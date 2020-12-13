В аэропорту Шереметьево россиянин пытался провезти пистолет в микроволновке

Контрабандист намеревался перевезти незаконное оружие в Сочи

Интересный случай произошел в московском аэропорту Шереметьево: при осмотре багажа специалисты обнаружили у одного из пассажиров незаконное огнестрельное оружие в микроволновке. Контрабандист намеревался протащить пистолет на рейс из Москвы в Сочи, однако был пойман с поличным. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщили источники kp.ru в правоохранительных органах.

Контрабандист намеревался протащить пистолет на рейс из Москвы в Сочи, однако был пойман с поличным.

Инцидент случился вчера в терминал D столичного аэропорта. Россиянин, который проживает в Соединенных Штатах, решил весьма хитрым способом перевезти на самолете пистолет без соответствующих документов. Оружие он завернул в фольгу, положил в микроволновку, а микроволновку тщательно упаковал в коробку, которую, в свою очередь, положил в сумку. Так контрабандист хотел обойти систему безопасности аэропорта, но оружие все равно нашли.

На место специалисты Шереметьево сразу же вызвали полицейских, которые задержали нарушителя. Правоохранители по данному факту уже возбудили уголовное дело.

Правоохранители по данному факту уже возбудили уголовное дело.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в терминале В московского аэропорта Шереметьево при разгрузке багажа специалисты в четвертый раз за две недели обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном. Опасный груз изъяли и тщательно проверили. В аналогичной ситуации, которая случилась 8 декабря, специалисты нашли в «фонящей» сумке радиоактивный компас, который оперативно утилизировали.