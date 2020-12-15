Шизофрения: острая грань гениальности

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Если набрать в поисковой строчке слово «шизофрения», то появится несколько тысяч ссылок. И многие из них будут посвящены гениальным людям, без преувеличения изменившим наш мир. Ученый и математик Исаак Ньютон, писатель Николай Гоголь, философ Фридрих Ницше, художник Винсент Ван Гог, изобретатель Константин Циолковский... Едва ли не в каждой области науки и искусства найдется тот, чья гениальность тесно была переплетена с шизофренией.

О чем говорят голоса

Но, к сожалению, большинство из нас воспринимает слово «шизофрения» как нечто негативное. Этот диагноз мы готовы «прилепить» тем, кто вывел нас из себя нестандартным поведением, стуком по батареям или разговорами с несуществующими людьми. И лишь немногие знают, каково это жить рядом с человеком, у которого диагностирована шизофрения. И уж тем более не знаем, что по-настоящему чувствует этот человек.

Для того чтобы показать реальную жизнь людей с шизофренией, и был снят документальный фильм «На случай шизофрении». Одним из инициаторов этого проекта стала фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер», которая уже не первый год старается изменить отношение общества к людям с таким диагнозом. Фильм снят совместно с командой социально ориентированного YouTube-канала «Секреты».

«На случай шизофрении» - это реальные жизненные истории людей и их родных, которые рассказывают о болезни очень обстоятельно, спокойным будничным тоном. В их глазах нет безумия, а на голове - шапочки из фольги. Мы ездим с ними в метро каждый день, стоим в очереди в магазинах, здороваемся в лифтах. Они - такие же члены общества, как мы с вами.

Меняем точку зрения

Сейчас мы видим, что люди с физическими особенностями - это не беспомощные инвалиды, а победители паралимпиад. Что люди с синдромом Дауна - солнечные и удивительные. Мы уже знаем, что дети с аутизмом легко социализируются, если правильно направлять их и уделять должное внимание. Мы начинаем понимать, что наше общество очень разное. И то, что на наш взгляд нормально - это всего лишь одна из многочисленных граней человечества.

В том же заключается и главная идея фильма «На случай шизофрении»: объяснить, что те, кто живет с таким диагнозом рядом с нами - соседи, коллеги, знакомые в соцсетях.

О том, как болезнь можно контролировать, рассказывает врач-психиатр. О том, как помочь справиться с первоначальным страхом и предрассудками, объясняют сотрудники фонда психиатрической помощи.

Дадим шанс гениальности

Вы знали, что из-за страха осуждения, ярлыка «психа и маньяка» многие больные шизофренией обращаются к врачу лишь тогда, когда симптомы уже нельзя игнорировать? В среднем это 10 - 15 лет жизни с голосами в голове...

Между тем сейчас существуют современные препараты, которые помогают контролировать как негативные (скудность речи, потеря мотивации, апатия), так и позитивные симптомы шизофрении (бред и расстройства мышления, галлюцинации). И если мы перестанем клеить ярлыки на «психов» и шарахаться от них, зная о диагнозе, то в будущем можем увидеть новые гениальные картины или прочитать новые «Мертвые души».

Посмотрите фильм «На случай шизофрении». 40 минут наедине с людьми, которые не скрывают свой диагноз, помогут многое понять о них. И о том, как разнообразен наш мир.