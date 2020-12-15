"Я еще не созрел": Михаил Ефремов отказался просить президента о помиловании

Публика, которая с первых дней следила за громким делом Михаила Ефремова, все еще ждет развязки - пересмотра дела в кассационном суде. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Публика, которая с первых дней следила за громким делом Михаила Ефремова, все еще ждет развязки - пересмотра дела в кассационном суде. На днях адвокат Алешкин представил kp.ru свой проект жалобы, в котором указал на упущенные из внимания детали и попросил начать судебный процесс с самого начала.

АДВОКАТОВ ПОДЕЛИЛИ НАДВОЕ

Между тем, другие адвокаты артиста ни словом не обмолвились о предстоящей кассации - в открытых источниках "Комсомолка" не нашла никаких комментариев.

- И не найдете! - уверенно заявил kp.ru Петр Хархорин (он негласно считается главным из нескольких защитников Ефремова). - Обнародование тезисов жалобы - это грубейшее нарушение адвокатской тайны и кодекса профессиональной этики. Действия Андрея Алешкина я обсуждать не могу, но для специалистов это выглядит, как игра с огнем. Давайте не будем забывать: на сегодняшний день уже два адвоката по этому делу лишились статуса. Кроме того, господин Алешкин больше не является адвокатом Ефремова: от его услуг он отказался уже несколько раз, были направлены письма в Невскую коллегию адвокатов. И когда на днях я был у своего доверителя в колонии, он собирался отправить извещение Алешкину лично - возможно, это письмо уже послано.

Судя по всему, из четырех адвокатов теперь знаменитого осужденного представляют только двое: Петр Хархорин и Роман Филиппов. Куда делся Владимир Васильев, до конца неясно, но еще пару месяцев назад он предупреждал "КП": после апелляции планирует отойти от дела.

- Мы работаем только вдвоем с Филипповым, с Васильевым контакт не поддерживаем, - сухо и без подробностей сообщил Петр Хархорин. - Кассационную жалобу мы пока не подали, но скорее всего, сделаем это до конца года.

"ЭТО ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ"

Защитники актера уже четыре раза за последний месяц ездили в Белгородскую область: трижды в изолятор и один раз в колонию.

- Пока Ефремова сидит на карантине в одиночной камере, фронт работ ему еще не определили, - продолжает Петр Хархорин. - Кроме того, сейчас вся колония на карантине из-за коронавируса: родных не пускают, только адвокатов. Семья поедет к Михаилу Олеговичу, как только снимут ограничения.

Петр Хархорин негласно считается главным из нескольких защитников Ефремова Фото: Иван МАКЕЕВ

За время в заключении Ефремов сильно изменился и пересмотрел свою позицию: чего только стоит письмо, которое он написал своему заклятому оппоненту Александру Добровинскому. Казалось, об их примирении после жестких пикировок в Пресненском суде не может быть и речи, но актер нежданно-негаданно попросил прощения у экс-адвоката за свою грубость.

- Конечно, я видел это письмо, я ведь лично привез его в Москву, - говорит Хархорин. - Потом где-то в СМИ промелькнуло: якобы Добровинский сомневается, не под диктовку ли было написано это послание. Хочу всех заверить: нет! Я ответственно заявляю - Ефремов пришел на свидание со мной уже с написанным текстом, это было только его решение. Поверьте, я разбираюсь в людях, его раскаяние абсолютно искреннее. Он уже никакой не актер, а обычный человек, который выбрал для себя путь покаяния. Ведет себя достойно и разумно, период разброда и шатаний, когда не него оказывали влияние определенные лица, прошел.

Кстати, от идеи просить президента о помиловании, которую озвучила на днях сестра Ефремова, он сам отказался.

- Я еще не созрел для этого, - признался Михаил Олегович своему адвокату.

- Конечно, он понимает, что подача прошения о помиловании преждевременна. Надо ведь на деле доказать, что он действительно все осознал и смирился с таким положением. Учитывая, что повторно подавать прошение можно только через год, сейчас это был бы холостой выстрел с неприятными последствиями. Ведь обращение заключенного проходит множество стадий, и его могут завернуть на любом этапе, - отмечает Петр Хархорин.

КАК В ЛУЧШИХ ТЮРЬМАХ ЕВРОПЫ

Сейчас артист, по словам защитника, много читает - в колонии "приличная библиотека". А вскоре Ефремов сможет созваниваться с родными и близкими.

- С 23 декабря в колонии появится новая услуга для заключенных - ежедневная видеосвязь с родными. Она платная, но стоит, вроде, копейки. Вы только представьте, как хорошо: он сможет звонить семье, видеть своих детей, - радуется за доверителя защитник. - Да и с нами, адвокатами, будет всегда на связи: пока мы общаемся только электронными письмами да во время свиданий. Я был в тюрьме в Германии у одного своего подзащитного - и эта новая функция очень напоминает места заключения в Европе. А уж по России сколько поездил по колониям да по изоляторам, поверьте: колония №4 в Алексеевке - это лучшее, что я видел.

И дело не только в бытовых условиях: просторных помещениях, хорошей системе отопления, наличии стадиона и церкви на территории. Отношение сотрудников колонии очень лояльно и к сидельцам, и к посетителям. Защитник связывает такой порядок с начальником ИК-4: он, мол, человек серьезный, а "каков поп - таков и приход".

- Что меня поразило: за порядком там следят сами заключенные, - делится адвокат. - Пронос телефонов или каких-то несанкционированных передачек невозможен - это отразится на всех. Кстати, с передачками строго: можно отправить 20 килограммов продуктов раз в два месяца. У Ефремова пока такого не было. Но на территории есть ларек, где можно купить все необходимое. Знаете, трудно оценивать, все-таки колония - не курорт. Но ситуация у Ефремова вполне удовлетворительная, он не жалуется.

Напомним, при самом худшем раскладе Михаилу Олеговичу осталось сидеть около 7 лет. Однако, варианты смягчить наказание все же есть: это не только кассация и прошение о помиловании, но и выход по УДО.

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