретроградный Валерий и в этот раз был верен себе. Наставник продолжил отдавать дань советской эстраде, поэтому поручил Александру Еловских спеть шлягер «Зачарованная моя» из репертуара белорусского ансамбля «Песняры», незрячему пианисту Олегу Аккуратову — хит Эдуарда Хиля «Ходит песенка по кругу». И только Эленэ Нинидзе досталась песня Норы Джонс Sunrise. Выбор в этой тройке был максимально простым и предсказуемым — дальше идет Олег Аккуратов.

Команда Сергея Шнурова

Одиозный наставник продолжил эпатировать аудиторию Первого канала и придумал для Юрия Гордиенко новую аранжировку хита Боярского «Ланфрен-ланфра». Богдан Кияшко получил песню группы «7Б» «Молодые ветра». Солист группы «ПМ» Жан Милимеров спел «Мадонну» Александра Серова. Каждый из участников получил свою порцию критики от наставника, а в полуфинал вышел Жан Милимеров. И Юрий Гордиенко, которого спас Баста.

Битвы наставников. Злой Нагиев

Уже который эфир Сергей Шнуров продолжает цеплять Басту — и наоборот. Не обошлось без словесных перестрелок и на этот раз. После выступления тройки Басты лидер «Ленинграда» опять раскритиковал репертуар и подчеркнул, что номер Василия Пасечника, вышедшего в полуфинал, его попросту насмешил. Баста за словом в карман не полез и при первом же случае отомстил коллеге. На просьбу Сергея высказать мнение, глядя глаза в глаза, Василий ответил: «Я боюсь. Вы больной!».

А еще к баталии присоединился интеллигентный Валерий Сюткин, подколовший Сергея Шнурова за репертуар его тройки (песни Александра Серова и Михаила Боярского). Ведь обычно именно Шнуров упрекал Сюткина в нафталиновости выбранных песен.

После выступления тройки Басты лидер «Ленинграда» опять раскритиковал репертуар и подчеркнул, что номер Василия Пасечника, вышедшего в полуфинал, его попросту насмешил. Фото: Максим Ли

Неожиданно прилетело и Полине Гагариной, мимо кресла которой без шутки не смог пройти Дмитрий Нагиев. После того, как наставница попрощалась с выбывшими участниками, ведущий предложил: «Давайте взрыднем в непышное декольте Полины Гагариной!». «Вы что? Мне обидно», — ответила девушка, после чего Нагиев попытался нелепо выкрутиться.

Впереди — полуфиналы шоу, которые пройдут в прямом эфире. Зрители получат право голосовать за любимчиков и влиять на итоговое определение финалистов проекта.

«Голос», Первый, пятница, 21.30