Коллеги прощаются с журналистом и писателем Валентином Осиповым

Валентин Осипович Осипов, главный редактор издательства «Молодая гвардия»

Валентин Осипов родился 10 июля 1932 в Москве в семье советского дипломата и разведчика О. Я. Осипова и врача Л. Л. Гаркиной. В 1938 году отец был репрессирован, похоронен на полигоне «Коммунарка». Мать, как член семьи изменника Родины, Особым совещанием приговорена к 8 годам лагерей и ссылке в Казахстан.

Закончил сельскую школу в казахстанском селе и исторический факультет Казахстанского государственного университета. После окончания университета преподавал историю в лесном техникуме города Лениногорск Восточного Казахстана (1955—1957).Затем - в республиканской газете «Ленинская смена» (Алма-Ата, 1957—1958.) Проявил себя энергичным и творческим журналистом и был переведен на работу в Москву инструктором сектора печати ЦК ВЛКСМ (Москва, 1959—1961). С созданием Целинного края организовал выпуск краевой газеты «Молодой целинник» (Целиноград, 1961—1962).

Через полтора года стал главным редактором издательства «Молодая гвардия» (1962—1974). Затем работал первым заместителем главного редактора журнала «Знамя» (1974—1977), директором издательства «Художественная литература» (1977—1986), председателем Всесоюзного Центра пропаганды художественной литературы при Союзе писателей СССР (1986—1989), директором издательства «Раритет» (1989—2005).

Валентин Осипович внес существенный вклад в развитие таких молодогвардейских серий, как «Жизнь замечательных людей», «Эврика», «Спорт и личность», «Библиотека современной фантастики». Многие годы работы в издательской сфере принесли ему радость общения с Ю. А. Гагариным, С. Т. Конёнковым, М. С. Шагинян, Л. М. Леоновым, Д. С. Лихачевым, И. А. Ефремовым, Г. Г. Пушкиным (правнуком поэта), В. П. Астафьевым и многими другими. Он был делегатом трех съездов ВЛКСМ. Всегда поддерживал тесные связи с ветеранами комсомола, входил в состав Международного Оргкомитета , по подготовке Юбилейных мероприятий комсомола. Отмечен высшими наградами ВЛКСМ. В.Осипов награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», орденом преподобного Сергия Радонежского, многие медали СССР и РФ, в том числе медаль «За освоение целинных земель», Болгарии, Польши, Казахстана, Знаком «Отличник печати СССР»

В период его руководства издательствами «Молодая гвардия», «Художественная литература» и «Раритет» было выпущено более 14 тысяч названий книг тиражом почти 3 миллиарда экз. Соучаствовал в выпуске серии «Жизнь замечательных людей», «Библиотека всемирной литературы» (300 томов) и 2-томного издания «Европа на пороге III тысячелетия» совместно с ФРГ, инициировал создание отдела из 4-х редакций «Ровесник» (книги для подростков), редакционного комплекса по выпуску книг молодых писателей, редакции литературы Испании, Португалии и Южной Америки. Начаты книжные серии «Тебе в дорогу, романтик», «Первая книга поэта и прозаика», «Библиотека классики», «Эврика», «Спорт и личность», «Библиотека современной фантастики», «Классики и современность», «Библиотечка избранной лирики» (без ограничения тиража), «Библиотека духовного возрождения», альманахи «Поэзия», «Подвиг», «Африканский» и др. Осуществлены масштабные издания собраний сочинений Л. Толстого и М. Шолохова (тиражом 1 млн экз. каждое), собрание сочинений А. Пушкина тиражом 10 700 00 экз., выпущены в полном виде (без купюр) роман «Они сражались за Родину» М. Шолохова и «Тёркин на том свете» А. Твардовского.

Особое место в его жизни занимало знакомство с Михаилом Александровичем Шолоховым, биографию которого он хорошо знал, написав несколько книг и свыше 200 статей. Венцом этой работы стала биография Шолохова, вышедшая в серии «ЖЗЛ».

Ветераны комсомола, работники ЦК ВЛКСМ , журналисты, молодогвардейцы, Центральный Совет ООО "Воспитанники комсомола -Моё Отечество" скорбят о Валентине Осиповиче, выражают соболезнования его супруге Маргарите Петровне, его сыновьям, всем его родным и близким.

Светлая и благодарная память о Валентине Осиповиче, о нашем друге, товарище, наставнике и коллеге останется с нами навсегда, пока мы живы.....

Некролог подписали: Е.М. Тяжельников, Б.Н. Пастухов, В.М. Мишин. , В.Б. Арсентьев, В.К. Егоров, Л.К. Балясная, А.Х. Везиров, А.В. Жуганов, Л.Ф. Колычева, А.А. Лиханов и много его коллег и товарищей ...