Чурсин и Чиповская – решительные конкуренты: На сцену Театра Олега Табакова вернулся «Кинастон»

Анна Чиповская в спектакле «Кинастон»

Спектакль Евгения Писарева по пьесе американского драматурга Джеффри Хэтчера начинается как комедия. Юрий Чурсин в роли Дездемоны - смешной по определению. Пышная юбка, кудрявый парик, поза женской покорности, страха и трепета - в такого рода фарсе Чурсин всегда убедителен. Зрители помнят его в «Примадоннах» (тоже спектакль Евгения Писарева), где Юрий Чурсин играл актера, выдававшего себя за племянницу богатой старухи. Но то была уморительная комедия положений. Спектакль «Кинастон» - совсем другого жанра, хотя тоже о жизни актеров и театра. Это драма.

Чурсин играет Эдварда Кинастона – английского актера, одного из последних «мальчиков-исполнителей» женских ролей. От его дездемон и джульетт публика сходила с ума. Своей виртуозностью он доводил зрителей до обморока. Он - мужчина, заточенный в женское обличье, не только на сцене, но и за кулисами существует в проекции своего амплуа.

Но в середине XVII века Карл II разрешил театральным компаниям принимать в труппы актрис. Это была культурная революция. Зрители в поиске новых впечатлений забыли прежних кумиров. Актеры, которых с детства учили быть женщиной, играть женщину, остались без профессии, средств к существованию и публики. Они стали изгоями, иллюстрируя собой банальную мысль: артист всегда существует между небом и землей, славой и забвением. Так было при Кинастоне, и до него, так и сегодня. Радикальные перемены в искусстве всегда сопровождаются жертвами.

- Юрий Чурсин - артист острый, колючий, драматичный, я вижу, что ему есть, про что играть, - считает режиссер Евгений Писарев.

«Мне интересно посмотреть, как умирают мои конкуренты», - эти слова, сказанные героем Чурсина, не теряют своей актуальности. В роли его молодой конкурентки, начинающей актрисы Маргарет Хьюз, - Анна Чиповская. Она - первая женщина на английской сцене. Он - последний великий исполнитель женских ролей. Заклятые враги. В его представлении героиня Чиповской не может быть хорошей актрисой: в том, что женщина играет женщину, нет искусства перевоплощения, нет игры. Ей не хватает таланта, но, с другой стороны, ей не надо учиться быть женщиной, она такой родилась. Конфликт интересов рождает новую эстетику, более реалистичную. Но какой ценой?..

По счастью, Кинастон прославился талантом перевоплощения. Отбрось парики и юбки и под ними мужчина, о котором можно судить не по изящной походке и красивым словах, а по поступкам. В финале он находит силы свою Дездемону в себе задушить. Он воскресает в роли Отелло. Правда это едва не стоило жизни героини Чиповской.

В этом спектакле много ярких действующих лиц. Все вместе они разыгрывают динамичный, увлекательный сюжет об изнанке артистической жизни: интригах, зависти, коварстве. Лучшего трагика эпохи Реставрации играет Сергей Беляев (в очередь с Михаилом Хомяковым). В царственного и капризного Карл II вжился Виталий Егоров. В роли амбициозной любовницы короля Нелл Гвинн - Анастасия Тимушкова. В одной из сцен она появляется практически голой, прикрывая наготу щитом, но, видели ли бы вы, с каким достоинства она несет этот щит!