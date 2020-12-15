Артур Чилингаров: Надеюсь, что ковида у меня нет. Собираюсь с «Комсомолкой» на Северный полюс

Артур Чилингаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 15 декабря, во второй половине дня на лентах информагентств появились сообщения о том, что Артур Чилингаров заразился коронавирусом (причем - повторно.) Я тут же позвонил мужественному полярнику и своему Герою.

- Артур Николаевич, как вы себя чувствуете?

- Все нормально.

- Но информация прошла, что Чилингаров ковидом заболел, причем второй раз. Как на самом деле?

- Ну, мало ли кто там чего говорит.

- Вы где, дома?

- Я дома.

- То есть у вас нет никакого ковида, все хорошо?

- Надеюсь, что нет ничего.

- Понял. Чего-то, может быть, надо? Чем-то помочь?

- Нет, нормально все.

- Чем занимаетесь сейчас, скажите? Какими проектам?

- Проекты все связаны с Арктикой. Я вот чем занимаюсь.

- То есть со здоровьем все хорошо? На Северный полюс по-прежнему собираемся? Мы с фотокором нашим Владимиром Веленгуриным в полной боевой готовности.

- Собираемся, да. Планирую поездку на 2021 год.

- Будем надеяться, что ковид ваши планы не нарушит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артур Чилингаров: Я пережил блокаду Ленинграда и 25 лет был во льдах. Таких даже COVID не берет - перенёс его на ногах

Знаменитый полярник , Герой Советского Союза, Герой России только обозревателю KP.RU Александру Гамову рассказал, что ему пришлось испытать за последние месяцы и к чему он теперь готовится (подробности)