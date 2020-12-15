Артур Чилингаров: Надеюсь, что ковида у меня нет. Собираюсь с «Комсомолкой» на Северный полюс

Артур Чилингаров
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во вторник, 15 декабря, во второй половине дня на лентах информагентств появились сообщения о том, что Артур Чилингаров заразился коронавирусом (причем - повторно.) Я тут же позвонил мужественному полярнику и своему Герою.
- Артур Николаевич, как вы себя чувствуете?
- Все нормально.
- Но информация прошла, что Чилингаров ковидом заболел, причем второй раз. Как на самом деле?
- Ну, мало ли кто там чего говорит.
- Вы где, дома?
- Я дома.
- То есть у вас нет никакого ковида, все хорошо?
- Надеюсь, что нет ничего.
- Понял. Чего-то, может быть, надо? Чем-то помочь?
- Нет, нормально все.
- Чем занимаетесь сейчас, скажите? Какими проектам?
- Проекты все связаны с Арктикой. Я вот чем занимаюсь.
- То есть со здоровьем все хорошо? На Северный полюс по-прежнему собираемся? Мы с фотокором нашим Владимиром Веленгуриным в полной боевой готовности.
- Собираемся, да. Планирую поездку на 2021 год.
- Будем надеяться, что ковид ваши планы не нарушит.
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