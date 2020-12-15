Что Познер узнал о Горбачеве от его переводчика

Михаил Горбачев Фото: REUTERS

В своей программе на Первом канале Владимир Познер говорил с Павлом Палажченко, который 34 года работает с Горбачевым, задавал вопросы о самом разном. В частности, привел цитату бывшего госсекретаря США Киссенджера, который негативно отозвался о Горбачеве, и о его исторической роли, и о низкой оценки его собственным народом.

- Ну, это мнение Киссенджера, - ответил Палажченко, - он имеет право на свою точку зрения. Исторического деятеля надо оценивать не экзальтированно. Но у Киссенджера нет оценки изменений, которые произошли при Горбачеве.

- Многие считают, что именно Горбачев виноват в развале СССР…

- Горбачев стремился сохранить Союз до самого конца. Союз можно было спасти только путем применения силы. И только пойдя наперекор не только Ельцину, самому популярному политику страну, но и Верховному Совету республик. Что касается политической ответственности – да глава государства несет фактическую ответственность за все что происходит. Но люди должны понимать – что он делает. Что он делает в таком сложном государстве. Как сохранить в какой-то форме государство, где и Россия и Туркмения, такие разные…. Он попытался.

- Лидер, уходя с поста, довольно серьезно меняется и меняет свои оценки, он говорил вам об ошибках?

- Говорил. И говорил приватно, и то же, что и писал в своих книгах. Надо было раньше реформировать и КПСС и Союз. Апрель 1991-го года, когда на пленуме он заявил, что он уходит, когда ему устроили головомойку. Но пленум же тогда снял этот вопрос. Надо было мобилизовать все ресурсы, когда возникла гигантская денежная масса – надо было закупить товары и выбросить их на рынок,

Что касается кадровых решений – он этим не злоупотреблял и зла на соратников, которые ушли, а некоторые и предали – не держал.