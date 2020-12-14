Солнечное затмение 14 декабря 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Во время полного солнечного затмения Луна полностью закроет Солнце и заблокирует его прямой свет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последнее солнечное затмение 2020 года ожидается 14 декабря. Самым заметным оно станет для жителей Аргентины и Чили. В некоторых регионах южной части Южной Америки, юго-западной Африки и Антарктиды произойдет частичное солнечное затмение.

Солнечное затмение 14 декабря 2020 произойдет также в Боливии, Бразилии, Эквадоре, Парагвае, Перу и Уругвае, а также в Намибии.

Сайт kp.ru проведет онлайн-трансляцию солнечного затмения, которое начнется в 17.30 по Москве.

Длительность затмения составит 2 минуты 10 секунд.

Во время полного солнечного затмения Луна полностью закроет Солнце и заблокирует его прямой свет.

При частном или неполном затмении Луна закрывает лишь часть Солнца.

Это затмение является повторением через сарос (временной интервал) полного солнечного затмения 4 декабря 2002 года. А следующее такое же затмение произойдет 26 декабря 2038 года.