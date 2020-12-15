Аномалии современного футбола: Блогер собрал свою команду, и она оказалась популярней «Зенита» и «Спартака»

«Сахалинец» - команда, которую собрал популярный блогер-пранкер Михаил Литвин Фото: СОЦСЕТИ

Об этом странном феномене мне приятель рассказывал несколько месяцев назад. Мол, играли недавно в Москве две команды. Любительский дивизион - четвертый по счету, то есть на четыре вселенные ниже Дзюбы, Акинфеева, Заболотного и прочих наших футбольных «небожителей». И вдруг небольшой стадиончик на окраине ни с того ни с сего как начали заполнять зрители! Двести, триста, пятьсот… На тот момент в столице действовали не такие жесткие антикоронавирусные меры, но все же социальную дистанцию нужно было соблюдать. И вот местная охрана распределила народ по трибунам по системе «кресло через два» - примерно полторы тысячи человек (или даже две), а зритель все прет и прет!

- Короче, пришлось им ворота закрывать. Многие на стадион так и не попали, - говорит товарищ.

И это, напомню, самая нижняя по силе российская лига. У нас-то и на матч высшего дивизиона в некоторых городах народ никакими коврижками не заманишь. Бывает даже, что на матчах легендарного московского «Динамо» кукуют по полторы-две тысячи зрителей. А тут столько же - на игре любителей. Аномалия!

Аномалия - это смотря как посмотреть.

Название одной команды приятель даже не вспомнил, а вот вторая известна - «Сахалинец». Именно на нее публика и собиралась. Потому что «Сахалинец» - команда, которую собрал популярный блогер-пранкер Михаил Литвин. 20-летний парень с 5 миллионами подписчиков в Ютюбе. С детства любил футбол - еще живя на Сахалине (отсюда и название), приехал в Москву, на видео с пранками (розыгрышами) сколотил интернет-капитал и теперь может себе позволить содержать на свои деньги собственный клуб, в котором сам же и играет. И, как говорят, мечтает Литвин вывести команду в профессиональные дивизионы, и сам там играть.

В общем, в этом надо разбираться. Изучаю календарь и еду в Капотню, райончик на окраине Москвы. Здесь у «Сахалинца» очередной выездной матч - против местной «Смены».

ПОРВАЛИ INSTAGRAM

«Смена», кстати, тоже команда примечательная. Здешняя футбольная школа дала нашему футболу братьев Березуцких, которые много лет выступали за сборную и ЦСКА, отжигавших в «Спартаке» Дмитрия Хлестова, Дениса Бояринцева и Никиту Баженова, прославившегося в «Динамо» Игоря Симутенкова. Хорошая школа, в общем. Нынешние воспитанники - лет 19-20 -тоже вот пытаются пробиться в большой футбол, через игры чемпионата Москвы (это и есть четвертый дивизион). А тут еще этот «Сахалинец»…

На стадион приезжаю раньше времени и сам вижу, как трибуны постепенно заполняются молодежью. Да, есть тут мальчишки-девчонки и постарше, плюс-минус в возрасте совершеннолетия, но все-таки костяк - ребята лет от 12 до 15. Большая группа дежурит у кордона, мимо которого из раздевалок команды двинут на поле.

- Миша! Миша! - раздается хор голосом, едва из-за угла появляются игроки в голубой форме «Сахалинца» и где-то там в толпе сам Литвин.

Местную команду, «Смену», тоже встречают аплодисментами.

Перемещаюсь по трибунам, разговаривая с болельщиками. Многие молодые люди приехали на этот матч из разных районов Москвы и даже Подмосковья.

- Мы подписчики Литвина! - говорят.

При этом многие рассказывают, что раньше футболом даже особо не интересовались, а когда Литвин запустил свой футбольный клуб, мотаются практически на все его матчи.

Еще одна аномалия возникает, если глянуть в Instagram «Сахалинца». Там у любительской команды 736 тысяч подписчиков. По меркам российского футбола это очень много. Это больше всех! Потому что у «Зенита», многократного чемпиона страны, на 30 тысяч подписчиков меньше, у «Спартака» - на 200 тысяч меньше, у ЦСКА и того больше.

Получается, по факту «Сахалинец» сейчас самая популярная команда страны. Хоть и выступает на полулюбительском уровне. Уверен, начни они продавать фирменные футболки со своим логотипом, по объемам продаж они вполне могли соперничать с некоторыми командами Российской Премьер-Лиги.

Литвин пригласил тренером звезду «Локомотива» 2000-х Юрия Дроздова Фото: ВКонтакте

ПАРНИ ИЗ КАПОТНИ

Тем временем начинается игра. На бровке у «Сахалинца» - фигура легенды «Локомотива» Юрия Дроздова. Это тоже, можно сказать, аномалия. Тренер, который успел поработать во втором и третьем (по силе) дивизионах, принял приглашение от команды из четвертого. (Как это получилось и что будет дальше, мы Дроздовым обсудим уже после игры).

По первым минутам игра примерно равная - футболисты «Сахалинца» выглядят потехничней, но в завершении атак чего-то не хватает.

В середине тайма «Сахалинец» выходит вперед. Защитник бросили чужого нападающего на правом фланге, тот ловит передачу, входит в штрафную и прошивает вратаря. На перерыв команды уходят счете 1:0 в пользу гостей.

Самые громкие болельщики «Смены» сидят на небольшой трибуне за воротами. Их там всего человек тридцать-сорок (есть и взрослые), но когда они «заряжают» хором - перебивают весь остальной стадион. На этом матче фанаты вывесили пару баннером против «Сахалинца» и лично Литвина.

- Прочего чего я? - переспрашивает заводила, парень лет двадцати пяти. - Я против современного футбола, когда весь ажиотаж создается не вокруг каких-то офигительных футболистов, а вокруг чувака, который видео снимает. У нас самая <хорошая> лига, в которой в разные годы выступали игроки, которые в будущем защищали цвета сборной России, играли в Лиге чемпионов. Но приезжает блогер, и все бегут к нему фотографироваться.

В общем, фанатский актив «Смены» - парни суровые и бескомпромиссные. Последний бастион «тру футбола» - настоящего, то есть.

- Мы болеем за свой локальный клуб, большинство этих футболистов мы знаем, потому что они живут в Капотне.

Наверное, для них «Сахалинец» такой же раздражитель, как для маленьких английских клубов условный «Манчестер Сити», в который арабские шейхи вливают миллиарды евро. Ну, с поправкой на реалии четвертого российского дивизиона.

«ПРОХОДИЛ ПРОСМОТР В «КРАСНОДАРЕ»

Во втором тайме «Сахалинец» довольно быстро забивает второй мяч, но «Смена» почти сразу же сокращает счет. В какой-то момент даже кажется, что парни в желтом вот-вот сравняют. Но хозяева упускают пару опасных моментов и в итоге получают после ошибок в свои ворота сразу два гола.

«Сахалинец» увозит из Капотни крупную победу 4:1, Литвина от раздевалки провожает огромная толпа школьников (самым удачливым даже удается сфотографироваться с блогером).

А я на следующий день приезжаю в поселок Рублево, где «Сахалинец» арендует поле для тренировок.

Сам Михаил Литвин, к слову, от интервью отказывается. По слухам, сюжет о нем вот-вот должен выйти на канале самого популярного в России футбольного блогера КраСавы - Евгения Савина. Вероятно, там какие-то договоренности об эксклюзиве.

- С Литвиным я познакомился в «Краснодаре», когда тренировал команду «Краснодар-2», - рассказывает в интервью kp.ru главный тренер «Сахалинца» Юрий Дроздов. - Он приезжал на просмотр в Академию, занимался с группой игроков 1999 года…

(Тут нужно объяснить для тех, кто не слишком разбирается в футболе. «Краснодар» - футбольный клуб основателя сети магазинов «Магнит» Сергея Галицкого. Бизнесмен построил на свои деньги шикарную академию для молодых футболистов, которую называют лучшей в стране).

- 1999 год - это там, где нынешние молодые звезды «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, вратарь Матвей Сафонов, Даниил Уткин и Иван Игнатьев, который перешел в «Рубин», - объясняет Дроздов. - Литвину на тот момент было 13 лет, он понравился, его хотели оставлять, но по каким-то своим причинам он не смог остаться, вернулся домой на Сахалин… А когда позже я работал главным тренером в «Сахалине», мой помощник обращал внимание на одного мальчишку из детской группы - «Смотри, перспективный парень». Это был Литвин.

Словом, Дроздов, который за свою долгую карьеру выигрывал чемпионат и четыре Кубка России, познакомился со своим нынешним работодателем еще когда он был подающим надежды юным футболистом, а не блогером. Литвин снова вышел на связь в начале нынешнего года. Юрий Дроздов на тот момент (вот совпадение!) снова тренировал «Сахалин», а во время паузы в матчах приехал в Москву.

ИЗ «САХАЛИНА» В «САХАЛИНЕЦ»

- Он попросил меня помочь набрать команду - «Сахалинец». У меня тогда еще был контракт с «Сахалином», но я согласился помочь. Приезжал несколько раз, отсматривал игроков. Как селекционер поработал, получается.

Потом в футболе была пауза, вызванная пандемией коронавируса. Контракт Дроздова с «Сахалином» истек, а Литвин предложил легенде возглавить свою новую команду.

- И условия предложил хорошие, и ехать никуда из Москвы не надо…

По словам тренера, первый состав команды - ребята, с которыми Литвин играть на Сахалине и после переезда в Москву, потом начали приезжать ребята, закончившие разные московские школы.

- Искали недооцененных. Потом у нас появились игроки, уже игравшие в настоящих профессиональных командах, был даже футболист, игравший в РПЛ (это высший дивизион, - Авт.).

Дроздов отмечает, что нынешний «Сахалинец» по качеству материальной базы мог бы поспорить даже с некоторыми командами второго по силе российского дивизиона. Поле для матчей арендуют в Сокольниках у «Спартака», поле для тренировок - в Рублево. Экипировкой полностью обеспечили технические спонсоры.

- Какой бюджет нужен, чтобы играть в этом дивизионе?

- Здесь нет контрактов, здесь все на честном слове, - говорит тренер. - Когда был карантин, нельзя было тренироваться, но Литвин три месяца выплачивал ребятам деньги, зарплату. Зарплаты не огромные, но все выплачивается вовремя, плюс премиальные за победы есть.

Конкретные суммы Юрий Дроздов не назвал. Но позже я пообщался с людьми, представляющие себе реалии этой лиги, стоимость аренды полей и прочие расходы. Эксперты говорят, что на содержание такой команды блогер наверняка ежемесячно выкладывает из собственного кармана от 500 тысяч до 1 млн рублей.

«ЕСЛИ БЫ ЛИТВИН НЕ ПРИТОРМОЗИЛ, ИГРАЛ БЫ В ФНЛ»

- У вас есть сложность с тем, что основной спонсор клуба - он же игрок? Вы можете его не ставить в состав, если того требует ситуация? Или играть всегда - это его условие?

- Он (Литвин, - Авт.) с меня требует результат. Если он не будет готов к матчу, я его не выпущу. Ч не смотрю, он спонсор или нет. Сейчас у нас двадцать человек и все конкурентоспособные. На данный момент Литвин со всем справляется. Сборы все прошел, на тренировках выглядит неплохо. У него еще такая позиция - крайний полузащитник - очень энергозатратная позиция, Литвину приходится покрывать всю бровку, по сто метров туда-сюда носится. Если он слабее других ребят будет, о не выйдет.

По словам Дроздова, перед «Сахалинцем» стоит задача выйти в третий дивизион (он называется Профессиональная Футбольная Лига).

Тренер рассказывает, что если бы Литвин когда-то не притормозил с футболом и не брал паузу на несколько лет, он мог бы сейчас играть в Футбольной Национальной Лиге (второй по силе российский дивизион).

- То, что «Сахалинец» сейчас самая популярная российская команда по числу болельщиков в Instagram как-то обсуждается в коллективе?

- Поначалу, когда только появилась страничка, они следили. Мы были как раз на сборах в Ессентуках. За первый час - плюс 70 тысяч подписчиков. Но сейчас уже особого восторга нет. Рабочие моменты.

«ЕСЛИ ДЛЯ КОГО-ТО ОН КУМИР, ПОЧЕМУ НЕТ?»

- На вашей игре против «Смены» были болельщики, которые заряжали кричалки против «Сахалинца» и Литвина. Им не нравится, что ажиотаж вокруг команды связан только с блогером, который в ней играет. Что вы им можете ответить?

- Да, перед игрой болельщики «Смены» вывесили в интернете, что «Сахалинец» любят только малолетки - подписчики. Думаю, что они так просто пытались нашу команду перед игрой сбить психологически. Но мы показали свою игру и спокойно выиграли 4:1. Ну, если детям нравится канал Литвина, почему нет? Я знаю, что Литвин ведет очень здоровый образ жизни. Не курит, не пьет, не тусуется по ночным клубам. Если для кого-то он кумир, почему нет? У каждого времени свои кумиры. Это нормально.

- Клуб завязан на одном человеке. В какой-то момент надоест ему…

- Я думаю, что это надолго. Литвин - футбольный человек. У него есть определенные мечты, связанные с футболом. Говорит: а может нам вообще на ФНЛ замахнуться? Думаю, что этот проект наоборот будет только развиваться.