Испанская газета — о пособниках Гитлера из «Голубой дивизии»: Наших добровольцев Советы безвинно держали в плену

Текст посвящён «Голубой дивизии» — примерно 40 тысячам испанских добровольцев, которые в 1941 году примкнули к вермахту и участвовали в блокаде Ленинграда

Замечу сразу: дословно той цитаты, что я вынес в заголовок, — в статье испанской газеты ABC нет. Но именно такое впечатление создаётся, когда читаешь сей опус.

Он посвящён «Голубой дивизии» — примерно 40 тысячам испанских добровольцев, которые в 1941 году примкнули к вермахту и участвовали в блокаде Ленинграда.

«В битве при Красном Бору в феврале 1943 года всего несколько тысяч бойцов «Голубой дивизии» столкнулись с 44 тысячами элитных советских войск — и сумели отбить наступление сталинистов», — утверждает газета ABC.

Ещё бы чуть-чуть подправить этот текст — и выйдет точь-в-точь речёвка доктора Гёббельса про «отважных воинов рейха, героически защищающих европейскую цивилизацию от азиатско-большевистских орд».

А вот о военных преступлениях нацизма, о геноциде на оккупированных территориях, о 600 тысячах погибших от голода ленинградцев — в тексте нет ни слова. Лишь жалостливое повествование о тяжёлой судьбе испанцев, попавших в плен после их разгрома Красной Армией. Впрочем, даже о том, кто же победил и «голубых», и их хозяина Гитлера — не говорится:

Но читаем далее. Бедные, ни в чём не повинные испанцы, случайно оказавшиеся посреди русской зимы в трёх тысячах километров от Мадрида, попадают в советский плен. «Цивилизованные европейцы» в лице фашистов в таких случаях обычно выбирали из числа пленных евреев, отправляли их на уничтожение сразу, а прочих красноармейцев отправляли в концлагеря, где живые завидовали мёртвым.

А вот русские варвары, подумать только, посмели изолировать соучастников блокады Ленинграда в спецпоселениях и недостаточно хорошо их кормили (скажите это ленинградцам, выживавшим на 125 граммов хлеба).

«В самые суровые времена в концлагере в Череповце, где размещалось две тысячи [испанских] заключенных, голодали и умирали три дюжины заключенных в день», — пишет журналист ABC со скупой мужской слезой.

Строго говоря, годовщина самых известных боёв «Голубой дивизии» приходится на январь-апрель. А статья в ABC — второй по величине газеты в Испании и крупнейшей в Мадриде — написана 13 декабря. До исторического «юбилея» — и то некруглого — ещё далеко. Но повод и не нужен. Восхваления пособников Гитлера появляются на страницах испанских СМИ почти каждый месяц.

Их линия понятна: посмотрите, как исстрадались испанские волонтёры от русских варваров. Значит, Мадрид вместе с единой Европой совершенно прав, вводя против Москвы всё новые санкции.

Наши газеты и политики такими публикациями привычно возмущаются, клеймят, грозят пальцем. Ведь и в новой Конституции РФ прописана недопустимость фальсификации истории.

Но давайте, в конце концов, пойдём дальше. От наших «выражений обеспокоенности» — мадридским публицистам ни жарко, ни холодно.

Зато в 2018 году импорт в Россию из Испании составил $3,4 млрд. А продали мы наших товаров в это королевство — на меньшую сумму: $2,36 млрд. То есть данная торговля для нас в любом случае невыгодна — экономическое взаимодействие с Мадридом лишь выкачивает деньги из нашей экономики.

Так давайте сделаем наше сальдо внешней торговли сбалансированным — введём экономические санкции против людей, который плевать хотели на смерть миллионов советских граждан в годы Второй мировой. Тогда в следующий раз, глядишь, они и задумаются: а надо ли восхвалять друзей Гитлера — или поберечь собственный кошелёк?