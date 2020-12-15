Байден прокомментировал свою победу на голосовании выборщиков и обозначил первоочередную задачу

Байден назвал свою первоочередную задачу на посту главы Белого дома Фото: REUTERS

Джо Байден заявил, что одержал убедительную победу над действующим президентом США Дональдом Трампом и призвал с уважением отнестись к итогам голосования.

- 306 голосов выборщиков — это столько же, сколько Трамп и Пенс получили, когда они победили в 2016 году, – сказал демократ в своем телеобращении после подведения итогов голосования Коллегии выборщиков.

В свое время Трамп, победивший в 2016 году, назвал число отданных за него голосов выборщиков «ясной победой» и Байден хочет, чтобы его результат считался таким же.

Кроме того, Байден призвал команду Трампа отказаться от нападок и попыток пересмотреть итоги выборов.

По словам демократа, в США взяли верх «власть закона, конституция и воля народа».

Также Байден назвал свою первоочередную задачу на посту главы Белого дома.

По его мнению, на данном этапе нет ничего важнее, чем борьба с пандемией и восстановление экономики:

– Речь не о политике. Речь о том, чтобы спасти жизни.

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