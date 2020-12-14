«Зенитом», как и «Спартаком», тоже управляет женщина. 16 декабря у них дерби

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Это покажется странным, но двумя самыми популярными российскими футбольными клубами страны управляют женщины. Про «Царицу Зарему» известно немало - без своей спутницы жизни экс-модели Заремы Салиховой владелец «Спартака» Леонид Федун не принимает сейчас ни одного решения в клубе. А председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина пока находится в тени. Но она так лихо отвоевывает футбольные посты и должности, что очень скоро может стать «Императрицей питерского футбола». 16 декабря Илюхина и Салихова столкнутся лицом к лицу, и противостояние «Зенит» - «Спартак» получит новый смысл.

Бизнес-леди, 51 год, заместитель Дюкова в «Газпромнефти»

Кто такая Елена Илюхина? Откуда она появилась в «Зените»? Считается, что ее туда вместо себя привел нынешний президент РФС Александр Дюков: в конце концов 51-летняя бизнес-леди – одна из заместителей Дюкова в «Газпром нефти» и его доверенное лицо. Опять же считается, что через Илюхину нынешний глава РФС сохранил свое влияние в клубе, но никто из близких к «Зениту» источников «КП» это ни подтвердить ни опровергнуть не взялся.

Но при этом есть еще один факт. Представлял команде Илюхину сам Алексей Миллер – глава «Газпрома» и самый главный босс «Зенита», пусть это не указано ни в каких документах. Случилось это почти два года назад – в феврале 2019 года.

- Елена Анатольевна — очень известный в Петербурге человек, - именно так отрекомендовал Алексей Борисович игрокам и тренерам того человека, которая очень скоро стала решать судьбы этих самых игроков и тренеров. Тем более, рассказывает один из близких к «Зениту» собеседников «КП», у Илюхиной сохранилась прямая связь с Алексеем Миллером – у того же гендиректора «Зенита» Александра Медведева права в любой момент связаться с главой «Газпрома» нет.

Крестная мать ледокола

Миллер не соврал: Илюхина – действительно довольно известный в Санкт-Петербурге человек, но только в определенных кругах. В «Газпром нефти» именно ей поручают самые необычные проекты. Например, у Елены Анатольевны в компании есть прозвище: Крестная мать ледокола. Илюхина о нем знает, и кажется, гордится.

А появился этот титул так. В свое время «Газпром нефти» захотелось иметь иметь свой собственный ледокол, чтобы возить углеводороды по Северному пути. Следить за строительством было поручено как раз Илюхиной. И судя по торжественным кадрам поднятия флага над ледоколом «Александр Санников» и обилию там улыбающихся чинов «Газпром нефти», работа была признана успешной.

Еще один проект нынешнего босса «Зенита» - строительство «Лахта центра». На берегу Финского залива «Газпром» отгрохал себе 87-этажный небоскреб высотой 462 метра. К самому высотному заданию Европы в Питере относятся неоднозначно, кто-то до сих пор считает, что газпромовская башня уродует город и протестуют. Так что тот факт, что «Лахта центр» доверили строить именно Илюхиной, говорит о том, как боссы «Газпрома» ценят ее железные нервы и хватку.

Известно, что у Илюхиной есть необычное хобби – она коллекционирует лягушек. Также она держит себя в форме и занимается фитнесом. А вот в любви к футболу Елена Анатольевна ранее не была замечена. Но, видимо, крестная мать ледоколов и повелительница небоскребов Елена Илюхина произвела такое впечатление на своих боссов, что ей отдали самый необычный экспонат в кунсткамере проектов «Газпрома» - ФК «Зенит».

Наследство Фурсенко

Возможно, это было правильное решение. Все, кто пересекался с Еленой Анатольевной по футбольным делам, в разговоре с «КП» отзываются о ней с уважением. Это странно: футбол, тем более российский – мир мужчин, и чтобы тебя тут называли «адекватной дамой с мозгами», нужно иметь очень приличные деловые качества.

Рассказывают, что первым делом бизнес-леди стала наводить порядок в финансовых делах «Зенита». Адская работа, если вспомнить, что до нее ими занимался Сергей Фурсенко – тот самый экс-президент РФС, после отставки которого остались долги на 800 млн рублей, и чей сейф после отставки резали автогеном, и нашли там подписанный контракт Роберто Манчини со сборной России до 2018 года.

Неизвестно, было ли наследство Фурсенко в «Зените» столь же поражающим воображением, но там Илюхина, говорят, все разрулила более-менее быстро. Но параллельно появился следующий и главный вопрос: насколько строившая корабли и небоскребы бизнес-леди разбирается в футболе.

Тренерская категория D

На него Илюхина ответила грамотным ходом. «КП» рассказали, что как только она пришла в «Зенит», чтобы разбираться в вопросе, сразу же попросила прослушать тренерский курс в академии клуба. И теперь у 51-летней бизнесвумен вроде как есть тренерская категория D.

Так же говорят, что Илюхина старается не пропускать матчи «молодежки» «Зенита» и команды в ЮФЛ. А в ее выступлениях на публике обязательно прописывается блок о важности развития академии клуба и воспитании резерва. Возможно, именно на этой почве Елена Илюхина сошлась с Андреем Аршавиным и вроде как очень мощно его продвинула по карьерной лестнице «Зенита». Рассказывают, что не так давно решалось по какому пути пойдет клуб, и, например, останется ли в ней любитель крупных трансферов спортивный директор Хавьер Рибалта. Илюхина здесь поддержала Аршавина, тот занял приличный пост в «Зените», связанный с молодежным футболом, а слухи о скором уходе Рибалты превратились почти в стопроцентную уверенность.

Женское дерби

У самой Елены Анатольевны футбольная карьера тоже на взлете. 11 декабря ее избрали в президенты Федерации футбола Санкт-Петербурга, а 15 декабря будут выборы главы МРО «Север-Запад», и если их тоже не выиграет Илюхина – это будет сенсация. Так абсолютная футбольная власть Санкт-Петербурга сосредоточится в одних женских руках.

А в российском футболе у матча «Зенит» - «Спартак» появится еще одна интрига. Не только противостояние двух столиц. Не только очередной матч Дзюбы против своего бывшего клуба. Не только «Газпром» против «Лукойла», но и первое в истории российского футбола женское дерби: кто круче – 51-летняя бизнесвумен из «Газпром нефти», крестная мать ледоколов и строительница небоскребов и «футбольная императрица Санкт-Петербурга» Елена Илюхина, или 34-летняя бывшая модель «Плейбоя» и серый кардинал «Спартака» «царица Зарема» Салихова.