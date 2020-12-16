Как подарить квартиру на Новый год себе и близким

Евгения приобрела с помощью кооператива квартиру в Нижнем Новгороде 31 декабря 2019 года. «Я давно стремилась жить в Нижнем и по семейным обстоятельствам, и по делам бизнеса, — рассказывает она. — И потому что это мой любимый город!»

Евгения — предприниматель, работающий в нескольких регионах страны. Она узнала о нашем кооперативе от одного из своих клиентов, который является нашим пайщиком. «Заплатить за квартиру 35% от ее стоимости под 0% и еще возможность купить необходимую мне квартиру в другом городе, в котором на тот момент я даже не проживала, — это ли не новогодний подарок! — говорит Евгения. — И я решила сделать его себе».

В момент, когда Евгения узнала о кооперативе, у нее была ипотечная квартира в Санкт-Петербурге. Она расплачивалась за нее уже год. В конце 2017 года Евгения, используя все доступные личные финансовые ресурсы, погасила ипотечный кредит и, продав квартиру, часть вырученных от продажи средств внесла в качестве первоначального паевого взноса в кооператив — 35% от стоимости квартиры.

Чуть больше года Евгения стояла в очереди на покупку квартиры, примерно месяц выбирала подходящую квартиру. И под самый новый 2020 год она с помощью кооператива купила объект недвижимости. Квартира — 92 кв. м, ее стоимость — 5 млн 700 тысяч рублей. В новом доме, но приобретена у собственника (кооператив работает только на вторичном рынке).

Ежемесячный платеж — чуть больше 29 тыс. рублей: он включает как возвратные платежи в паевой взнос кооператива, так и небольшие ежемесячные членские взносы.

Ольга из Владимира сделала себе с помощью нашего кооператива подарок на Новый 2019 год. На новогодние праздники она вступила в кооператив, чтобы как можно скорее приобрести с его помощью квартиру. «Я знала о кооперативе от коллег, которые к тому времени уже приобрели квартиры с его помощью, — говорит она. — И, изучив условия его работы, других возможностей приобретения квартиры даже не рассматривала».

Ольга несколько месяцев копила на счете кооператива на первоначальный взнос 35%, примерно год стояла в очереди. И недавно приобрела квартиру в центре Владимира за 4,5 млн — более 80 кв. м. Ежемесячный платеж Ольги составляет чуть больше 26 тыс. рублей. «Это комфортная для меня сумма, — делится она. — Примерно столько же платила бы за аренду такой квартиры, но в данном случае я все ближе к тому, чтобы погасить предоставленный кооперативом пай и стать собственницей этого жилья».

Ирина недавно приобрела квартиру своему сыну в качестве подарка на наступающий 2021 год. Квартира приобретена в Подмосковье, причем это та же самая квартира, которую сын с семьей до этого снимал.

Квартира 60 кв. м в Щелковском районе — микрорайон Лукино-Варино — стоила 3 млн 600 тыс. рублей. Ежемесячный платеж — около 22 тыс. в месяц. «Хозяйке приходилось платить раньше даже чуть большую сумму, — говорит Ирина. — Но эта квартира станет собственной».

Ирина вступила в наш кооператив в конце 2017 года. У нее не было достаточно средств на первоначальный взнос, и она 13 месяцев накапливала средства на счете в нашем кооперативе. Затем чуть больше года стояла в очереди на покупку квартиры. И вот недавно покупка с помощью кооператива была совершена. «Квартира комфортная, удобная, в многоэтажном доме, — поясняет Ирина. — Это район новостроек, и мой сын как раз работает одним из руководителей строительства и, сидя у себя дома в многоэтажке, как на ладони видит работу на своем объекте, даже когда на нем не присутствует. Очень удобно и для жизни, и для работы!»

Условия, на которых можно осуществить покупку квартиры с помощью кооператива, делают ее прекрасным подарком — новогодним, и не только, как для себя, так и для близких. Переплата за квартиру минимальна благодаря некоммерческой природе кооператива: она связана с членскими взносами в кооператив и оплатой юридической проверки и независимой оценки квартиры. И ее можно существенно сократить, досрочно вернув кооперативу пай. А срок ожидания пайщиков кооператива в очереди на покупку квартиры и время для выбора объекта недвижимости можно спланировать так, чтобы приобретение квартиры произошло как раз к празднику.